 Colapinto recibirá penalización en Sepang tras colisión con Gasly y Norris en Baku - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP AZERBAIYÁN F1
                          
Colapinto recibirá penalización en Sepang tras colisión con Gasly y Norris en Baku
Colapinto recibirá penalización en Sepang tras colisión con Gasly y Norris en Baku
   sep 26 /26 16:22 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 Juan Iribarren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto argentino Franco Colapinto ha sido sancionado por los comisarios del GP de Azerbaiyán luego de haber causado una colisión múltiple en la vuelta 36 y que afectó a su compañero de equipo Pierre Gasly y al británico Lando Norris.

Las autoridades consideraron que Colapinto fue "total o predominantemente responsable de la colisión, luego haber revisado la evidencia de video, datos de cronometraje y cámaras a bordo.


Tras la reanudación de la carrera, Colapinto se aproximó a Gasly desde atrás en la curva 1, frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomar el viraje de manera controlada.

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El argentino se pasó de frenada e impactó contra el lateral izquierdo de Gasly, que a su vez golpeó a Norris, provocando la retirada de los tres pilotos.

Los comisarios evaluaron si el incidente podía acogerse al criterio de mayor indulgencia aplicable a las colisiones en la primera vuelta o en la primera curva tras una reanudación, pero concluyeron que no existía contribución alguna de otro piloto que justificara aplicar ese enfoque más benévolo.

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"Aunque el incidente ocurrió en la primera curva tras la reanudación, no hubo contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente de primera vuelta o primera curva", indicó el documento 66 de los comisarios en Baku.

La sanción estándar por causar una colisión es una penalización de 10 segundos. Sin embargo, dado que Colapinto se retiró de la carrera y no pudo cumplir la sanción en pista, los comisarios la convirtieron en una pérdida de cinco posiciones en la parrilla de salida en el Gran Premio de Bahrein, que realizará el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang.

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La acción de Colapinto afectó a su equipo de forma importante, ya que tanto él como su compañero Pierre Gasly se encontraban en zona de puntos.

Franco Colapinto se disculpó, pero esto no fue suficiente, especialmente para Lando Norris, quien arremetió en sus declaraciones contra el piloto argentino.

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