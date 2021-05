Bottas se lleva la pole position en Portimão - Reporte Clasificación - GP de Portugal

Previo del GP de Emilia Romaña 2021 y reporte pruebas libres:

Clasificación - GP de Portugal

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Sesión Evento 1 V. Bottas Mercedes FIN 1:18.348 -.--- Q3 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1:18.355 +0.007 Q3 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1:18.746 +0.398 Q3 4 S. Pérez Red Bull MEX 1:18.890 +0.542 Q3 5 C. Sainz Ferrari ESP 1:19.039 +0.691 Q3 6 E. Ocon Alpine FRA 1:19.042 +0.694 Q3 7 L. Norris McLaren GBR 1:19.116 +0.768 Q3 8 C. Leclerc Ferrari MON 1:19.306 +0.958 Q3 9 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:19.475 +1.127 Q3 10 S. Vettel Aston Martin ALE 1:19.659 +1.311 Q3 11 G. Russell Williams GBR 1:19.109 +0.761 Q2 12 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:19.216 +0.868 Q2 13 F. Alonso Alpine ESP 1:19.456 +1.108 Q2 14 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:19.463 +1.115 Q2 15 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:19.812 +1.464 Q2 16 D. Ricciardo McLaren AUS 1:19.839 +1.491 Q1 17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:19.913 +1.565 Q1 18 N. Lafiti Williams CAN 1:20.285 +1.937 Q1 19 M. Schumacher Haas ALE 1:20.452 +2.104 Q1 20 N. Mazepin Haas RUS 1:20.912 +2.564 Q1

El piloto finlandés Valtteri Bottas ha salido como protagonista inesperado de la clasificación del Gran Premio de Portugal, tras dejar a su compañero Lewis Hamilton sin su anhelada pole position número 100. Mercedes se tomó la primera fila, mientras que la segunda fue para Red Bull Racing.El asfalto y el viento han hecho de las suyas en la parte final de la clasificación, ya que no se han podido mejorar los tiempos obtenidos en la parte inicial de la Q3. En un tiempo de 1:18.348, Valtteri Bottas superó por tan sólo siete milésimas de segundo a su compañero de equipo Lewis Hamilton. Fue una buena noticia para Mercedes asegurar la primera fila.El neerlandés Max Verstappen no logró incomodar a los autos alemanes, ya que no tuvo una buena Q3. Se salió en la curva cuatro en su primer intento y su tiempo fue eliminado. Posteriormente no pudo mejorar y quedó en el tercer lugar a 0.398s. El joven piloto no quedó para nada satisfecho. Su compañero de equipo Sergio Checo Pérez clasificó cuarto a 0.144s de su registro.La quinta posición fue para el español Carlos Sainz de Ferrari, logrando así un avance importante para la escudería de Maranello. Su compañero de equipo Charles Leclerc fue octavo. El monegasco tendrá una gran ventaja ya que iniciará con el compuesto medio, al igual que los pilotos de Mercedes y Red Bull.Muy buen trabajo del piloto francés Esteban Ocón al ubicar al Alpine A521 en el sexto lugar. Suerte diferente tuvo su compañero de equipo Fernando Alonso, quien clasificó en el decimotercer puesto.Si se compara lo que ha acontecido durante el fin de semana, la escudería McLaren progresó con Lando Norris al clasificarlo séptimo. Sin embargo la situación no fue similar con Daniel Ricciardo, al quedar eliminado en la Q1 en el decimosexto lugar.El francés Pierre Gasly de AlphaTauri fue noveno, mientras que su compañero de equipo el japonés Yuki Tsunoda se ubicó en el decimocuarto sitio.El top 10 de esa sesión fue completado por el alemán Sebastian Vettel de Aston Martin, mostrando también una progresión respecto a los compromisos anteriores. Su compañero Lance Stroll quedó eliminado en Q1 en el decimoséptimo lugar.Gran trabajo de la escudería Williams con el británico George Russell, quien estuvo muy cerca de avanzar a la Q3. Finalizó undécimo y sólo le faltaron 57 milésimas para entrar en la sesión final. Entre tanto su coequipero Nicholas Latifi fue decimoctavo.Los pilotos de Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi y Kimi Räikkönen, se clasificaron en el décimo segundo y décimo quinto lugar. La escudería italiana está buscando recuperar el punto perdido en el pasado Gran Premio de Emilia Romaña con Kimi Räikkönen, luego que fuera penalizado por un error de procedimiento durante el periodo de neutralización del Safety Car. En estos momentos están presentando nueva pruebas y veremos si hay cambios en los resultados.Finalmente los dos últimos lugares fueron para la escudería Haas con el alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin. La diferencia entre ambos fue el de medio segundo.Para mañana se espera una carrera con bastante viento en el Autódromo Internacional do Algarve, situación que pondrá en aprietos a los 20 pilotos de la Fórmula 1 para ajustar sus autos.Mañana a las 15:00 hs de Portimão, comenzará la carrera del Gran Premio de Portugal con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los resultados de la sesión: