Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
oct 25 /26 00:55 GMT
Austin, Texas, Estados Unidos
Alpine F1 Team
Los comisarios del Gran Premio de Estados Unidos 2026 han publicado la parrilla de salida provisional de la decimoctava carrera de la temporada, la cual se realizará en el Circuito de Las Américas.
Los resultados de la clasificación presentan modificaciones debido a que tres pilotos fueron penalizados por cambios en sus unidades de potencia.
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En el caso de Franco Colapinto tiene 10 lugares de penalización por cambio en la unidad de control electrónico. En cuanto a Arvid Lindblad son 5 posiciones por cambio de motor de combustión interna, mientras que para Gabriel Bortoleto son 80 puestos por múltiples cambios en la unidad de potencia.
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A continuación la grilla de partida:
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull)
3. Isack Hadjar (Red Bull)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Lewis Hamilton (Ferrari)
6. George Russell (Mercedes)
7. Oscar Piastri (McLaren)
8. Lando Norris (McLaren)
9. Liam Lawson (Red Bull)
10. Pierre Gasly (Alpine)
11. Nico Hülkenberg (Audi)
12. Fernando Alonso (Aston Martin)
13. Oliver Bearman (Haas)
14. Arvid Lindblad (RB) *
15. Esteban Ocon (Haas)
16. Lance Stroll (Aston Martin)
17. Carlos Sainz (Williams)
18. Alex Albon (Williams)
19. Sergio Pérez (Cadillac)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. Franco Colapinto (Alpine) *
22. Gabriel Bortoleto (Audi) *
A las 15:00 hs de Austin comenzará la carrera del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
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