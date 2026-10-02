Verstappen toma el mando en el regreso de Sepang a la F1 - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein

oct 2 /26 05:53 GMT Sepang, Malasia Red Bull Content Pool



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El neerlandés de Red Bull firmó un registro de 1:37.520, superando a George Russell (Mercedes) por 383 milésimas y a su compañero de equipo Isack Hadjar por 783 milésimas.



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Horarios F1 en todos los países

La sesión se desarrolló bajo condiciones tropicales intensas, con una temperatura ambiente de 32 ºC, asfalto a 55 ºC, humedad del 60 % y viento de 1.4 km/h, factores que complicaron la gestión de los neumáticos y provocaron algunos bloqueos y salidas de pista en las curvas 4, 8 y 15.



El trazado malayo, construido por Hermann Tilke y debutante en la F1 en 1999, ha sido históricamente un desafío para los pilotos por su combinación de rectas largas, curvas rápidas y clima impredecible.



La sesión comenzó con Franco Colapinto (Alpine) como el primero en salir a pista, explorando con neumáticos blandos antes de regresar al garaje. El argentino arrastra una penalización de cinco posiciones en la parrilla por el incidente con Gasly y Norris en Azerbaiyán, lo que añade presión a su fin de semana.



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Mientras tanto, Verstappen tomó el liderato provisional con 1:39.400, superando a Kimi Antonelli por 737 milésimas, antes de que Russell se colocara segundo a 227 milésimas del neerlandés.



Hadjar, que continúa demostrando su velocidad tras su regreso a la competición, se colocó brevemente al frente con 1:38.303, aventajando a Verstappen por 580 milésimas.



Sin embargo, el tetracampeón respondió con una vuelta de 1:37.520 que le aseguró el mejor tiempo de la sesión. Russell finalizó segundo, mientras que Hadjar completó el top tres, confirmando el buen rendimiento de Red Bull en Sepang.



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Pilotos y Equipos F1 2026

Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto a 847 milésimas, seguido de Antonelli, quinto a 1.060 segundos, y Lewis Hamilton, sexto a 1.070 segundos. Pierre Gasly (Alpine) finalizó séptimo, mientras que Liam Lawson (Red Bull) fue octavo. Arvid Lindblad (RB) completó una destacada actuación en novena posición, por delante de Nico Hülkenberg (Audi), que cerró el top 10.



Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren, finalizaron undécimo y duodécimo respectivamente, a más de 1.7 segundos del tiempo de Verstappen. La escudería de Woking parece afrontar un fin de semana complicado en Malasia, con problemas evidentes de adherencia en los neumáticos delanteros que se manifestaron en las frenadas de las curvas 14 y 15.



Gabriel Bortoleto (Audi) fue decimotercero, seguido de Fernando Alonso (Aston Martin), decimocuarto, y Esteban Ocon (Haas), decimoquinto. Oliver Bearman (Haas) fue decimosexto, por delante de Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) y Franco Colapinto, que finalizó decimonoveno tras no haber marcado un tiempo representativo en los primeros compases.



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Carlos Sainz (Williams) fue vigésimo, mientras que los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez cerraron la tabla en vigésimo primero y vigésimo segundo lugar respectivamente.



La sesión también mostró algunos sobresaltos, como el bloqueo de Alonso en la curva 1, las salidas de pista de Antonelli en la curva 8 y los pasos por los bordillos de Gasly y Norris en las curvas 6 y 4.



Los pilotos de Audi, Hülkenberg y Bortoleto, se quejaron de las altas temperaturas, mientras que Lawson y Leclerc se pasaron en la curva 15, la última del trazado, en un desafío de alta velocidad que exige máxima precisión.



El regreso de Sepang a la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia supone un hito para el campeonato, que recupera uno de los circuitos más exigentes y espectaculares del calendario. La cita malaya sirve para que Bahrein cumpla con la válida que no se pudo realizar en abril por la guerra en Medio Oriente.



A las 16:00 hs de Sepang comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia con Aquí los horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 M. Verstappen NED Red Bull 1:37.520 — 23 2 G. Russell GBR Mercedes 1:37.906 +0.383 25 3 I. Hadjar FRA Red Bull 1:38.303 +0.783 23 4 C. Leclerc MON Ferrari 1:38.367 +0.847 25 5 K. Antonelli ITA Mercedes 1:38.580 +1.060 23 6 L. Hamilton GBR Ferrari 1:38.590 +1.070 21 7 P. Gasly FRA Alpine 1:38.715 +1.195 22 8 L. Lawson NZL Red Bull 1:39.106 +1.586 22 9 A. Lindblad GBR RB 1:39.197 +1.677 27 10 N. Hülkenberg ALE Audi 1:39.211 +1.691 23 11 O. Piastri AUS McLaren 1:39.276 +1.756 23 12 L. Norris GBR McLaren 1:39.293 +1.773 21 13 G. Bortoleto BRA Audi 1:39.548 +2.028 25 14 F. Alonso ESP Aston Martin 1:39.683 +2.163 22 15 E. Ocon FRA Haas 1:40.158 +2.638 23 16 O. Bearman GBR Haas 1:40.311 +2.791 23 17 A. Albon TAI Williams 1:40.321 +2.801 22 18 L. Stroll CAN Aston Martin 1:40.413 +2.893 19 19 F. Colapinto ARG Alpine 1:40.531 +3.011 22 20 C. Sainz ESP Williams 1:40.605 +3.085 25 21 V. Bottas FIN Cadillac 1:40.800 +3.280 23 22 S. Pérez MEX Cadillac 1:40.820 +3.300 24 Max Verstappen lideró la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Bahrein en Malasia, disputada en el Circuito Internacional de Sepang, que regresa al calendario de la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia.El neerlandés de Red Bull firmó un registro de 1:37.520, superando a George Russell (Mercedes) por 383 milésimas y a su compañero de equipo Isack Hadjar por 783 milésimas.La sesión se desarrolló bajo condiciones tropicales intensas, con una temperatura ambiente de 32 ºC, asfalto a 55 ºC, humedad del 60 % y viento de 1.4 km/h, factores que complicaron la gestión de los neumáticos y provocaron algunos bloqueos y salidas de pista en las curvas 4, 8 y 15.El trazado malayo, construido por Hermann Tilke y debutante en la F1 en 1999, ha sido históricamente un desafío para los pilotos por su combinación de rectas largas, curvas rápidas y clima impredecible.La sesión comenzó con Franco Colapinto (Alpine) como el primero en salir a pista, explorando con neumáticos blandos antes de regresar al garaje. El argentino arrastra una penalización de cinco posiciones en la parrilla por el incidente con Gasly y Norris en Azerbaiyán, lo que añade presión a su fin de semana.Mientras tanto, Verstappen tomó el liderato provisional con 1:39.400, superando a Kimi Antonelli por 737 milésimas, antes de que Russell se colocara segundo a 227 milésimas del neerlandés.Hadjar, que continúa demostrando su velocidad tras su regreso a la competición, se colocó brevemente al frente con 1:38.303, aventajando a Verstappen por 580 milésimas.Sin embargo, el tetracampeón respondió con una vuelta de 1:37.520 que le aseguró el mejor tiempo de la sesión. Russell finalizó segundo, mientras que Hadjar completó el top tres, confirmando el buen rendimiento de Red Bull en Sepang.Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto a 847 milésimas, seguido de Antonelli, quinto a 1.060 segundos, y Lewis Hamilton, sexto a 1.070 segundos. Pierre Gasly (Alpine) finalizó séptimo, mientras que Liam Lawson (Red Bull) fue octavo. Arvid Lindblad (RB) completó una destacada actuación en novena posición, por delante de Nico Hülkenberg (Audi), que cerró el top 10.Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren, finalizaron undécimo y duodécimo respectivamente, a más de 1.7 segundos del tiempo de Verstappen. La escudería de Woking parece afrontar un fin de semana complicado en Malasia, con problemas evidentes de adherencia en los neumáticos delanteros que se manifestaron en las frenadas de las curvas 14 y 15.Gabriel Bortoleto (Audi) fue decimotercero, seguido de Fernando Alonso (Aston Martin), decimocuarto, y Esteban Ocon (Haas), decimoquinto. Oliver Bearman (Haas) fue decimosexto, por delante de Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) y Franco Colapinto, que finalizó decimonoveno tras no haber marcado un tiempo representativo en los primeros compases.Carlos Sainz (Williams) fue vigésimo, mientras que los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez cerraron la tabla en vigésimo primero y vigésimo segundo lugar respectivamente.La sesión también mostró algunos sobresaltos, como el bloqueo de Alonso en la curva 1, las salidas de pista de Antonelli en la curva 8 y los pasos por los bordillos de Gasly y Norris en las curvas 6 y 4.Los pilotos de Audi, Hülkenberg y Bortoleto, se quejaron de las altas temperaturas, mientras que Lawson y Leclerc se pasaron en la curva 15, la última del trazado, en un desafío de alta velocidad que exige máxima precisión.El regreso de Sepang a la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia supone un hito para el campeonato, que recupera uno de los circuitos más exigentes y espectaculares del calendario. La cita malaya sirve para que Bahrein cumpla con la válida que no se pudo realizar en abril por la guerra en Medio Oriente.A las 16:00 hs de Sepang comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos:

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