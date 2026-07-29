Renace la esperanza de Alonso y Stroll con el renovado Aston Martin AMR26

Me sentí bien dentro del auto y fue agradable volver a sentir que estábamos compitiendo. No estamos donde queremos estar, pero ahora estamos en la pelea. Cuantas más vueltas acumulemos con este paquete, más rendimiento podremos extraer

Ha sido un buen paso adelante durante todo el fin de semana. El auto rindió bien en carrera y pudimos luchar con los que teníamos alrededor, algo que no ocurría desde hacía varios fines de semana

Es evidente que hemos dado un primer paso muy alentador con esta evolución, y el progreso logrado es un gran reconocimiento al trabajo de todo el equipo. El otro aspecto positivo es que el rendimiento se ajustó a nuestras predicciones, lo que demuestra una buena correlación. Esto es una señal firme de que estamos en la senda correcta

La escudería de Silverstone ha encontrado por fin un rayo de luz en un horizonte que llevaba meses teñido de gris. El pasado fin de semana en el Hungaroring, con la introducción del paquete de 16 evoluciones que debutó el pasado viernes, el AMR26 dejó atrás la imagen de un auto perdido y sin respuestas.El rendimiento observado en la carrera, donde Lance Stroll finalizó 13º y Fernando Alonso 14º, no refleja en cifras el salto cualitativo que los ingenieros han podido constatar en los datos de telemetría.Stroll, que firmó su mejor actuación en términos de sensaciones desde el inicio del campeonato, destacó la recuperación de la confianza al volante: "".El canadiense subrayó además que esta evolución representa el avance más alentador que ha recibido la estructura en mucho tiempo, y confirmó que ya hay nuevas piezas programadas para Zandvoort tras el parón veraniego.Por su parte, Alonso coincidió en el diagnóstico aunque matizó las expectativas con la prudencia que le caracteriza. El asturiano, que finalizó una posición por detrás de su compañero, valoró el progreso como un escalón sólido sobre el que edificar: "".El bicampeón mundial también apuntó a la actualización que Honda traerá para el próximo GP de Países Bajos como un factor que podría amplificar el efecto de las mejoras propias.El dato más relevante, sin embargo, proviene del departamento técnico. Adrian Newey, jefe de equipo, confirmó que la correlación entre las predicciones de los simuladores actualizados y el comportamiento real en pista ha sido satisfactoria, un indicador que en el automovilismo moderno equivale a una validación de la dirección de desarrollo.", declaró Newey.El componente japonés del proyecto también ha movido fichas. Shintaro Orihara, director general en pista y jefe de ingeniería de Honda, confirmó que la unidad de potencia de nueva especificación que se introducirá en Zandvoort representa un paso de importancia estratégica.Durante el fin de semana húngaro, el departamento nipón ha estado centrado en la integración de la unidad actual con el chasis renovado, y el trabajo de recopilación de datos ha sido prioritario para afinar la puesta a punto de cara a la siguiente cita.El siguiente hito en el calendario será Zandvoort, donde el equipo espera confirmar esta tendencia ascendente y, con las nuevas piezas anunciadas y la actualización del propulsor, comenzar a recortar distancias respecto al grupo de cabeza.