 ¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 se corre en sábado y no el domingo con es habitual en F1? - F1LATAM.COM
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¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 se corre en sábado y no el domingo con es habitual en F1?
¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 se corre en sábado y no el domingo con es habitual en F1?
   sep 23 /26 18:20 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Fórmula 1 llega a Bakú para la decimoquinta válida de 2026. Sin embargo este fin de semana tendrá una particularidad que rompe con la tradición del calendario: por primera vez en su historia, el Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el sábado 26 de septiembre, y no el domingo, como ha ocurrido en todas sus ediciones anteriores desde su debut en 2016.

La decisión fue anunciada en junio de 2025 por la FIA y Formula 1, luego de una solicitud del promotor local y de las autoridades gubernamentales de Azerbaiyán. El objetivo es evitar que la competencia coincida con el Día de la Memoria, una jornada de duelo nacional que se conmemora cada 27 de septiembre.

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Esta fecha recuerda a los soldados azerbaiyanos que perdieron la vida durante el conflicto de Nagorno Karabaj de 2020, también conocido como la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj o la Guerra de los 44 Días, enfrentamiento que Azerbaiyán libró contra fuerzas armenias y de Artsaj por el control de esa región en disputa.

Ante la imposibilidad de que la carrera coincidiera con esa conmemoración, la categoría optó por adelantar todo el fin de semana en lugar de mover únicamente la carrera del domingo al sábado manteniendo las demás sesiones en sus días habituales.

El calendario del fin de semana en el Circuito Urbano de Bakú se reorganiza de la siguiente manera:

• Jueves: Primera y segunda práctica libre
• Viernes: Tercera práctica libre y clasificación
• Sábado: Carrera

Aquí los horarios del GP de Azerbaiyán en todos los países. Recuerden que tendremos transmisión transmisión EN VIVO de todas las sesiones.

Con este ajuste, Bakú se suma a Las Vegas como la segunda cita de la temporada 2026 en presentar su carrera principal en sábado, un formato que, aunque excepcional para el calendario actual, tiene precedentes en la larga historia de la categoría.

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