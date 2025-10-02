FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Marina Bay Circuit

oct 2 /2025 17:10 GMT Singapur, Singapur Pirelli



La única zona de detección está ubicada en la curva 4. La primera zona de activación está localizada 48m tras la curva 5.



La segunda zona de detección se encuentra 102m, tras la curva 13. La segunda de activación está 78m tras la curva 13.



La tercera zona de detección está a 105m tras el vértice de la curva 17. La tercera zona de activación se encuentra 100m tras la curva 14.



La cuarta zona de activación está en la salida de la curva 19.



El reglamento deportivo de la Fórmula 1 establece que el Drag Reduction System (DRS) podrá ser utilizado en los lugares preestablecidos por la FIA, tanto en prácticas libres, como en clasificación y carrera.



En esta última solo se pondrá en uso



