Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras penalizaciones para Sainz, Pérez, Alonso y Stroll
Los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 han publicado la parrilla de salida provisional de la decimoquinta carrera de la temporada, la cual se realizará en el Baku City Circuit.
Los resultados de la clasificación presentan modificaciones debido a que cuatro pilotos fueron penalizados.
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En el caso de Carlos Sainz tiene una sanción por no reducir lo suficiente la velocidad bajo bandera amarilla. En cuanto a Sergio Pérez la penalización se genera por bloquear a un rival, en este caso a Oscar Piastri en Q1. Estas acciones les generan la pérdida de cinco y tres posiciones respectivamente.
Respecto a Fernando Alonso y Lance Stroll, cambiaron elementos en sus unidades de potencia, las cuales exceden el límite permitido. Se les suman 30 y 20 lugares a cada uno, pero al no existir estas posiciones quedan al final de la parrilla.
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A continuación la grilla de partida:
1. George Russell (Mercedes)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Isack Hadjar (Red Bull)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Pierre Gasly (Alpine)
8. Max Verstappen (Red Bull)
9. Franco Colapinto (Alpine)
10. Oliver Bearman (Haas)
11. Liam Lawson (Red Bull)
12. Alex Albon (Williams)
13. Esteban Ocon (Haas)
14. Carlos Sainz (Williams) *
15. Arvid Lindblad (RB)
16. Kimi Antonelli (Mercedes)
17. Gabriel Bortoleto (Audi)
18. Nico Hülkenberg (Audi)
19. Valtteri Bottas (Cadillac)
20. Sergio Pérez (Cadillac) *
21. Fernando Alonso (Aston Martin) *
22. Lance Stroll (Aston Martin) *
A las 15:00 hs de Baku comenzará la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
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