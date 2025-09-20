Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras descalificación de Ocon

Los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la decimoséptima carrera de la temporada, la cual se realizará en el Baku City Circuit.
Los resultados de la clasificación presentan una modificación debido a que un piloto fue descalificado.
Se trata de Esteban Ocon
quien fue descalificado por una irregularidad técnica en su auto
.
A continuación la grilla de partida:
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Carlos Sainz (Williams)
3. Liam Lawson (RB)
4. Kimi Antonelli (Mercedes)
5. George Russell (Mercedes)
6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
7. Lando Norris (McLaren)
8. Isack Hadjar (RB)
9. Oscar Piastri (McLaren)
10. Charles Leclerc (Ferrari)
11. Fernando Alonso (Aston Martin)
12. Lewis Hamilton (Ferrari)
13. Gabriel Bortoleto (Sauber)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Oliver Bearman (Haas)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Nico Hülkenberg (Sauber)
18. Pierre Gasly (Alpine)
19. Alex Albon (Williams)
20. Esteban Ocon (Haas) *
Observación:
*. Descalificado, pero se le permite correr tras petición de Haas y autorizado por reglamento
Mañana a las 15:00 hs de Baku comenzará la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
