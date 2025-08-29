 Norris impone el ritmo en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos - F1LATAM.COM
Norris impone el ritmo en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos
   ago 29 /2025 12:55 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Fórmula 1 reanuda su actividad tras el largo receso de verano y lo hace con las pruebas libres 1 del GP de Países Bajos. Allí Lando Norris fue el más veloz y marca la tendencia respecto a su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri.


McLaren sigue dominando y en esta segunda parte del campeonato teniendo a sus dos pilotos luchando por el título, cada sesión, así sea de entrenamientos, tiene una gran relevancia para la optimización del fin de semana.

Con un tiempo de 1:10.278, Lando Norris superó por 0.292s de Oscar Piastri. El ritmo de las tandas largas por parte del piloto británico también fue bastante fuerte.

Aston Martin tuvo un muy buen inicio con sus pilotos Lance Stroll y Fernando Alonso con el tercer y cuarto tiempo, continuando con la progresión vista en las últimas carreras.

Alex Albon de Williams registró el quinto tiempo, seguido del piloto local Max Verstappen. Al final de la sesión tuvo una salida de pista luego del ensayo de partida y su auto terminó en la gravilla.

El top 10 fue completado por George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly.

Fueron constantes las salidas de pista, especialmente en la curva 11. El mayor inconveniente lo tuvo el joven Andrea Kimi Antonelli, quien no pudo sacar su auto de la grava en la curva 9, durante el inicio de la sesión.

Estos entrenamientos fueron de gran importancia para la preparación del fin de semana, teniendo en cuenta en la sesión de esta tarde podría llover.

A las 16:00 hs de Zandvoort comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 L. Norris McLaren GBR 1:10.278 -.--- 35
2 O. Piastri McLaren AUS 1:10.570 +0.292 32
3 L. Stroll Aston Martin CAN 1:10.779 +0.501 25
4 F. Alonso Aston Martin ESP 1:10.841 +0.563 25
5 A. Albon Williams TAI 1:11.171 +0.893 33
6 M. Verstappen Red Bull NLD 1:11.218 +0.940 24
7 G. Russell Mercedes GBR 1:11.386 +1.108 29
8 C. Sainz Williams ESP 1:11.458 +1.180 33
9 G. Bortoleto Sauber BRA 1:11.509 +1.231 30
10 P. Gasly Alpine FRA 1:11.613 +1.335 30
11 L. Lawson RB NZL 1:11.753 +1.475 29
12 I. Hadjar RB FRA 1:11.772 +1.494 30
13 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:11.875 +1.597 30
14 C. Leclerc Ferrari MON 1:11.951 +1.673 32
15 L. Hamilton Ferrari GBR 1:11.960 +1.682 28
16 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:12.126 +1.848 24
17 E. Ocon Haas FRA 1:12.144 +1.866 29
18 F. Colapinto Alpine ARG 1:12.276 +1.998 27
19 O. Bearman Haas GBR 1:12.564 +2.286 30
20 K. Antonelli Mercedes ITA 1:14.275 +3.997 6

