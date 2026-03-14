Antonelli hace historia al convertirse en el poleman más joven de la F1 - Reporte Clasificación - GP de China

mar 14 /2026 08:38 GMT Shanghai, China Mercedes AMG



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





Con 19 años, 6 meses y 17 días, el italiano arrebata el récord al tetracampeón Sebastian Vettel y se convierte en el poleman más joven en la historia de la máxima categoría. Su tiempo de 1:32.064 fue suficiente para superar por 0.222 segundos a su propio compañero de equipo, George Russell, quien vio frustrado su intento de lograr la pole por un problema mecánico en el momento clave.





La clasificación, disputada en horario de madrugada para Latinoamérica, tuvo un cierre algo inesperado. Mercedes llegaba como el gran favorito tras el dominio en la Sprint, pero nadie esperaba que la pole se decidiera por un problema en el box del líder del campeonato.



Kimi Antonelli no solo logró su primera pole en un Gran Premio (la de Miami en la Sprint no cuenta oficialmente), sino que lo hizo con una vuelta sencillamente perfecta que ya lo coloca en los libros de historia.



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George Russell cuando la Q3 comenzaba, reportó por radio que no podía colocar las marchas. Mientras sus mecánicos trabajaban a contrarreloj, él veía desde el garaje cómo Antonelli iba rumbo a la pole. Al final Russell terminó segundo en su único intento para asegurar la primera fila para Mercedes en el inicio de la carrera de mañana.



Entretanto Lewis Hamilton completó una excelente vuelta que lo coloca en tercera posición a 0.351 segundos, confirmando que su adaptación a Ferrari es ya una realidad. Charles Leclerc, que había sido el más rápido en Q1, se quedó a solo 0.013 segundos de su compañero, firmando el cuarto puesto y demostrando el gran momento de la Scuderia.



McLaren se mantuvo en la pelea con Oscar Piastri en quinto lugar y Lando Norris en sexto, aunque algo lejos del ritmo de los líderes.



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En una notoria mejoría, Alpine tuvo a Pierre Gasly en el sexto lugar a 0.809 segundos de Kimi Antonelli. Su compañero, Franco Colapinto, tuvo una buena Q2 y quedó a portas de la Q3 por tan solo 0.005 segundos. Su tiempo de 1:33.357 lo colocó en el duodécimo puesto. Hay que recordar que es la primera participación del piloto argentino en este trazado y su progresión es evidente.



Red Bull, por su parte, sigue sin encontrar el rumbo: Max Verstappen e Isack Hadjar se metieron en la Q3, pero a más de nueve décimas de la cabeza, en las posiciones octava y novena respectivamente.



En Q2 junto a Franco Colapinto, terminaron eliminados: Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, quien al final tuvo un trompo en la última curva.



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La Q1 volvió a ser un espejo de las carencias de los equipos más modestos. Williams sufrió un doble eliminación temprana con Carlos Sainz en el decimoséptimo puesto y Alex Albon en el decimoctavo, mientras que Aston Martin sigue sin encontrar soluciones. Fernando Alonso y Lance Stroll se quedaron en la cuneta, víctimas de los persistentes problemas de vibraciones que lastran al equipo desde Melbourne. El asturiano, solo pudo ser decimonoveno.



El cierre del grupo lo tuvo Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio Pérez, evidenciando el enorme trabajo que tienen por delante.



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Mañana a las 15:00 hs de Shanghai iniciará la carrera del Gran Premio de China con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los resultados de la sesión:



Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 K. Antonelli Mercedes ITA 1:32.064 -.--- Q3 2 G. Russell Mercedes GBR 1:32.286 +0.222 Q3 3 L. Hamilton Ferrari GBR 1:32.415 +0.351 Q3 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:32.428 +0.364 Q3 5 O. Piastri McLaren AUS 1:32.550 +0.486 Q3 6 L. Norris McLaren GBR 1:32.608 +0.544 Q3 7 P. Gasly Alpine FRA 1:32.873 +0.809 Q3 8 M. Verstappen Red Bull NLD 1:33.002 +0.938 Q3 9 I. Hadjar Red Bull FRA 1:33.121 +1.057 Q3 10 O. Bearman Haas GBR 1:33.292 +1.228 Q3 11 N. Hülkenberg Audi ALE 1:33.354 +1.290 Q2 12 F. Colapinto Alpine ARG 1:33.357 +1.293 Q2 13 E. Ocon Haas FRA 1:33.538 +1.474 Q2 14 L. Lawson RB NZL 1:33.765 +1.701 Q2 15 A. Lindblad RB GBR 1:33.784 +1.720 Q2 16 G. Bortoleto Audi BRA 1:33.965 +1.901 Q2 17 C. Sainz Williams ESP 1:34.317 +2.253 Q1 18 A. Albon Williams TAI 1:34.772 +2.708 Q1 19 F. Alonso Aston Martin ESP 1:35.203 +3.139 Q1 20 V. Bottas Cadillac FIN 1:35.436 +3.372 Q1 21 L. Stroll Aston Martin CAN 1:35.995 +3.931 Q1 22 S. Pérez Cadillac MEX 1:36.906 +4.842 Q1 La Fórmula 1 tiene un nuevo récord y un nuevo protagonista. En una sesión de clasificación que mantuvo a todos en vilo hasta el último segundo, Kimi Antonelli firmó una vuelta magistral en el Circuito Internacional de Shanghai y se quedó con la pole position del Gran Premio de China.Con 19 años, 6 meses y 17 días, el italiano arrebata el récord al tetracampeón Sebastian Vettel y se convierte en el poleman más joven en la historia de la máxima categoría. Su tiempo de 1:32.064 fue suficiente para superar por 0.222 segundos a su propio compañero de equipo, George Russell, quien vio frustrado su intento de lograr la pole por un problema mecánico en el momento clave.La clasificación, disputada en horario de madrugada para Latinoamérica, tuvo un cierre algo inesperado. Mercedes llegaba como el gran favorito tras el dominio en la Sprint, pero nadie esperaba que la pole se decidiera por un problema en el box del líder del campeonato.Kimi Antonelli no solo logró su primera pole en un Gran Premio (la de Miami en la Sprint no cuenta oficialmente), sino que lo hizo con una vuelta sencillamente perfecta que ya lo coloca en los libros de historia.George Russell cuando la Q3 comenzaba, reportó por radio que no podía colocar las marchas. Mientras sus mecánicos trabajaban a contrarreloj, él veía desde el garaje cómo Antonelli iba rumbo a la pole. Al final Russell terminó segundo en su único intento para asegurar la primera fila para Mercedes en el inicio de la carrera de mañana.Entretanto Lewis Hamilton completó una excelente vuelta que lo coloca en tercera posición a 0.351 segundos, confirmando que su adaptación a Ferrari es ya una realidad. Charles Leclerc, que había sido el más rápido en Q1, se quedó a solo 0.013 segundos de su compañero, firmando el cuarto puesto y demostrando el gran momento de la Scuderia.McLaren se mantuvo en la pelea con Oscar Piastri en quinto lugar y Lando Norris en sexto, aunque algo lejos del ritmo de los líderes.En una notoria mejoría, Alpine tuvo a Pierre Gasly en el sexto lugar a 0.809 segundos de Kimi Antonelli. Su compañero, Franco Colapinto, tuvo una buena Q2 y quedó a portas de la Q3 por tan solo 0.005 segundos. Su tiempo de 1:33.357 lo colocó en el duodécimo puesto. Hay que recordar que es la primera participación del piloto argentino en este trazado y su progresión es evidente.Red Bull, por su parte, sigue sin encontrar el rumbo: Max Verstappen e Isack Hadjar se metieron en la Q3, pero a más de nueve décimas de la cabeza, en las posiciones octava y novena respectivamente.En Q2 junto a Franco Colapinto, terminaron eliminados: Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, quien al final tuvo un trompo en la última curva.La Q1 volvió a ser un espejo de las carencias de los equipos más modestos. Williams sufrió un doble eliminación temprana con Carlos Sainz en el decimoséptimo puesto y Alex Albon en el decimoctavo, mientras que Aston Martin sigue sin encontrar soluciones. Fernando Alonso y Lance Stroll se quedaron en la cuneta, víctimas de los persistentes problemas de vibraciones que lastran al equipo desde Melbourne. El asturiano, solo pudo ser decimonoveno.El cierre del grupo lo tuvo Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio Pérez, evidenciando el enorme trabajo que tienen por delante.Mañana a las 15:00 hs de Shanghai iniciará la carrera del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión:

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