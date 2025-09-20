 Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán - F1LATAM.COM
Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán
   sep 20 /2025 17:59 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 Haas F1 Team

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán anunciaron la descalificación del piloto francés Esteban Ocon de la sesión clasificación de hoy, luego de encontrar una irregularidad técnica en su auto.

Luego de realizar todas las verificaciones, se comprobó que la distancia entre los dos perfiles del alerón trasero superaba los 0.5 mm permitidos, dando 0.6mm en el costado izquierdo y 0.825mm en el derecho.


Antes de emitir este resultado, se verificó que la calibración del instrumento de medición fuera correcto.

El equipo Haas admitió que se había seguido el procedimiento de prueba descrito en el reglamento y explicó que la discrepancia se debía a un problema en la producción del montaje de esta pieza específica.

Ante esta infracción, los comisarios determinan que el auto no cumple con el reglamento y, por lo tanto, imponen la sanción habitual de descalificación de la sesión de clasificación.

Los equipos que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

Las decisiones de los comisarios se toman con independencia de la FIA y se basan únicamente en el reglamento, las directrices y las pruebas pertinentes presentadas.

Esteban Ocon había clasificado decimoctavo esta tarde en el Baku City Circuit. Luego de Haas presentar la solicitud de participar en la carrera de mañana iniciando desde el último lugar, los comisarios lo habilitaron.

