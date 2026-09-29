Sergio 'Checo' Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios en F1 con un Show Run en Ciudad de México

Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial

Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y comenzar una increíble semana de carrera

Este Show Run es también una oportunidad para llevar la emoción de la máxima categoría más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México

Para Cadillac F1 Team, competir por primera vez en la Ciudad de México es un motivo de enorme orgullo, y hacerlo mientras Checo celebra su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo. La pasión de los aficionados mexicanos es legendaria, por lo que contar con Checo para representar a nuestro equipo en las icónicas calles de Paseo de la Reforma, antes de que siquiera comience el fin de semana de carrera, es una gran oportunidad para que puedan ver de cerca a su héroe local

El piloto mexicano Sergio Pérez afrontará en su país un momento muy especial el próximo mes, no solo porque volverá a correr frente a su público en Fórmula 1 tras un año de ausencia, sino porque alcanzará 300 Grandes Premios en la máxima categoría. Este hito lo festejará con un Show Run en las calles de Ciudad de México.El evento se realizará en el famoso Paseo de la Reforma el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 horas y es organizado por Cadillac Formula 1 Team y el GP de Ciudad de México, con el apoyo del Gobierno de la ciudad.La exhibición pública ofrecerá por octava vez a los aficionados mexicanos la oportunidad de ver de cerca la velocidad de un monoplaza de Fórmula 1. Los dos últimas fueron en Ciudad de México (2021) y en Guadalajara (2022) también con 'Checo' Pérez a bordo del Red Bull RB7.", comentó el piloto tapatío.".Entretanto Federico González Compeán, director general del México GP, indicó: "".Finalmente Marcin Budkowski, jefe de Cadillac Formula 1 Team, dijo: "".Cadillac Formula 1 Team tendrá su primera participación en el México GP tras incorporarse a la temporada 2026 como el undécimo equipo del campeonato.Junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, el equipo afronta el reto de aportar su experiencia y construir un ambicioso proyecto en la máxima categoría del automovilismo. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre este evento.