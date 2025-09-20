Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Sin duda la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán no será olvidada fácilmente por las seis banderas rojas producto de colisiones bajo las difíciles condiciones en el Baku City Circuit. Al final el más veloz fue el tetracampeón Max Verstappen de Red Bull Racing.
La Q1 tuvo la mitad de los choques iniciando con Alex Albon de Williams, quien perdió una gran oportunidad debido al buen ritmo de su auto este fin de semana. Tocó el muro de la curva 1 y dañó la suspensión.
Lo mismo sucedió con Nico Hülkenberg pero en la curva 4. Al final Franco Colapinto impactó la misma curva, luego que su compañero Pierre Gasly.
En Q2 fue solo un incidente y lo protagonizó Oliver Bearman en el inicio de la tanda, luego de chocar su auto contra el muro saliendo de la curva 2.
En Q3 dos pilotos protagonistas quedaron fuera en las curvas 15 y 3, también por colisión. Fue el caso de Charles Leclerc y del líder del campeonato, Oscar Piastri.
Debido a estos incidentes, la sesión tomó más tiempo y a eso se le suma una ligera lluvia y viento que puso en aprietos a los pilotos, en especial por este último factor.
El piloto español Carlos Sainz tenía el mejor tiempo en gran parte de la Q3 por salir temprano a pista y emplear los neumáticos medios usados, con los que registró 1:41.595, pero luego al final Max Verstappen fue el más veloz con 1:41.117, dejando al madrileño de Williams a su lado en la primera fila.
Tras ellos estará Liam Lawson de RB, quien también estableció su tiempo en el inicio de la sesión y es su mejor posición de partida en la F1.
Los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell lograron el cuarto y quinto tiempo, seguidos por el japonés Yuki Tsunoda, quien también tiene su mejor lugar de partida desde que se unió a Red Bull.
Este fin de semana McLaren tiene la oportunidad de lograr el campeonato de constructores, pero sus posiciones de partida de momento no les son favorables con el séptimo lugar de Lando Norris y el noveno de Oscar Piastri. El británico no pudo aprovechar el error de su compañero de equipo para iniciar más adelante.
Isack Hadjar de RB partirá en el octavo puesto y el monegasco Charles Leclerc lo hará desde el décimo lugar.
Dos campeones del mundo, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, saldrán desde la sexta fila de partida. En el caso del español estuvo cerca de pasar a Q3, pero la vuelta de Yuki Tsunoda lo dejó por fuera a 0.033s, mientras que hay decepción por parte de Lewis Hamilton ya que ayer fue el más veloz en las pruebas libres 2 y cuenta con un auto competitivo.
Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto partirán desde el decimotercero y decimosexto lugar.
Mañana a las 15:00 hs de Baku iniciará la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:41.117
|-.---
|
Q3
|2
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:41.595
|+0.478
|
Q3
|3
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:41.707
|+0.590
|
Q3
|4
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:41.717
|+0.600
|
Q3
|5
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:42.070
|+0.953
|
Q3
|6
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:42.143
|+1.026
|
Q3
|7
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:42.239
|+1.122
|
Q3
|8
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:42.372
|+1.255
|
Q3
|9
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:41.414
|+0.297
|
Q2
|10
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:41.519
|+0.402
|
Q2
|11
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:41.857
|+0.740
|
Q2
|12
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:42.183
|+1.066
|
Q2
|13
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:42.277
|+1.160
|
Q2
|14
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:43.061
|+1.944
|
Q2
|15
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:42.666
|+1.549
|
Q1
|16
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:42.779
|+1.662
|
Q1
|17
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:42.916
|+1.799
|
Q1
|18
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:43.004
|+1.887
|
Q1
|19
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:43.139
|+2.022
|
Q1
|20
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:43.778
|+2.661
|
Q1