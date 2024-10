Doblete para Ferrari en Austin con Leclerc y Sainz - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Posiciones Finales del Gran Premio de Estados Unidos 2024

La Scuderia Ferrari se llevó todos los honores en el Gran Premio de Estados Unidos. Gracias a un excelente gestión de neumáticos y un auto competitivo, Charles Leclerc obtuvo su tercer triunfo del año. El segundo lugar fue para Carlos Sainz. Completó el podio Max Verstappen, ganándole un duelo importante a Lando Norris en la lucha por el campeonato. Carrera emotiva en Austin.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Norris defiende el P1 hasta la curva 1 con Verstappen, pero Leclerc aprovecha y toma el liderato. Lando cae al P4. Sainz presiona a Verstappen por el P2 y se sale de pista. Le devuelve la posición el español.Leclerc se escapa a 1.4s de Verstappen. Sainz hace todo lo posible para conectarse a Verstappen. Norris a 1.6s de Sainz. Carlos tomando línea diferente de carrera intentando pasar a Max.Hamilton fuera de la pista. Está en la gravilla de la curva 19. Safety Car. Es retiro para el británico de Mercedes.Sigue el Safety Car en la pista. En la repetición de la primera vuelta, Albon toca a Ocon y lo trompea. Comisarios anotan la maniobra.El Safety Car no ingresaba a la pista desde el GP de Canadá. Eso fue el 9 de junio. ¡Bastante tiempo! 10 Grandes Premios. Se alista el Safety Car para dejar la pista:Se reanuda la carrera. Verstappen conectado a Leclerc. Norris intenta estar cerca de Sainz. Duelo intenso entre Ocon y Albon. Por la maniobra del trompo, no hubo acción por parte de los comisarios...Hülkenberg asciende al P10 tras superar a Alonso. Pérez en P9 y Colapinto P14. El argentino presionando a Zhou.Leclerc a 1.4s de Verstappen. No le permite activar DRS. Entretanto Max se aleja de Sainz a 1.7s.Stroll se sale de pista y cae al P18. Lawson quien inició último ya está P12.Trompo de Zhou en la curva 1. Cae al último lugar. Sainz reporta pérdida de potencia a la salida de las curvas y dice que huele a combustible.Leclerc a 3.7s de Verstappen. Sainz a 1.4s de Max. Pérez presiona a Tsunoda por el P8 a 0.4s.Lawson pasa a Alonso y es P11. El español toma el césped.Leclerc a 6s de Verstappen. Gran ritmo del monegasco.Zhou en pits. Russell pasa a Colapinto y es P13. Penalización de 5 segundos por sacar de pista a Bottas.Sainz a 1.9s de Verstappen. Norris a 3.6s de CarlosTsunoda sigue aguantando la presión de Pérez por el P8. Wolff a Russell por la penalización: "Es una broma", mostrando su desacuerdo.Pérez toma el P8 de Tsunoda. El japonés intenta mantenerse cerca.Leclerc a 7.5s de Verstappen. Magnussen en pits. Duelo entre Tsunoda y Hülkenberg por el P7.Gasly y Tsunoda en pits. Leclerc es 0.6s más rápido por vuelta que Verstappen. Russell se acerca a Lawson por el P8.Colapinto entra en DRS de Alonso.Russell pasa a Lawson y es P8.Sainz en pits. Magnussen por delante de Albon. Colapinto pasa a Alonso y toma el P10.Ahora Magnussen P13 tras pasar a Stroll. Sainz marca la vuelta más rápida y le descuenta tiempo a Verstappen.Norris se acerca a Verstappen por el P2. Gap de 2.9s y cayendo.Leclerc a 11.2s de Verstappen. Max se queja de los neumáticos izquierdos.Verstappen en pits. Sale con duros. Pierde la posición con Sainz. Sale P5. Aún no se detienen Leclerc y Norris.Leclerc en pits. Sale con duros. McLaren adelante provisionalmente con Norris y Piastri. Duelo entre Stroll, Albon y Gasly por el P13.Hülkenberg y Stroll en pits. Leclerc marca la vuelta rápida. Está a 1.7s de Piastri.Bandera negra y blanca para Gasly por exceder límites de pista.Leclerc ya está conectado a Piastri, quien aún no se detiene. Verstappen en P5 a 4s de Sainz.Pérez a 2.6s de Colapinto por el P8.Norris en pits. Detención de 2.2s. Sale con duros.Penalización de 10 para Gasly por salirse de la pista y sacar ventaja.Leclerc a 7.2s de Sainz. Verstappen a 3.9s de Carlos en el P3. Charles con la vuelta rápida.Norris a 5.3s de Verstappen por el P3. Pérez presionando a Colapinto por el P8. El argentino aun no se detiene.Norris a 4.4s de Verstappen. Alonso pasa a Bottas y sube al P14. Tsunoda penalizado con 10s por forzar a Albon salir de pista.Lawson en pits. Sale en el P12Pérez pasa a Colapinto y es P7V38/56: Pérez pasa a Colapinto y es P7.Magnussen en pits. Norris a 2.4s de Verstappen. Leclerc con la vuelta rápida. Lawson pasa a Gasly y es P10.Colapinto en pits y sale en el P12.Duelo Magnussen-Colapinto por el P12. El argentino aguanta la presión del danés. Trompo de Tsunoda en la curva 1 y cae al P14.Sainz con la vuelta rápida. Está a 5.5s de Leclerc. Entretanto Norris se acerca a 1.4s de Verstappen por el P3.Colapinto se aleja a 1.3s de Magnussen. Pérez en el P6 en una isla.Russell se acerca a Hülkenberg por el P7.Norris a 0.7s de Verstappen con DRS. Colapinto pasa a Gasly y es P10.Verstappen se defiende de Norris. Gran duelo.Ataca Norris a Verstappen, es la lucha por el campeonato. No logra pasarlo al tricampeón, nada fácil.Franco Colapinto marca la vuelta rápida. Está décimo a 3.8s de Lawson por el P9.Verstappen se defiende con todo ante la presión de Norris. Leclerc en P1 a 5.5s de Sainz.Verstappen bloquea y Norris se acerca un poco más. Gap de 0.4s.Verstappen hace una defensa magistral. Norris intenta pasarlo pero Max toma el vértice correcto para mantenerse adelante.Norris pasa a Verstappen en la curva 12. Max forzó a Lando a salirse de la pista. El adelantamiento fue por fuera del trazado.Anotada la maniobra entre Norris y Verstappen por los comisarios. Lando se aleja a 1.4s.Leclerc a 5.9s de Sainz. Es 1-2 de Ferrari. Russell se acerca a Pérez por el P6.Red Bull le dice a Verstappen que Norris será penalizado. Russell pasa a Pérez y es P6.¡Última vuelta en Austin! Penalización de 5 segundos para Norris. ¡Victoria de Charles Leclerc en el GP de Estados Unidos! Es 1-2 para Ferrari. Sainz y Verstappen completan el podio en AustinCharles Leclerc (Ferrari) logró laen el GP de Estados Unidos.Carlos Sainz (Ferrari),Max Verstappen (Red Bull),Lando Norris (McLaren),Oscar Piastri (McLaren),George Russell (Mercedes),Sergio Pérez (Red Bull),Nico Hülkenberg (Haas),Liam Lawson (RB),Franco Colapinto (Williams).Esteban Ocon registró la vuelta más rápida con 1:37.330 en el giro 53. No se lleva el punto adicional por terminar fuera del top 10.Lase realizará delen elCon los resultados finales de este GP de Estados Unidos, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 354 puntos,Lando Norris (297),Charles Leclerc (275),Oscar Piastri (247),Carlos Sainz (215),Lewis Hamilton (177),George Russell (167),Sergio Pérez (150),Fernando Alonso (62) yNico Hülkenberg (29).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 544 puntos,Red Bull (504),Ferrari (496),Mercedes (344),Aston Martin (86),Haas (38),RB (34), octavo Williams (17),Alpine (13) yKick Sauber (0).