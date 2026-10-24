Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos

oct 24 /26 23:03 GMT Austin, Texas, Estados Unidos Red Bull Content Pool



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





La sesión estuvo marcada por la igualdad extrema en la parte delantera y por las penalizaciones que reconfigurarán la parrilla de salida del domingo.



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Antonelli, que llegaba a Austin con una ventaja considerable en el campeonato, firmó una vuelta magistral en la Q3 para asegurar la pole, demostrando que el ritmo mostrado por Mercedes a lo largo del fin de semana era real. Verstappen, que había liderado la FP3, tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que Hadjar completó un meritorio top tres para Red Bull.



Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto a 232 milésimas, por delante de su compañero Lewis Hamilton, quinto a 276 milésimas. George Russell (Mercedes) finalizó sexto, mientras que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris se quedaron séptimo y octavo, a más de siete décimas del tiempo de Antonelli.



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Arvid Lindblad (RB) fue noveno y Liam Lawson (RB) décimo, aunque el neozelandés no salió a pista en la Q3 al considerar que no valía la pena arriesgar dado que su compañero Lindblad será penalizado con cinco posiciones.



La Q1, de 18 minutos, comenzó con los Cadillac de Bottas y Pérez abriendo la sesión, antes de que los favoritos tomaran posiciones. Lando Norris marcó el mejor tiempo con 1:35.029, mientras que Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton y Antonelli optaron por no salir a pista, reservando neumáticos para las rondas siguientes.



Los eliminados en esta primera fase fueron Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sergio Pérez (Cadillac) y Valtteri Bottas (Cadillac).



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En la Q2, Charles Leclerc fue el más rápido con 1:34.198, mientras que los Mercedes de Antonelli y Russell optaron por el compuesto medio, lo que les permitió ahorrar un juego de blandos para la Q3.



Los eliminados en esta ronda fueron Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas). Colapinto, que arrastraba una penalización de diez posiciones, finalizó decimocuarto, mientras que Bortoleto, con múltiples sanciones por cambios en la unidad de potencia, partirá último tras una sesión complicada en la que se salió dos veces en su vuelta rápida.



La Q3 fue un ejercicio de precisión en el que Antonelli se mostró intratable. El italiano marcó 1:34.035 en su primer intento, un tiempo que nadie pudo batir. Verstappen se quedó a 179 milésimas, Hadjar a 215 y Leclerc a 232, confirmando la igualdad extrema entre Mercedes, Red Bull y Ferrari. Hamilton fue quinto y Russell sexto, mientras que los McLaren, que habían sido competitivos en las sesiones anteriores, se quedaron lejos de la lucha por la pole. A Norris le eliminaron su mejor vuelta, lo que le hizo caer al octavo puesto.



En caso que Kimi Antonelli gane la carrera, tendrá que esperar a que George termine noveno o peor y que Lewis Hamilton finalice máximo en la quinta posición. Esta combinación de factores le darían automáticamente al piloto italiano su primer título mundial de F1.



Mañana a las 15:00 hora de Austin iniciará la carrera del Gran Premio de Estados Unidos con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los resultados de la sesión:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Sesión 1 K. Antonelli ITA Mercedes 1:34.035 - Q3 2 M. Verstappen NED Red Bull 1:34.214 +0.179 Q3 3 I. Hadjar FRA Red Bull 1:34.250 +0.215 Q3 4 C. Leclerc MON Ferrari 1:34.267 +0.232 Q3 5 L. Hamilton GBR Ferrari 1:34.311 +0.276 Q3 6 G. Russell GBR Mercedes 1:34.476 +0.441 Q3 7 O. Piastri AUS McLaren 1:34.803 +0.768 Q3 8 L. Norris GBR McLaren 1:35.049 +1.014 Q3 9 A. Lindblad GBR RB 1:36.049 +2.014 Q3 10 L. Lawson NZL RB - - Q3 11 P. Gasly FRA Alpine 1:35.080 - Q2 12 N. Hülkenberg ALE Audi 1:35.158 - Q2 13 G. Bortoleto BRA Audi 1:35.691 - Q2 14 F. Colapinto ARG Alpine 1:35.722 - Q2 15 F. Alonso ESP Aston Martin 1:35.818 - Q2 16 O. Bearman GBR Haas 1:36.031 - Q2 17 E. Ocon FRA Haas 1:36.531 - Q1 18 L. Stroll CAN Aston Martin 1:36.677 - Q1 19 C. Sainz ESP Williams 1:36.770 - Q1 20 A. Albon TAI Williams 1:36.967 - Q1 21 S. Pérez MEX Cadillac 1:37.433 - Q1 22 V. Bottas FIN Cadillac 1:37.523 - Q1 Kimi Antonelli se adjudicó la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, tras firmar un registro de 1:34.035 en la Q3. El italiano de Mercedes, líder del campeonato, superó a Max Verstappen por 179 milésimas e Isack Hadjar, en una clasificación en la que los cuatro primeros quedaron separados por solo 232 milésimas.La sesión estuvo marcada por la igualdad extrema en la parte delantera y por las penalizaciones que reconfigurarán la parrilla de salida del domingo.Antonelli, que llegaba a Austin con una ventaja considerable en el campeonato, firmó una vuelta magistral en la Q3 para asegurar la pole, demostrando que el ritmo mostrado por Mercedes a lo largo del fin de semana era real. Verstappen, que había liderado la FP3, tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que Hadjar completó un meritorio top tres para Red Bull.Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto a 232 milésimas, por delante de su compañero Lewis Hamilton, quinto a 276 milésimas. George Russell (Mercedes) finalizó sexto, mientras que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris se quedaron séptimo y octavo, a más de siete décimas del tiempo de Antonelli.Arvid Lindblad (RB) fue noveno y Liam Lawson (RB) décimo, aunque el neozelandés no salió a pista en la Q3 al considerar que no valía la pena arriesgar dado que su compañero Lindblad será penalizado con cinco posiciones.La Q1, de 18 minutos, comenzó con los Cadillac de Bottas y Pérez abriendo la sesión, antes de que los favoritos tomaran posiciones. Lando Norris marcó el mejor tiempo con 1:35.029, mientras que Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton y Antonelli optaron por no salir a pista, reservando neumáticos para las rondas siguientes.Los eliminados en esta primera fase fueron Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sergio Pérez (Cadillac) y Valtteri Bottas (Cadillac).En la Q2, Charles Leclerc fue el más rápido con 1:34.198, mientras que los Mercedes de Antonelli y Russell optaron por el compuesto medio, lo que les permitió ahorrar un juego de blandos para la Q3.Los eliminados en esta ronda fueron Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas). Colapinto, que arrastraba una penalización de diez posiciones, finalizó decimocuarto, mientras que Bortoleto, con múltiples sanciones por cambios en la unidad de potencia, partirá último tras una sesión complicada en la que se salió dos veces en su vuelta rápida.La Q3 fue un ejercicio de precisión en el que Antonelli se mostró intratable. El italiano marcó 1:34.035 en su primer intento, un tiempo que nadie pudo batir. Verstappen se quedó a 179 milésimas, Hadjar a 215 y Leclerc a 232, confirmando la igualdad extrema entre Mercedes, Red Bull y Ferrari. Hamilton fue quinto y Russell sexto, mientras que los McLaren, que habían sido competitivos en las sesiones anteriores, se quedaron lejos de la lucha por la pole. A Norris le eliminaron su mejor vuelta, lo que le hizo caer al octavo puesto.En caso que Kimi Antonelli gane la carrera, tendrá que esperar a que George termine noveno o peor y que Lewis Hamilton finalice máximo en la quinta posición. Esta combinación de factores le darían automáticamente al piloto italiano su primer título mundial de F1.Mañana a las 15:00 hora de Austin iniciará la carrera del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión:

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