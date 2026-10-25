Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

oct 25 /26 22:13 GMT Austin, Texas, Estados Unidos Red Bull Content Pool



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El piloto de Mercedes, que partía desde la pole position, lideró la carrera de principio a fin, gestionó con maestría sus neumáticos y cruzó la línea de meta con 13.078 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Max Verstappen (Red Bull) completó el podio a 17.485 segundos.



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Con este resultado, Antonelli amplía su ventaja al frente de la clasificación y llegará al Gran Premio de México con la posibilidad matemática de proclamarse campeón del mundo por primera vez en su carrera.



La carrera arrancó bajo un calor intenso en Austin, con una temperatura ambiente de 27 ºC y el asfalto a 37 ºC. Antonelli mantuvo la primera posición en la salida, mientras que Verstappen perdía un lugar y caía al tercero tras ser superado por Leclerc, y Hadjar cedía dos posiciones para colocarse quinto.



Hamilton, por su parte, ascendía al cuarto puesto. La primera vuelta estuvo marcada por un Virtual Safety Car provocado por un toque entre Pierre Gasly (Alpine) y Oliver Bearman (Haas) en la lucha por el décimo lugar, lo que comprimió el pelotón y obligó a los equipos a replantear sus estrategias sobre la marcha.



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Calendario Temporada F1 2026

A partir de ahí, Antonelli construyó una ventaja sólida sobre sus perseguidores. El italiano, con neumáticos medios, aprovechó el ritmo superior de su Mercedes para estirar la diferencia vuelta a vuelta, mientras Verstappen se veía lastrado por problemas de ritmo con el mismo compuesto y por una estrategia a dos paradas que le obligó a remontar en la parte final de la carrera.



El neerlandés llegó a liderar provisionalmente tras la primera ronda de paradas, pero no pudo contener el avance de Leclerc, que con el compuesto duro nuevo se mostró imparable en las últimas vueltas.



Leclerc firmó una actuación extraordinaria. El monegasco, que había apostado por una estrategia agresiva con el compuesto duro, remontó desde la cuarta posición y superó a Verstappen en la vuelta 49 para asegurar la segunda plaza.



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Pilotos y Equipos F1 2026

Leclerc marcó la vuelta rápida y se quedó a las puertas de la victoria, pero no pudo alcanzar a un Antonelli que gestionó su ventaja con precisión quirúrgica hasta la bandera a cuadros. Verstappen completó el podio.



Hamilton finalizó cuarto, por delante de Lando Norris (McLaren), que completó una destacada remontada desde la octava posición. Isack Hadjar (Red Bull) fue sexto, Oscar Piastri (McLaren) séptimo, George Russell (Mercedes) octavo tras cumplir una penalización de cinco segundos por sacar ventaja fuera de pista en la primera vuelta, Liam Lawson (RB) noveno y Pierre Gasly (Alpine) décimo, completando la zona de puntos.



Franco Colapinto (Alpine) se vio obligado a retirarse en la vuelta 37 tras recibir la orden de su equipo de detener el monoplaza, sumando un nuevo abandono en una temporada complicada para el argentino. Valtteri Bottas (Cadillac) también abandonó por problemas de motor, y Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó decimotercero tras una carrera discreta.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Antonelli llegará a México con la oportunidad de proclamarse campeón del mundo matemáticamente, tan solo finalizando en el noveno lugar.



La lucha por el subcampeonato entre Russell, Hamilton, Verstappen y Leclerc promete emociones fuertes en las cuatro citas restantes de la temporada, con el añadido de la expectación que genera la posibilidad de ver al primer campeón italiano desde Alberto Ascari en 1953.



Nuestro siguiente encuentro es la próxima semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Allí estaremos EN DIRECTO, acreditados! Nuestro GP número 41. Adicionalmente tendremos una gran cobertura con los eventos que realizarán los equipos en CDMX previo a la carrera.



Con los resultados de este GP de Estados Unidos el segundo George Russell (242), tercero Lewis Hamilton (241), cuarto Max Verstappen (236), quinto Charles Leclerc (233), sexto Lando Norris (211), séptimo Oscar Piastri (144), octavo Isack Hadjar (105), noveno Liam Lawson (77) y décimo Pierre Gasly (42).



En segundo Ferrari (474), tercero Red Bull (355), cuarto McLaren (355), quinto Racing Bulls (102), sexto Alpine (69), séptimo Haas (30), octavo Audi (23), noveno Williams (12), décimo Aston Martin (7) y último Cadillac (0).



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos 2026:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Antonelli con medio desde la pole. También lo hacen Russell (P9), Piastri, Norris (P7 y P8) y Stroll. Bottas (P19) y Colapinto (P20) con duros. El resto con blandos.



Vuelta 1: Antonelli parte perfecto y se mantiene en el P1. Verstappen pierde un lugar y Hadjar dos. Caen al P3 y P5. Leclerc sube al P2. Max presiona a Charles. Hamilton sube al P4. Pérez se mantiene en el P18 y Colapinto está justo atrás.



Vuelta 2: Verstappen pasa a Leclerc y recupera el P2. Virtual Safety Car por un toque entre Gasly y Bearman por el P10.



Vuelta 3: Se reanuda la carrera. Antonelli está a 2.2s de Verstappen. Entretanto Russell en el P6. Leclerc no logra hacer contacto con Max. Gap de 1.4s.



Vuelta 4: Fuerte ritmo de Antonelli. Ahora el gap es de 2.5s con Verstappen. Hamilton se acerca a Leclerc a 1.1s. Intenta que se active el Overtake Mode. Bortoleto pasa a Pérez y es P18. Colapinto atrás del mexicano a 1.2s.



Vuelta 5: Leclerc aprieta y se acerca a Verstappen a 1.4s y se aleja de Hamilton a 1.6s. Bajo investigación Russell por sacar ventaja fuera de la pista. Norris presiona a su compañero Piastri por el P7. Gap de 0.4s.



Vuelta 6: Antonelli a 2.1s de Verstappen. Max parece no tener la potencia necesaria en el auto, pero resiste no dejar ir a Kimi a pesar que el neerlandés tiene blandos y el italiano medios. Entretanto Leclerc sigue a 1.4s de Max con blandos.



Vuelta 7: Albon en el P15 es presionado por Alonso y Bortoleto. Colapinto en el P19 y Pérez a 0.4s de Stroll por el P20.



Vuelta 8: Piastri deja pasar a Norris y toma el P7 el británico. Fuerte presiona de Alonso a Albon, realizando trazadas diferentes.



Vuelta 9: Penalización de 5 segundos para Russell por sacar ventaja fuera de pista en la vuelta 1. Ocon presiona a Bearman por el P11. Duelo entre los Haas. Sugiere el francés que haya cambio de posición para ir ambos adelante.



Vuelta 10: Antonelli a 2.8s de Verstappen. Entretanto Max se aleja de Leclerc a 1.7s y Charles lo propio con Hamilton a 3.2s.



Vuelta 11: Alonso pasa a Albon y es P15 el español. Verstappen con blandos presiona para no alejarse de Antonelli. Sectores en verde, gap de 2.7s.



Vuelta 12: Russell con medios hace todo lo posible para no perder tiempo, teniendo en cuenta que tiene una penalización de 5 segundos. Tiene a Hadjar a 2.2s y atrás está Norris a 1.9s y cayendo.



Vuelta 13: No hay acción de los comisarios contra Bortoleto tras una supuesta ventaja al salirse de pista en la curva 11.



Vuelta 14: Verstappen en pits. Blandos por blandos. Va a dos detenciones el tetracampeón. Sale en el P8 a 3.2s de Piastri.



Vuelta 15: Hamilton en boxes. Blandos por medios. P9 para Lewis atrás de Lawson a 0.4s y por delante de Gasly a 3.6s. Verstappen ya está conectado a Piastri y lo pasa.



Vuelta 16: Leclerc y Piastri en pits. Charles cambia blandos por medios y cae al P6. Verstappen marca la vuelta más rápida. Entretanto Antonelli sigue en el P1 a 11.5s de Hadjar.



Vuelta 17: Norris en pits. Detención lenta de 4.4s. Medios por duros. Verstappen se acerca a Russell por el P3. El británico aún no se ha detenido. Piastri sobre Ocon por el P10.



Vuelta 18: Hadjar dice que los neumáticos están bien y puede continuar en pista. Sus tiempos de vuelta son mejores que los de Antonelli en este momento. El francés de Red Bull está P2 a 11.8s de Antonelli. Leclerc marca la vuelta rápida.



Vuelta 19: Norris pasa a Gasly por el P8. El británico ya se detuvo en pits y el francés no. Penalización de 10 segundos para Bearman por colisión con Gasly.



Vuelta 20: Leclerc presiona a Russell por el P4. Lo pasa el monegasco en la curva 15.



Vuelta 21: Antonelli sigue presionando el ritmo. Marca su mejor Sector 1 y se aleja a 12s de Hadjar, quien viene haciendo una gran carrera. Verstappen se acerca a su compañero francés a 2s.



Vuelta 22: Le dicen a Kimi que siga estirando este stint con medios lo que más pueda, para luego colocar seguramente el compuesto blando.



Vuelta 23: Russell en pits. Cumple la penalización de 5s y luego cambia medios por duros. Sale en el P10. Hadjar deja pasar a Verstappen, quien toma el P2. Antonelli está a 12.8s de Max.



Vuelta 24: Verstappen molesto con el equipo porque el sobrepaso a Hadjar fue con aire sucio. Leclerc presiona a Isack por el P3.



Vuelta 25: Antonelli entra a pits. Cambia medios por duros. Sale en el P4 a 5.2s de Leclerc por el P4. Duelo entre Charles y Hadjar.



Vuelta 26: Hadjar en pits. Leclerc sube al P2. El monegasco de Ferrari está a 4.4s Verstappen, el líder provisional. Antonelli entretanto está a 2.3s de Leclerc y bajando el tiempo.



Vuelta 27: Hadjar molesto con el equipo porque le pusieron duros. Antonelli va con todo, girando 0.9s más rápido por vuelta que Verstappen. El neerlandés aún tiene una detención pendiente. Será un paseo por parte de Kimi. Russell está en el P9.



Vuelta 28: Leclerc y Antonelli son más rápidos que Verstappen, exactamente 1 segundo por vuelta. Kimi está a 1.5s de Charles y el monegasco a 2.5s de Max por el liderato.



Vuelta 29: Verstappen dice que debe haber un problema en el auto porque es inmanejable. También dice que no escucha el radio. Está a 1.8s de Leclerc por el P2. Entretanto Antonelli a 1.3 de Charles.



Vuelta 30: Piastri presiona a Hadjar por el P6. Albon y Stroll hacen lo propio con Colapinto por el P16. Alex pasa a Franco.



Vuelta 31: Antonelli conectado a Leclerc por el P2. Entretanto Verstappen aguantando en el P1 y además tiene una detención adicional. Colapinto en pits.



Vuelta 32: Verstappen en pits. Blandos por medios. Colapinto sale en el P19 tan solo a 1s por delante de Pérez. Antonelli se clava en la curva 12 y pasa a Leclerc. Es P2 el piloto de Mercedes.



Vuelta 33: Antonelli se aleja a 1.1s de Leclerc en el liderato. Verstappen entretanto en el P5 a 5.3s de Norris por el P4.



Vuelta 34: Russell se acerca a Piastri por el P7 con un gap de 0.6s. Antonelli se aleja de Leclerc a 1.7s. Verstappen no tiene el ritmo esperado con los medios. El gap con Antonelli es de 18s en el P5.



Vuelta 35: Hülkenberg buscando el P12 de Ocon. Colapinto se aleja de Pérez a 3.4s en el P19.



Vuelta 36: Sainz complica a Antonelli y el italiano bloquea. Se queja Kimi. El gap ahora entre el piloto de Mercedes y Charles Leclerc es de 2.7s.



Vuelta 37: Colapinto en pits. Le piden al piloto argentino retirar el auto. Entretanto su compañero Gasly en el P10 a 5.3s de Lawson por el P9.



Vuelta 38: Russell intenta por todos los medios pasar a Piastri por el P7. No le facilita la vida el piloto neozelandés.



Vuelta 39: Hamilton en pits. Sale en el P6 con duros nuevos.



Vuelta 40: Ahora es Leclerc quien entra a pista. Sale en el P4 con duros nuevos también, al igual que Hamilton. Antonelli marca su mejor vuelta. Lewis a 0.8s de Hadjar por el P5.



Vuelta 41: Leclerc marca la vuelta más rápida. Antonelli a 14.6 de Norris por el P2.



Vuelta 42: Hamilton pasa a Hadjar en la curva 1. Volando Leclerc a 6s de Verstappen. Entretanto Max a 1s de Norris por el P2. Solo tiene una detención el actual campeón del mundo.



Vuelta 43: Leclerc destrozando el cronómetro con el compuesto duro nuevo. Está a 4.4s de Verstappen. Entretanto Max intenta acercarse a Norris por el P2 a 0.9s.



Vuelta 44: Ahora Leclerc a 2.4s de Verstappen. Norris no le hace la vida fácil a Max y el gap es de 0.6s.



Vuelta 45: Charles a 1.4s de Verstappen. Va con todo el piloto monegasco de Ferrari. Será un final emocionante por las dos últimas posiciones del podio.



Vuelta 46: Leclerc ya se une al club de Norris y Verstappen. ¡Atentos!



Vuelta 47: ¡Qué maniobra de Verstappen! Pasa a Norris y toma el P2. Luego Leclerc pasa a Lando en la curva 15 y es P3.



Vuelta 48: Verstappen hace todo lo posible para que Leclerc no lo pase. Gap de 0.5s. Inician los juegos mentales por el P2.



Vuelta 49: Hamilton viene con todo para alcanzar a Norris. Gap de 2.9s y cayendo. Leclerc pasa a Verstappen en la recta posterior y es P2 el piloto de Ferrari. Verstappen lleva un compuesto medio de 18 vueltas versus los 10 giros del duro de Leclerc.



Vuelta 50: Antonelli está a 16.2s de Leclerc. Es una paliza por parte del joven piloto de Mercedes. Entretanto Russell en el P8 a 1.4s de Piastri.



Vuelta 51: Hamilton pasa a Norris en la curva 1 y sube al P4. Bottas con problemas de motor y queda a un costado a la salida de la curva 10.



Vuelta 52: Bortoleto en pits. Sainz a 0.7s de su compañero Albon por el P17. Los asistentes de pista intentan rescatar el auto de Bottas, pero no lo consiguen. Virtual Safety Car.



Vuelta 53: Antonelli a 16.1s de Leclerc. Verstappen a 1.2s de Charles. Sin embargo el monegasco acelera y el gap se amplía a 2.1s.



Vuelta 54: Antonelli a 16.1s de Leclerc. Verstappen a 1.2s de Charles. Sin embargo el monegasco acelera y el gap se amplía a 2.1s.



Vuelta 55: Bortoleto presiona a Ocon por el 13. Gasly en el P10 está tranquilo, en una isla. Tiene a 8s a Lawson por el P9 y a 7.5s a Hülkenberg en el P11.



Vuelta 56: ¡Última vuelta en el Circuito de Las Américas! Sainz en duelo con Albon por el P17.



Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:35.202 en el giro 41. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones del Gran Premio de Estados Unidos 2026

P Piloto País Equipo Gap Puntos 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes - 25 2 Charles Leclerc MON Ferrari 13.078 18 3 Max Verstappen NED Red Bull 17.485 15 4 Lewis Hamilton GBR Ferrari 18.515 12 5 Lando Norris GBR McLaren 30.521 10 6 Isack Hadjar FRA Red Bull 34.373 8 7 Oscar Piastri AUS McLaren 52.674 6 8 George Russell GBR Mercedes 54.303 4 9 Liam Lawson NZL RB 79.183 2 10 Pierre Gasly FRA Alpine 87.516 1 Pilotos sin puntos 11 Nico Hulkenberg ALE Audi 94.945 12 Arvid Lindblad GBR RB 1 vuelta 13 Gabriel Bortoleto BRA Audi 1 vuelta 14 Esteban Ocon FRA Haas 1 vuelta 15 Lance Stroll CAN Aston Martin 1 vuelta 16 Fernando Alonso ESP Aston Martin 1 vuelta 17 Alexander Albon TAI Williams 1 vuelta 18 Carlos Sainz ESP Williams 1 vuelta 19 Sergio Pérez MEX Cadillac 1 vuelta No terminaron 20 Valtteri Bottas FIN Cadillac - 21 Franco Colapinto ARG Alpine - 22 Oliver Bearman GBR Haas - El joven italiano firmó una actuación brillante en el Circuito de las Américas y se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, la decimonovena cita del campeonato.El piloto de Mercedes, que partía desde la pole position, lideró la carrera de principio a fin, gestionó con maestría sus neumáticos y cruzó la línea de meta con 13.078 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Max Verstappen (Red Bull) completó el podio a 17.485 segundos.Con este resultado, Antonelli amplía su ventaja al frente de la clasificación y llegará al Gran Premio de México con la posibilidad matemática de proclamarse campeón del mundo por primera vez en su carrera.La carrera arrancó bajo un calor intenso en Austin, con una temperatura ambiente de 27 ºC y el asfalto a 37 ºC. Antonelli mantuvo la primera posición en la salida, mientras que Verstappen perdía un lugar y caía al tercero tras ser superado por Leclerc, y Hadjar cedía dos posiciones para colocarse quinto.Hamilton, por su parte, ascendía al cuarto puesto. La primera vuelta estuvo marcada por un Virtual Safety Car provocado por un toque entre Pierre Gasly (Alpine) y Oliver Bearman (Haas) en la lucha por el décimo lugar, lo que comprimió el pelotón y obligó a los equipos a replantear sus estrategias sobre la marcha.A partir de ahí, Antonelli construyó una ventaja sólida sobre sus perseguidores. El italiano, con neumáticos medios, aprovechó el ritmo superior de su Mercedes para estirar la diferencia vuelta a vuelta, mientras Verstappen se veía lastrado por problemas de ritmo con el mismo compuesto y por una estrategia a dos paradas que le obligó a remontar en la parte final de la carrera.El neerlandés llegó a liderar provisionalmente tras la primera ronda de paradas, pero no pudo contener el avance de Leclerc, que con el compuesto duro nuevo se mostró imparable en las últimas vueltas.Leclerc firmó una actuación extraordinaria. El monegasco, que había apostado por una estrategia agresiva con el compuesto duro, remontó desde la cuarta posición y superó a Verstappen en la vuelta 49 para asegurar la segunda plaza.Leclerc marcó la vuelta rápida y se quedó a las puertas de la victoria, pero no pudo alcanzar a un Antonelli que gestionó su ventaja con precisión quirúrgica hasta la bandera a cuadros. Verstappen completó el podio.Hamilton finalizó cuarto, por delante de Lando Norris (McLaren), que completó una destacada remontada desde la octava posición. Isack Hadjar (Red Bull) fue sexto, Oscar Piastri (McLaren) séptimo, George Russell (Mercedes) octavo tras cumplir una penalización de cinco segundos por sacar ventaja fuera de pista en la primera vuelta, Liam Lawson (RB) noveno y Pierre Gasly (Alpine) décimo, completando la zona de puntos.Franco Colapinto (Alpine) se vio obligado a retirarse en la vuelta 37 tras recibir la orden de su equipo de detener el monoplaza, sumando un nuevo abandono en una temporada complicada para el argentino. Valtteri Bottas (Cadillac) también abandonó por problemas de motor, y Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó decimotercero tras una carrera discreta.Antonelli llegará a México con la oportunidad de proclamarse campeón del mundo matemáticamente, tan solo finalizando en el noveno lugar.La lucha por el subcampeonato entre Russell, Hamilton, Verstappen y Leclerc promete emociones fuertes en las cuatro citas restantes de la temporada, con el añadido de la expectación que genera la posibilidad de ver al primer campeón italiano desde Alberto Ascari en 1953.Nuestro siguiente encuentro es la próxima semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Allí estaremos EN DIRECTO, acreditados! Nuestro GP número 41. Adicionalmente tendremos una gran cobertura con los eventos que realizarán los equipos en CDMX previo a la carrera.Con los resultados de este GP de Estados Unidos el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 365 puntos,George Russell (242),Lewis Hamilton (241),Max Verstappen (236),Charles Leclerc (233),Lando Norris (211),Oscar Piastri (144),Isack Hadjar (105),Liam Lawson (77) yPierre Gasly (42).En equipos , Mercedes es líder con 607 puntos,Ferrari (474),Red Bull (355),McLaren (355),Racing Bulls (102),Alpine (69),Haas (30), octavo Audi (23),Williams (12), décimo Aston Martin (7) yCadillac (0).Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Antonelli con medio desde la pole. También lo hacen Russell (P9), Piastri, Norris (P7 y P8) y Stroll. Bottas (P19) y Colapinto (P20) con duros. El resto con blandos.Antonelli parte perfecto y se mantiene en el P1. Verstappen pierde un lugar y Hadjar dos. Caen al P3 y P5. Leclerc sube al P2. Max presiona a Charles. Hamilton sube al P4. Pérez se mantiene en el P18 y Colapinto está justo atrás.Verstappen pasa a Leclerc y recupera el P2. Virtual Safety Car por un toque entre Gasly y Bearman por el P10.Se reanuda la carrera. Antonelli está a 2.2s de Verstappen. Entretanto Russell en el P6. Leclerc no logra hacer contacto con Max. Gap de 1.4s.Fuerte ritmo de Antonelli. Ahora el gap es de 2.5s con Verstappen. Hamilton se acerca a Leclerc a 1.1s. Intenta que se active el Overtake Mode. Bortoleto pasa a Pérez y es P18. Colapinto atrás del mexicano a 1.2s.Leclerc aprieta y se acerca a Verstappen a 1.4s y se aleja de Hamilton a 1.6s. Bajo investigación Russell por sacar ventaja fuera de la pista. Norris presiona a su compañero Piastri por el P7. Gap de 0.4s.Antonelli a 2.1s de Verstappen. Max parece no tener la potencia necesaria en el auto, pero resiste no dejar ir a Kimi a pesar que el neerlandés tiene blandos y el italiano medios. Entretanto Leclerc sigue a 1.4s de Max con blandos.Albon en el P15 es presionado por Alonso y Bortoleto. Colapinto en el P19 y Pérez a 0.4s de Stroll por el P20.Piastri deja pasar a Norris y toma el P7 el británico. Fuerte presiona de Alonso a Albon, realizando trazadas diferentes.Penalización de 5 segundos para Russell por sacar ventaja fuera de pista en la vuelta 1. Ocon presiona a Bearman por el P11. Duelo entre los Haas. Sugiere el francés que haya cambio de posición para ir ambos adelante.Antonelli a 2.8s de Verstappen. Entretanto Max se aleja de Leclerc a 1.7s y Charles lo propio con Hamilton a 3.2s.Alonso pasa a Albon y es P15 el español. Verstappen con blandos presiona para no alejarse de Antonelli. Sectores en verde, gap de 2.7s.Russell con medios hace todo lo posible para no perder tiempo, teniendo en cuenta que tiene una penalización de 5 segundos. Tiene a Hadjar a 2.2s y atrás está Norris a 1.9s y cayendo.No hay acción de los comisarios contra Bortoleto tras una supuesta ventaja al salirse de pista en la curva 11.Verstappen en pits. Blandos por blandos. Va a dos detenciones el tetracampeón. Sale en el P8 a 3.2s de Piastri.Hamilton en boxes. Blandos por medios. P9 para Lewis atrás de Lawson a 0.4s y por delante de Gasly a 3.6s. Verstappen ya está conectado a Piastri y lo pasa.Leclerc y Piastri en pits. Charles cambia blandos por medios y cae al P6. Verstappen marca la vuelta más rápida. Entretanto Antonelli sigue en el P1 a 11.5s de Hadjar.Norris en pits. Detención lenta de 4.4s. Medios por duros. Verstappen se acerca a Russell por el P3. El británico aún no se ha detenido. Piastri sobre Ocon por el P10.Hadjar dice que los neumáticos están bien y puede continuar en pista. Sus tiempos de vuelta son mejores que los de Antonelli en este momento. El francés de Red Bull está P2 a 11.8s de Antonelli. Leclerc marca la vuelta rápida.Norris pasa a Gasly por el P8. El británico ya se detuvo en pits y el francés no. Penalización de 10 segundos para Bearman por colisión con Gasly.Leclerc presiona a Russell por el P4. Lo pasa el monegasco en la curva 15.Antonelli sigue presionando el ritmo. Marca su mejor Sector 1 y se aleja a 12s de Hadjar, quien viene haciendo una gran carrera. Verstappen se acerca a su compañero francés a 2s.Le dicen a Kimi que siga estirando este stint con medios lo que más pueda, para luego colocar seguramente el compuesto blando.Russell en pits. Cumple la penalización de 5s y luego cambia medios por duros. Sale en el P10. Hadjar deja pasar a Verstappen, quien toma el P2. Antonelli está a 12.8s de Max.Verstappen molesto con el equipo porque el sobrepaso a Hadjar fue con aire sucio. Leclerc presiona a Isack por el P3.Antonelli entra a pits. Cambia medios por duros. Sale en el P4 a 5.2s de Leclerc por el P4. Duelo entre Charles y Hadjar.Hadjar en pits. Leclerc sube al P2. El monegasco de Ferrari está a 4.4s Verstappen, el líder provisional. Antonelli entretanto está a 2.3s de Leclerc y bajando el tiempo.Hadjar molesto con el equipo porque le pusieron duros. Antonelli va con todo, girando 0.9s más rápido por vuelta que Verstappen. El neerlandés aún tiene una detención pendiente. Será un paseo por parte de Kimi. Russell está en el P9.Leclerc y Antonelli son más rápidos que Verstappen, exactamente 1 segundo por vuelta. Kimi está a 1.5s de Charles y el monegasco a 2.5s de Max por el liderato.Verstappen dice que debe haber un problema en el auto porque es inmanejable. También dice que no escucha el radio. Está a 1.8s de Leclerc por el P2. Entretanto Antonelli a 1.3 de Charles.Piastri presiona a Hadjar por el P6. Albon y Stroll hacen lo propio con Colapinto por el P16. Alex pasa a Franco.Antonelli conectado a Leclerc por el P2. Entretanto Verstappen aguantando en el P1 y además tiene una detención adicional. Colapinto en pits.Verstappen en pits. Blandos por medios. Colapinto sale en el P19 tan solo a 1s por delante de Pérez. Antonelli se clava en la curva 12 y pasa a Leclerc. Es P2 el piloto de Mercedes.Antonelli se aleja a 1.1s de Leclerc en el liderato. Verstappen entretanto en el P5 a 5.3s de Norris por el P4.Russell se acerca a Piastri por el P7 con un gap de 0.6s. Antonelli se aleja de Leclerc a 1.7s. Verstappen no tiene el ritmo esperado con los medios. El gap con Antonelli es de 18s en el P5.Hülkenberg buscando el P12 de Ocon. Colapinto se aleja de Pérez a 3.4s en el P19.Sainz complica a Antonelli y el italiano bloquea. Se queja Kimi. El gap ahora entre el piloto de Mercedes y Charles Leclerc es de 2.7s.Colapinto en pits. Le piden al piloto argentino retirar el auto. Entretanto su compañero Gasly en el P10 a 5.3s de Lawson por el P9.Russell intenta por todos los medios pasar a Piastri por el P7. No le facilita la vida el piloto neozelandés.Hamilton en pits. Sale en el P6 con duros nuevos.Ahora es Leclerc quien entra a pista. Sale en el P4 con duros nuevos también, al igual que Hamilton. Antonelli marca su mejor vuelta. Lewis a 0.8s de Hadjar por el P5.Leclerc marca la vuelta más rápida. Antonelli a 14.6 de Norris por el P2.Hamilton pasa a Hadjar en la curva 1. Volando Leclerc a 6s de Verstappen. Entretanto Max a 1s de Norris por el P2. Solo tiene una detención el actual campeón del mundo.Leclerc destrozando el cronómetro con el compuesto duro nuevo. Está a 4.4s de Verstappen. Entretanto Max intenta acercarse a Norris por el P2 a 0.9s.Ahora Leclerc a 2.4s de Verstappen. Norris no le hace la vida fácil a Max y el gap es de 0.6s.Charles a 1.4s de Verstappen. Va con todo el piloto monegasco de Ferrari. Será un final emocionante por las dos últimas posiciones del podio.Leclerc ya se une al club de Norris y Verstappen. ¡Atentos!¡Qué maniobra de Verstappen! Pasa a Norris y toma el P2. Luego Leclerc pasa a Lando en la curva 15 y es P3.Verstappen hace todo lo posible para que Leclerc no lo pase. Gap de 0.5s. Inician los juegos mentales por el P2.Hamilton viene con todo para alcanzar a Norris. Gap de 2.9s y cayendo. Leclerc pasa a Verstappen en la recta posterior y es P2 el piloto de Ferrari. Verstappen lleva un compuesto medio de 18 vueltas versus los 10 giros del duro de Leclerc.Antonelli está a 16.2s de Leclerc. Es una paliza por parte del joven piloto de Mercedes. Entretanto Russell en el P8 a 1.4s de Piastri.Hamilton pasa a Norris en la curva 1 y sube al P4. Bottas con problemas de motor y queda a un costado a la salida de la curva 10.Bortoleto en pits. Sainz a 0.7s de su compañero Albon por el P17. Los asistentes de pista intentan rescatar el auto de Bottas, pero no lo consiguen. Virtual Safety Car.Antonelli a 16.1s de Leclerc. Verstappen a 1.2s de Charles. Sin embargo el monegasco acelera y el gap se amplía a 2.1s.Antonelli a 16.1s de Leclerc. Verstappen a 1.2s de Charles. Sin embargo el monegasco acelera y el gap se amplía a 2.1s.Bortoleto presiona a Ocon por el 13. Gasly en el P10 está tranquilo, en una isla. Tiene a 8s a Lawson por el P9 y a 7.5s a Hülkenberg en el P11.¡Última vuelta en el Circuito de Las Américas! Sainz en duelo con Albon por el P17.Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:35.202 en el giro 41. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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