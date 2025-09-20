 Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán - F1LATAM.COM
  Repetición - CLASIFICACIÓN - GP AZERBAIYÁN

                          

Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
   sep 20 /2025 15:28 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Sin duda la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán no será olvidada fácilmente por las seis banderas rojas producto de colisiones bajo las difíciles condiciones en el Baku City Circuit. Al final el más veloz fue el tetracampeón Max Verstappen de Red Bull Racing.

La Q1 tuvo la mitad de los choques iniciando con Alex Albon de Williams, quien perdió una gran oportunidad debido al buen ritmo de su auto este fin de semana. Tocó el muro de la curva 1 y dañó la suspensión.

Lo mismo sucedió con Nico Hülkenberg pero en la curva 4. Al final Franco Colapinto impactó la misma curva, luego que su compañero Pierre Gasly.

En Q2 fue solo un incidente y lo protagonizó Oliver Bearman en el inicio de la tanda, luego de chocar su auto contra el muro saliendo de la curva 2.

En Q3 dos pilotos protagonistas quedaron fuera en las curvas 15 y 3, también por colisión. Fue el caso de Charles Leclerc y del líder del campeonato, Oscar Piastri.

Debido a estos incidentes, la sesión tomó más tiempo y a eso se le suma una ligera lluvia y viento que puso en aprietos a los pilotos, en especial por este último factor.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

El piloto español Carlos Sainz tenía el mejor tiempo en gran parte de la Q3 por salir temprano a pista y emplear los neumáticos medios usados, con los que registró 1:41.595, pero luego al final Max Verstappen fue el más veloz con 1:41.117, dejando al madrileño de Williams a su lado en la primera fila.

Tras ellos estará Liam Lawson de RB, quien también estableció su tiempo en el inicio de la sesión y es su mejor posición de partida en la F1.

Los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell lograron el cuarto y quinto tiempo, seguidos por el japonés Yuki Tsunoda, quien también tiene su mejor lugar de partida desde que se unió a Red Bull.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Este fin de semana McLaren tiene la oportunidad de lograr el campeonato de constructores, pero sus posiciones de partida de momento no les son favorables con el séptimo lugar de Lando Norris y el noveno de Oscar Piastri. El británico no pudo aprovechar el error de su compañero de equipo para iniciar más adelante.

Isack Hadjar de RB partirá en el octavo puesto y el monegasco Charles Leclerc lo hará desde el décimo lugar.

Dos campeones del mundo, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, saldrán desde la sexta fila de partida. En el caso del español estuvo cerca de pasar a Q3, pero la vuelta de Yuki Tsunoda lo dejó por fuera a 0.033s, mientras que hay decepción por parte de Lewis Hamilton ya que ayer fue el más veloz en las pruebas libres 2 y cuenta con un auto competitivo.

Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto partirán desde el decimotercero y decimosexto lugar.

Mañana a las 15:00 hs de Baku iniciará la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:41.117 -.--- Q3
2 C. Sainz Williams ESP 1:41.595 +0.478 Q3
3 L. Lawson RB NZL 1:41.707 +0.590 Q3
4 K. Antonelli Mercedes ITA 1:41.717 +0.600 Q3
5 G. Russell Mercedes GBR 1:42.070 +0.953 Q3
6 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:42.143 +1.026 Q3
7 L. Norris McLaren GBR 1:42.239 +1.122 Q3
8 I. Hadjar RB FRA 1:42.372 +1.255 Q3
9 O. Piastri McLaren AUS 1:41.414 +0.297 Q2
10 C. Leclerc Ferrari MON 1:41.519 +0.402 Q2
11 F. Alonso Aston Martin ESP 1:41.857 +0.740 Q2
12 L. Hamilton Ferrari GBR 1:42.183 +1.066 Q2
13 G. Bortoleto Sauber BRA 1:42.277 +1.160 Q2
14 L. Stroll Aston Martin CAN 1:43.061 +1.944 Q2
15 O. Bearman Haas GBR 1:42.666 +1.549 Q1
16 F. Colapinto Alpine ARG 1:42.779 +1.662 Q1
17 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:42.916 +1.799 Q1
18 E. Ocon Haas FRA 1:43.004 +1.887 Q1
19 P. Gasly Alpine FRA 1:43.139 +2.022 Q1
20 A. Albon Williams TAI 1:43.778 +2.661 Q1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras descalificación de Ocon Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras descalificación de Ocon
Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán
Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Norris se repone tras el fallo de ayer y es el más veloz - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán Norris se repone tras el fallo de ayer y es el más veloz - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Hamilton y Leclerc lideran la sesión. Colisión de Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán Hamilton y Leclerc lideran la sesión. Colisión de Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán
Adidas será nuevo socio oficial del futuro equipo Audi de Fórmula 1 Adidas será nuevo socio oficial del futuro equipo Audi de Fórmula 1
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas
Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65'' Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65''
Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina
Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años
La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring
Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX
La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos
Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid
Cyber Tyre: la avanzada tecnología de Pirelli que equipará los futuros modelos Aston Martin Cyber Tyre: la avanzada tecnología de Pirelli que equipará los futuros modelos Aston Martin
Renault Clio Full Hybrid E-Tech: el icónico modelo llega con un diseño impactante Renault Clio Full Hybrid E-Tech: el icónico modelo llega con un diseño impactante
Nissan presentó importante avance tecnológico en la nueva generación del sistema e-POWER Nissan presentó importante avance tecnológico en la nueva generación del sistema e-POWER
Nissan Colombia busca su auto más icónico en el país: ya están listos los 12 finalistas Nissan Colombia busca su auto más icónico en el país: ya están listos los 12 finalistas
+ Ver más noticias +