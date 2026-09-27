 El joven piloto colombiano Sebastián Garzón se corona campeón de la USF2000 en Estados Unidos - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP AZERBAIYÁN F1
                          
El joven piloto colombiano Sebastián Garzón se corona campeón de la USF2000 en Estados Unidos
El joven piloto colombiano Sebastián Garzón se corona campeón de la USF2000 en Estados Unidos
   sep 27 /26 18:45 GMT
 Elkhart Lake, Estados Unidos
 USF2000

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Sebastián Garzón, piloto colombiano de 16 años, logró un importante logro profesional y también para el automovilismo de su país, al proclamarse campeón de la USF2000 tras completar las 18 carreras de la temporada con un total de 383 puntos, 29 más que su rival más directo, el australiano Brad Majman.

Los resultados obtenidos este fin de semana en el USF Pro Championships Grand Prix, disputado en el circuito de Road America, donde finalizó tercero y cuarto en las dos pruebas del domingo, le permitieron asegurar matemáticamente el título y una beca valorada en más de 400.000 USD para dar el salto a la USF Pro 2000 en 2027.


La temporada de Garzón ha estado marcada por la consistencia y la capacidad de sobreponerse a los contratiempos. El colombiano, que compite con DEForce Racing y luce el número 12 en su Tatuus USF-22 patrocinado por Orsolon Racing y Café de Colombia, ha sumado puntos en todas las carreras del calendario, una muestra de regularidad que le ha permitido resistir los ataques de Majman y Beswick a lo largo del año.

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Su actuación en Road America fue un reflejo de esa determinación: en la primera carrera, disputada bajo condiciones caóticas con múltiples incidentes y banderas amarillas, supo mantenerse alejado de los problemas para cruzar la meta en tercera posición. En la segunda, con condiciones meteorológicas perfectas y una carrera que se mantuvo en verde durante sus doce vueltas, finalizó cuarto, un resultado más que suficiente para asegurar el campeonato.


El título de Garzón no solo representa la culminación de un año de trabajo, sino también la confirmación de una progresión deportiva. La siguiente categoría en la escalera de desarrollo de los USF Pro Championships, donde podrá seguir demostrando su talento frente a los mejores pilotos junior de América.

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Visiblemente emocionado, Garzón dedicó el título a su equipo y a su familia: "Primero, gracias a Dios por darme este equipo increíble detrás de mí. Fue un año realmente difícil, con muchos altibajos, pero lo más importante es que aprendí de ellos, de mis errores. Quiero agradecer a mi equipo, a Ernesto y David Martínez, a Simón, Armando, Omar, Isra, a todos, a Frank, Aiden, a todo el equipo de DEForce. Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a toda la familia y amigos que vinieron a Estados Unidos a verme ganar el campeonato. Estoy súper feliz".


Garzón y DEForce Racing celebrarán su temporada victoriosa en la tradicional USF Pro Championships Celebration en Elkhart Lake, tras lo cual la atención se centrará en el USF Pro Fall Combine, el test de pretemporada que se disputará en el circuito de Indianápolis los días 17 y 18 de octubre.

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El colombiano afrontará ese test con la mira puesta en su debut en la USF Pro 2000 en 2027, donde buscará seguir escalando en su camino hacia la IndyCar.

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