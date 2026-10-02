 Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia - F1LATAM.COM
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Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia
Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia
   oct 2 /26 12:30 GMT
 Sepang, Malasia
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Charles Leclerc encabezó la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia, disputada en el circuito de Sepang, con un registro de 1:37.528 que le permitió superar a Isack Hadjar (Red Bull) por 99 milésimas y a Lando Norris (McLaren) por 137 milésimas.

La sesión estuvo marcada por la amenaza de lluvia, con un pronóstico que auguraba un 90 % de probabilidad de precipitaciones, lo que llevó a todos los pilotos a salir a pista poco después de la apertura del pit lane para recopilar datos antes de que las condiciones pudieran cambiar.

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La mayoría de los pilotos optó inicialmente por el compuesto medio, aunque los McLaren, los Cadillac y Pierre Gasly (Alpine) comenzaron con el blando. Max Verstappen continuó donde lo dejó en la primera sesión, marcando un tiempo de referencia de 1:37.785 que le situó al frente por delante de George Russell (Mercedes) por 235 milésimas. Leclerc se colocó tercero, por delante de Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Varios pilotos cambiaron a neumáticos blandos alrededor de los 15 minutos de sesión, antes de lo habitual. Russell y Antonelli intentaron vueltas rápidas, pero ninguno de los dos mejoró, y a Antonelli se le eliminó su tiempo por exceder los límites de pista.

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También hubo un encuentro cercano entre Hamilton y Gabriel Bortoleto (Audi), que tuvo que tomar acción evasiva al encontrarse con el Ferrari moviéndose lentamente en la trazada de carrera. El incidente fue anotado por los comisarios, y Hamilton reportó posteriormente problemas de visibilidad con su espejo retrovisor derecho.

A medida que el cielo comenzó a despejarse, Leclerc se colocó al frente con 1:37.528, 137 milésimas por delante de Norris, que había realizado ajustes de puesta a punto tras una difícil primera sesión. Hadjar se intercaló entre ambos con 1:37.627, dejando a los tres primeros separados por solo 137 milésimas.

Verstappen permaneció con el compuesto medio, mientras que la mayoría del pelotón se concentró en tandas largas a medida que avanzaba la sesión. Bortoleto y Arvid Lindblad (Racing Bulls) protagonizaron una batalla prolongada en pista que incluyó varios intercambios de posición.

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El piloto de Audi pidió posteriormente a su equipo que inspeccionara el suelo de su monoplaza tras salirse de pista, antes de provocar el Virtual Safety Car en los compases finales cuando su auto se detuvo en el sector medio. Las banderas amarillas se desplegaron con dos minutos por delante, poniendo fin a cualquier posibilidad de mejora tardía.

El esfuerzo previo de Leclerc quedó por tanto imbatible, con Hadjar segundo y Norris tercero. Verstappen finalizó cuarto, por delante de Hamilton y Oscar Piastri (McLaren), que se recuperó del undécimo puesto de la FP1 para ser sexto. Russell y Antonelli fueron séptimo y octavo respectivamente, seguidos de Liam Lawson y Gasly, que completaron el top diez.

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Lindblad finalizó undécimo, por delante de Bortoleto, Nico Hülkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Alex Albon (Williams), Sergio Pérez (Cadillac) y Franco Colapinto (Alpine), que cerró la tabla a 5.863 segundos del tiempo de Leclerc.

Mañana a las 12:30 hs de Sepang iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Bahrein en Malasia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1C. LeclercMONFerrari1:37.52829
2I. HadjarFRARed Bull1:37.627+0.09923
3L. NorrisGBRMcLaren1:37.665+0.13725
4M. VerstappenNEDRed Bull1:37.785+0.25720
5L. HamiltonGBRFerrari1:37.833+0.30528
6O. PiastriAUSMcLaren1:37.899+0.37126
7G. RussellGBRMercedes1:38.020+0.49228
8K. AntonelliITAMercedes1:38.060+0.53228
9L. LawsonNZLRed Bull1:38.496+0.96830
10P. GaslyFRAAlpine1:38.588+1.06029
11A. LindbladGBRRB1:38.880+1.35233
12G. BortoletoBRAAudi1:39.051+1.52325
13N. HülkenbergALEAudi1:39.109+1.58130
14E. OconFRAHaas1:39.361+1.83329
15F. AlonsoESPAston Martin1:39.478+1.95028
16O. BearmanGBRHaas1:39.706+2.17830
17C. SainzESPWilliams1:39.930+2.40231
18L. StrollCANAston Martin1:40.156+2.62826
19V. BottasFINCadillac1:40.186+2.65827
20A. AlbonTAIWilliams1:40.221+2.69330
21S. PérezMEXCadillac1:40.938+3.41028
22F. ColapintoARGAlpine1:43.391+5.86331

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