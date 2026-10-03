 Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO! - F1LATAM.COM
    EN VIVO - P.LIBRES 3 - GP BAHREIN F1
                          
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!
   oct 3 /26 01:45 GMT
 Sepang, Malasia
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Sigan EN VIVO la tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia y no se pierdan ningún detalle en el GP LIVE de F1LATAM.COM.

Ingresen aquí para ver   EN VIVO - Pruebas Libres 3 - GP de Bahrein en Malasia


También lo pueden hacer mediante a través de la sección EN VIVO en el menú principal y estarán conectados de inmediato.

F1LATAM.COM - El Portal de Fórmula 1 y deportes a motor para Latinoamérica.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!
Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia

Fórmula 1

Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!
Verstappen toma el mando en el regreso de Sepang a la F1 - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein

Fórmula 1

Verstappen toma el mando en el regreso de Sepang a la F1 - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia - ¡EN VIVO!
Fernando Alonso extiende su contrato con Aston Martin y confirma su continuidad en la F1

Fórmula 1

Fernando Alonso extiende su contrato con Aston Martin y confirma su continuidad en la F1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein en Malasia

Fórmula 1

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein en Malasia
Sergio 'Checo' Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios en F1 con un Show Run en Ciudad de México

Fórmula 1

Sergio 'Checo' Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios en F1 con un Show Run en Ciudad de México
El joven piloto colombiano Sebastián Garzón se corona campeón de la USF2000 en Estados Unidos

USF2000

El joven piloto colombiano Sebastián Garzón se corona campeón de la USF2000 en Estados Unidos
Colapinto recibirá penalización en Sepang tras colisión con Gasly y Norris en Baku

Fórmula 1

Colapinto recibirá penalización en Sepang tras colisión con Gasly y Norris en Baku
Russell gana en Baku por solo 0.196s sobre Verstappen y recorta distancia con Antonelli - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán

Fórmula 1

Russell gana en Baku por solo 0.196s sobre Verstappen y recorta distancia con Antonelli - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán
Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán F1 - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Bahrein 2026GP de Bahrein 2026
EN VIVO - GP Bahrein 2026EN VIVO - GP Bahrein 2026
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2026Calendario F1 2026

Noticias de AUTOS F1LATAM

sep 25 /26 20:08
Nissan PIXO: el nuevo eléctrico urbano que ofrece 259 km de autonomía y carga rápida Nissan PIXO: el nuevo eléctrico urbano que ofrece 259 km de autonomía y carga rápida
sep 25 /26 17:28
Kia presenta la PV7, su nueva van eléctrica para carga y transporte de pasajeros Kia presenta la PV7, su nueva van eléctrica para carga y transporte de pasajeros
sep 25 /26 13:48
GWM Haval H7 2027 en Colombia: llegó oficialmente la nueva SUV híbrida con torque de 760 Nm GWM Haval H7 2027 en Colombia: llegó oficialmente la nueva SUV híbrida con torque de 760 Nm
sep 25 /26 12:08
GAC S7 llega a Colombia: SUV eléctrica de rango extendido con 860 kilómetros de autonomía GAC S7 llega a Colombia: SUV eléctrica de rango extendido con 860 kilómetros de autonomía
sep 25 /26 11:26
JMEV GSX en Colombia: llega la nueva SUV eléctrica con 610 kilómetros de autonomía desde 90 millones de pesos JMEV GSX en Colombia: llega la nueva SUV eléctrica con 610 kilómetros de autonomía desde 90 millones de pesos
sep 25 /26 10:06
Peugeot e-Partner y e-Expert: la marca francesa amplía su ofensiva comercial con estos dos vehículos eléctricos Peugeot e-Partner y e-Expert: la marca francesa amplía su ofensiva comercial con estos dos vehículos eléctricos
sep 25 /26 09:16
Inchcape inaugura en Bogotá Centro de Experiencia multimarca con Subaru, Suzuki, Citroën y GWM Inchcape inaugura en Bogotá Centro de Experiencia multimarca con Subaru, Suzuki, Citroën y GWM
sep 23 /26 14:44
Porsche Cayenne Eléctrico en Colombia: así es el nuevo potente SUV con más de 1.000 hp Porsche Cayenne Eléctrico en Colombia: así es el nuevo potente SUV con más de 1.000 hp
sep 11 /26 23:18
iCAUR llega a Colombia y abre reservas de sus modelos V23 EV y V27 REEV desde 94.9 millones de pesos iCAUR llega a Colombia y abre reservas de sus modelos V23 EV y V27 REEV desde 94.9 millones de pesos
sep 11 /26 22:53
Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung: un exclusivo V8 de 637 hp hecho para coleccionistas Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung: un exclusivo V8 de 637 hp hecho para coleccionistas
sep 11 /26 17:48
Kia Seltos 2027 en Colombia: se renueva el SUV con imponente diseño y tecnología Kia Seltos 2027 en Colombia: se renueva el SUV con imponente diseño y tecnología
sep 11 /26 15:36
Subaru Outback 2026 en Colombia: renovación total para el crossover japonés Subaru Outback 2026 en Colombia: renovación total para el crossover japonés
+ Ver más noticias +