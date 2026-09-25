 Aplastante pole position de Russell y colisión de Antonelli - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán - F1LATAM.COM
  Repetición - QUALY - GP AZERBAIYÁN F1
                          
Aplastante pole position de Russell y colisión de Antonelli - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Aplastante pole position de Russell y colisión de Antonelli - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
   sep 25 /26 13:50 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
George Russell se adjudicó la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán, superando a Charles Leclerc y a Oscar Piastri. El británico de Mercedes firmó una actuación dominante, mientras que su compañero de equipo, Kimi Antonelli, líder del campeonato, sufrió una colisión en la Q1.

La sesión, disputada bajo condiciones de temperatura ambiente de 24 ºC, asfalto a 39 ºC y de nuevo fuerte viento, comenzó con un retraso de cuatro minutos debido a labores de limpieza en la pista.

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Una vez iniciada, la Q1 estuvo marcada por el incidente de Antonelli, que rozó el muro en la curva 1 y dañó su neumático delantero izquierdo. El italiano no pudo continuar y su equipo confirmó que el monoplaza no era reparable, por lo que quedó eliminado sin marcar un tiempo representativo.

Russell dominó la primera ronda con 1:43.615, superando a Max Verstappen (Red Bull) por 426 milésimas. Los eliminados en la Q1 fueron Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).

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En la Q2, Russell volvió a ser el más rápido con 1:43.462, mientras que Carlos Sainz (Williams) y Franco Colapinto (Alpine) lograron avanzar al top diez. El argentino firmó una gran vuelta sin succión, trabajando en solitario para meterse entre los diez mejores.

Los eliminados en esta ronda fueron Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (RB), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (RB) y Antonelli, que no pudo participar tras su accidente.

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La Q3 fue un ejercicio de precisión y estrategia. La succión entre compañeros de equipo resultó fundamental en la larga recta del circuito azerí, y los equipos con dos pilotos en la lucha (Red Bull, Ferrari, McLaren y Alpine) aprovecharon esta ventaja.

Russell se mantuvo intratable, asegurando la pole con 1:42.526, mientras que Leclerc y Piastri se quedaron a menos de una milésima entre sí en la lucha por la segunda posición.

Isack Hadjar (Red Bull) firmó una destacada actuación al finalizar cuarto a 974 milésimas, especialmente meritorio tras su regreso al auto después de la lesión en la mano izquierda que le dejó fuera de los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España.

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Norris fue quinto, Hamilton sexto, Gasly séptimo y Verstappen octavo, con el neerlandés reportando problemas de comportamiento en su auto a lo largo de toda la sesión.

Sainz finalizó noveno y Colapinto décimo, completando el top diez de una clasificación en la que Russell demostró un ritmo superior al resto.

Mañana a las 15:00 hs de Baku iniciará la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Sesión
1 G. Russell GBR Mercedes 1:42.526 Q3
2 C. Leclerc MON Ferrari 1:43.363 +0.837 Q3
3 O. Piastri AUS McLaren 1:43.364 +0.838 Q3
4 I. Hadjar FRA Red Bull 1:43.500 +0.974 Q3
5 L. Norris GBR McLaren 1:43.672 +1.146 Q3
6 L. Hamilton GBR Ferrari 1:43.858 +1.332 Q3
7 P. Gasly FRA Alpine 1:44.047 +1.521 Q3
8 M. Verstappen NED Red Bull 1:44.081 +1.555 Q3
9 C. Sainz ESP Williams 1:44.566 +2.040 Q3
10 F. Colapinto ARG Alpine 1:44.963 +2.437 Q3
11 O. Bearman GBR Haas 1:44.775 Q2
12 L. Lawson NZL RB 1:44.860 Q2
13 A. Albon TAI Williams 1:45.001 Q2
14 E. Ocon FRA Haas 1:45.016 Q2
15 A. Lindblad GBR RB 1:45.106 Q2
16 K. Antonelli ITA Mercedes Q2
17 G. Bortoleto BRA Audi 1:45.799 Q1
18 N. Hülkenberg ALE Audi 1:45.920 Q1
19 F. Alonso ESP Aston Martin 1:46.593 Q1
20 S. Pérez MEX Cadillac 1:46.658 Q1
21 L. Stroll CAN Aston Martin 1:47.337 Q1
22 V. Bottas FIN Cadillac 1:48.290 Q1

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