 Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026 - F1LATAM.COM
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Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026
Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026
   mar 12 /2026 21:52 GMT
 Shanghai, China
 Alpine F1 Team

Por: Henry Barreto
Redactor F1LATAM.COM
Tras rescatar un valioso punto en el Gran Premio de Australia, el equipo BWT Alpine llega a China con la mira puesta en optimizar el rendimiento del A526. Para Franco Colapinto y Pierre Gasly, el desafío será adaptarse a la velocidad del formato Sprint con una máquina aún en fase de descubrimiento.

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El inicio de temporada ha sido un proceso de aprendizaje acelerado para Alpine. Después de una cita inaugural compleja en Melbourne, el equipo se prepara para el primer evento Sprint del año en el Circuito Internacional de Shanghai, una pista que pone a prueba tanto la eficiencia aerodinámica como la gestión de frenada, con su recta de 1,2 km y sus exigentes secuencias de curvas en espiral.


Gasly: el valor de un punto en Melbourne


Pierre Gasly abandona Australia con sensaciones encontradas, pero con la satisfacción de haber sumado un punto crucial en el campeonato de Constructores. Tras finalizar décimo, el piloto francés destacó el progreso realizado desde el viernes hasta el domingo, subrayando que, a pesar de las dificultades, el equipo logró extraer el máximo rendimiento del coche en condiciones de carrera.

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"Tuvimos que luchar mucho para conseguir ese décimo puesto. Aprendimos que aún hay áreas clave en las que debemos enfocarnos, pero fue gratificante obtener una pequeña recompensa tras el esfuerzo del fin de semana", señaló el francés, quién es consciente de que algunos equipos llevan una ventaja de desarrollo, pero confía en que el aprendizaje constante permitirá a Alpine cerrar esa brecha técnica.


Colapinto y su reacción de reflejos en Albert Park


Por su parte, Franco Colapinto tuvo un inicio de campaña accidentado. Tras arrancar con una penalización temprana que condicionó su carrera, el argentino fue protagonista de uno de los momentos más tensos de la jornada al evitar por escasos centímetros un fuerte choque tras una salida lenta de Liam Lawson.

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"Ver la repetición todavía me sorprende", confesó Colapinto sobre su maniobra evasiva. Pese a las complicaciones, el joven piloto valora la información recopilada: "Tuvimos la oportunidad de ver el potencial real del coche en ritmo de carrera y eso nos da una base sólida para trabajar en Shanghai".


El desafío del formato Sprint


La cita en China presenta una dificultad añadida para los equipos, y es el formato Sprint. Con una sola sesión de entrenamientos libres el viernes por la mañana, los ingenieros de Alpine disponen de apenas una hora para ajustar la puesta a punto bajo el nuevo reglamento técnico de 2026.

La configuración del trazado, que cuenta ahora con cuatro zonas de Straight Mode, exigirá una adaptación inmediata. Alpine se enfrenta a una prueba de fuego donde la capacidad de respuesta y la telemetría recolectada en Australia serán los factores determinantes para aspirar a posiciones de puntos. La escudería, además, aprovechará el fin de semana para seguir apoyando a Nina Gademan en la F1 Academy, reafirmando su compromiso integral con el desarrollo de talento joven.

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