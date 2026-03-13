Mercedes sigue imparable con Russell y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de China
Si alguien albergaba esperanzas de que la ventaja de Mercedes en Australia hubiera sido un espejismo, la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Shanghai se encargó de disiparlas de manera contundente.
George Russell y Kimi Antonelli repitieron el 1-2 de Melbourne y firmaron una actuación arrolladora en los únicos entrenamientos del fin de semana, dejando al resto de la parrilla a una distancia amplia.
Con un tiempo de 1:32.741, Russell se quedó con el mejor registro de la sesión, superando por 0.120 segundos a su joven compañero de equipo.
La diferencia con el resto de rivales, sin embargo, fue lo realmente alarmante para la competencia: Lando Norris, tercero con McLaren, quedó a más de medio segundo, mientras que Max Verstappen sufrió para colocarse octavo, a 1.8 segundos de la cabeza.
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Los Mercedes marcaron el ritmo desde el primer momento y, cuando montaron el neumático blando nuevo, simplemente volaron, en un fin de semana que tiene formato Sprint.
Por detrás, la estela de Mercedes fue desoladora. Lando Norris y Oscar Piastri fueron la segunda fuerza con el P3 y P4, seguidos por los Ferrari de Charles Leclerc (P5) y Lewis Hamilton (P6).
La sesión, a pesar del frío (12°C ambiente, 17°C asfalto), tuvo su cuota de acción. El primer susto fue para Franco Colapinto, que nada más salir a pista protagonizó un trompo en la curva 9, aunque pudo continuar sin problemas.
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Poco después, un ligero toque entre Lando Norris y Lewis Hamilton en la última curva provocó un trompo del siete veces campeón, que también logró reincorporarse. Pero el incidente más serio lo protagonizó Arvid Lindblad: el piloto de RB, que había brillado en Australia, sufrió un problema mecánico con humo en el habitáculo y tuvo que abandonar su auto a un costado de la curva 14, provocando un Virtual Safety Car.
En la zona media, Haas dio un golpe sobre la mesa con Oliver Bearman (P7) y Esteban Ocon (P14), mostrando un ritmo sólido. Alpine también cumplió: Pierre Gasly (P10) y Franco Colapinto (P15) se mantuvieron en la pelea, aunque el argentino vivió un momento de tensión cuando su auto se detuvo en el pit lane, siendo rescatado por sus mecánicos justo a tiempo.
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Audi mantuvo la línea de progreso con Nico Hülkenberg (P9) y Gabriel Bortoleto (P12) , mientras que Cadillac volvió a cerrar la tabla. Sergio Pérez (P22) y Valtteri Bottas (P19) se quedaron muy lejos del ritmo, con el mexicano cerrando de la sesión y con tan solo 13 vueltas.
La cara más amarga fue, de nuevo, para Aston Martin. Los problemas de vibraciones en la unidad de potencia Honda persisten y lastraron su rodaje. Fernando Alonso (P18) y Lance Stroll (P20) apenas sumaron vueltas y se ubicaron en el fondo de la clasificación, muy lejos de poder luchar por algo más que no sea recopilar datos.
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A las 15:30 hs de Shanghai comenzará la Sprint Qualifying del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:32.741
|—
|29
|2
|A. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:32.861
|+0.120
|30
|3
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:33.296
|+0.555
|29
|4
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:33.472
|+0.731
|28
|5
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:33.599
|+0.858
|28
|6
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:34.129
|+1.388
|26
|7
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:34.426
|+1.685
|28
|8
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:34.541
|+1.800
|24
|9
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:34.639
|+1.898
|27
|10
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:34.676
|+1.935
|28
|11
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:34.773
|+2.032
|29
|12
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:34.828
|+2.087
|26
|13
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:34.856
|+2.115
|26
|14
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:34.877
|+2.136
|25
|15
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:34.947
|+2.206
|26
|16
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:35.480
|+2.739
|31
|17
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:35.679
|+2.938
|18
|18
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:35.856
|+3.115
|18
|19
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:36.057
|+3.316
|25
|20
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:37.224
|+4.483
|20
|21
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:37.896
|+5.155
|6
|22
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:39.200
|+6.459
|13