Norris impone el ritmo en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos

La Fórmula 1 reanuda su actividad tras el largo receso de verano y lo hace con las pruebas libres 1 del GP de Países Bajos. Allí Lando Norris fue el más veloz y marca la tendencia respecto a su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri.
McLaren sigue dominando y en esta segunda parte del campeonato teniendo a sus dos pilotos luchando por el título, cada sesión, así sea de entrenamientos, tiene una gran relevancia para la optimización del fin de semana.
Con un tiempo de 1:10.278, Lando Norris superó por 0.292s de Oscar Piastri. El ritmo de las tandas largas por parte del piloto británico también fue bastante fuerte.
Fueron constantes las salidas de pista, especialmente en la curva 11. El mayor inconveniente lo tuvo el joven Andrea Kimi Antonelli, quien no pudo sacar su auto de la grava en la curva 9, durante el inicio de la sesión.
Estos entrenamientos fueron de gran importancia para la preparación del fin de semana, teniendo en cuenta en la sesión de esta tarde podría llover.