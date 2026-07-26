 Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP HUNGRÍA F1
                          
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría
   jul 26 /26 15:38 GMT
 Budapest, Hungría
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Lando Norris se impuso en el GP de Hungría, disputado sobre las 70 vueltas del Circuito de Hungaroring, en una carrera que confirmó el salto de rendimiento de McLaren gracias a las últimas actualizaciones introducidas en el auto, la capacidad de Max Verstappen para sostener a Red Bull en la pelea pese a un auto sin el ritmo de los punteros, y una nueva demostración de la creciente competitividad de Mercedes con Kimi Antonelli como protagonista.


Norris partió desde la posición de privilegio, pero perdió la punta en la primera vuelta ante su compañero Oscar Piastri, quien lo superó en la curva 3 tras adelantar previamente a Charles Leclerc. El australiano administró una ventaja que llegó a superar el segundo y medio antes de que Norris, favorecido por una diferencia en la estrategia de neumáticos, retomara el liderato en la vuelta 46 al arriesgar en la curva 1 con compuestos más frescos.

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La carrera de Piastri terminó de forma abrupta en la vuelta 56, cuando una falla en la caja de velocidades lo obligó a detener el auto entre las curvas 3 y 4, lo que activó el Safety Car Virtual. El piloto de McLaren ya arrastraba las consecuencias de un contacto con Carlos Sainz en la vuelta 38, incidente por el que el español recibió una penalización de cinco segundos.

Con Piastri fuera de competencia, Norris administró la diferencia sobre Verstappen, que resistió sin margen real de ataque durante buena parte de la prueba. El neerlandés finalizó segundo, a 15.080 segundos del ganador, en una actuación que vuelve a poner en evidencia su capacidad para extraer resultados de un auto que no está entre los más rápidos del pelotón.


El tercer lugar correspondió a Antonelli, quien lideró varias vueltas tras la primera ronda de paradas y resistió en el tramo final el acoso de Lewis Hamilton. Esa pelea, que también representaba una disputa directa de posiciones en el campeonato, tuvo una derivación administrativa: Hamilton fue sancionado con cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane durante su segunda parada, en la vuelta 65.

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La sanción resultó determinante para el cuarto lugar. Hamilton cruzó la meta por delante de Leclerc, pero al aplicarse la penalización, el monegasco heredó la posición por un margen de apenas 0.700 segundos, uno de los desenlaces más ajustados de la jornada.


Más atrás, la disputa por el último punto disponible se mantuvo abierta hasta la bandera a cuadros: Arvid Lindblad (RB) resistió el acoso constante de Gabriel Bortoleto (Audi) y conservó la décima posición. El resto de la zona de puntos quedó completada por Isack Hadjar en el sexto lugar, George Russell —quien debió remontar tras un problema de anti-stall en la salida que lo relegó al fondo de la parrilla—, Liam Lawson y Nico Hülkenberg.

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Fuera de los puntos, Fernando Alonso y Lance Stroll mostraron un ritmo competitivo con la versión actualizada del Aston Martin AMR26, sin que ello les alcanzara para ingresar al top diez. La sesión concluyó sin la participación de Piastri y de los dos Cadillac, con el retiro de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, este último tras reportar problemas en la suspensión del auto.

Con los resultados de este GP de Hungría el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 219 puntos, segundo Lewis Hamilton (169), tercero George Russell (160), cuarto Charles Leclerc (138), quinto Lando Norris (128), sexto Max Verstappen (109), séptimo Oscar Piastri (92), octavo Isack Hadjar (68), noveno Liam Lawson (43) y décimo Pierre Gasly (42).

En equipos, Mercedes es líder con 379 puntos, segundo Ferrari (307), tercero McLaren (220), cuarto Red Bull (177), quinto Racing Bulls (66), sexto Alpine (61), séptimo Haas (21), octavo Audi (12), noveno Williams (11), décimo Aston Martin (1) y último Cadillac (0).

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Vuelta a vuelta del GP de Hungría 2026:


Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.

Vuelta 1: Norris parte bien y mantiene el P1. Piastri pasa a Leclerc y luego hace lo propio con Norris en la curva 3. Problemas para Russell. Cae al P19.

Vuelta 2: Hamilton pasa a Leclerc y ya está P4 tras Verstappen. Alonso en el P15 con el renovado Aston Martin.

Vuelta 3: Fuerte presión de Hamilton a Verstappen en la curva 2. Max se defiende. Piastri a 0.8s de Norris en el liderato. Las actualizaciones le están funcionado bastante bien a McLaren en este circuito.

Vuelta 4: Alonso presionando a Colapinto por el P14. Antonelli está P6 a 1s de Leclerc. Hadjar se acerca a Kimi..

Vuelta 5: Piastri a 1.1s de Norris. Se aleja del Overtake Mode. Lando también se distancia de Verstappen a 1.6s.

Vuelta 6: Muy fuerte el ritmo de McLaren. Verstappen a 3s de Piastri quien es es líder. Entretanto Max bajo presión de Hamilton por el P3.

Vuelta 7: Piastri enfocado está a 1.4s de Norris. Hülkenberg en P10 presiona a Lindblad. Gap de 0.9s.

Vuelta 8: Piastri a 1.8s de Norris. Russell asciende al P12. El auto de George entró en anti-stall en la partida y por eso cayó al P19..

Vuelta 9: Hamilton y Leclerc presionan a Verstappen por el P3. Muy complicado adelantar en este trazado de la vieja escuela. Es corto y estrecho.

Vuelta 10: Hamilton intenta acercarse a Verstappen para que cometa un error. Nada fácil con Max.

Vuelta 11: Norris se acerca a Piastri. Reduce el gap a 1.1s.

Vuelta 12: Leclerc deja un espacio con Hamilton para que sus neumáticos no se afecten. Gap de 1.5s. Albon se sale de pista en la curva 4 pero puede regresar.

Vuelta 13: Norris sigue la presión sobre Piastri. Gap de 0.8s..

Vuelta 14: Hamilton en pits. Cambia blandos por duros nuevos. Sale en el P8 atrás de Lawson.

Vuelta 15: Verstappen en pits para cubrirse del undercut del Hamilton. Sin embargo no lo logra. Lewis toma el P7 por delante del piloto de Red Bull..

Vuelta 16: Bottas entra lento al pit lane. Verstappen recupera la posición con Hamilton, luego que Lewis intentaba pasar a Lawson.

Vuelta 17: Hamilton con presión máxima sobre Verstappen. Russell pasa a Lindblad y es P9. Leclerc en pits.

Vuelta 18: Piastri en pits. Antonelli es nuevo líder. Leclerc marca la vuelta rápida.

Vuelta 19: Piastri y Norris pasan a Hadjar. El francés espera a su compañero Verstappen, lo deja pasar y queda por delante de Hamilton para protegerlo.

Vuelta 20: Alonso se mantiene en pista y sube al P12. Antonelli a 12s de Piastri en el P1. Norris se acerca a su compañero por el P2 provisional. Gap de 0.7s..

Vuelta 21: Lindblad en pits. Alonso en el P11 tiene el mismo ritmo de Bortoleto en el P10. Gap de 6.2s. Colapinto tras su detención en pits gira en el P18, Gasly P15..

Vuelta 22: Norris con la vuelta rápida a 0.9s de Piastri. Antonelli en el P1 perdiendo tiempo..

Vuelta 23: Antonelli en pits. Sale en el P6 por delante de Russell a 5.4s. Verstappen en el P3 se alejó a 1.4s de Hamilton..

Vuelta 24: Leclerc se conecta a su compañero Hamilton por el P4. Gap de 0.8s.

Vuelta 25: Norris a 0.7s de Piastri por el liderato. Los McLaren mandan en Hungaroring. Antonelli se acerca a Leclerc. Gap de 4.7s y cayendo por el P5.

Vuelta 26: Piastri dice que la parte trasera del auto no se siente bien.

Vuelta 27: Antonelli a 2.9s de Leclerc. Con todo viene el líder del campeonato.

Vuelta 28: Russell en pits y cae al P9. Lo presiona Lawson en la salida.

Vuelta 29: Norris se sale de pista tras la curva 4 y Piastri se aleja a 1.4s. Leclerc sigue conectado a Hamilton por el P4. Antonelli a 2s de Leclerc.

Vuelta 30: Russell marca la vuelta rápida y asciende al P8 tras el ingreso a pits de Bortoleto.

Vuelta 31: Hamilton en pits. Sale en el P7 tras Hadjar a 0.4s. .

Vuelta 32: Hamilton pasa a Hadjar en la recta principal y es P6. Antonelli se acerca a Leclerc a 1.4s. Norris hace lo propio con Piastri.

Vuelta 33: Norris pide que Piastri que lo deje pasar porque es mucho más rápido. .

Vuelta 34: Piastri en pits. Realiza su segunda detención y sale con duros. Antonelli a 0.5s de Leclerc.

Vuelta 35: Norris en el P1 a 4.3s de Verstappen. Entretanto Max a 5.8s de Leclerc.

Vuelta 36: Fuerte presión de Antonelli sobre Leclerc. Norris aumenta el ritmo y se aleja de Verstappen a 5.6s.

Vuelta 37: Leclerc en pits. Sale con duros nuevos y cae al P7. Piastri descontando tiempo valioso en el P4 pensando en el final de la carrera.

Vuelta 38: Leclerc pasa a Hadjar y es P6. Sainz complica a Piastri y lo golpea. El español iba a perder la vuelta y no miró su espejo.

Vuelta 39: Antonelli se acerca a Verstappen. Gap de 3.5s.

Vuelta 40: Norris en pits. Sale por delante de Piastri quien se vio afectado por el incidente con Sainz. Ahora Hamilton se acerca a Piastri por el P4 provisional.

Vuelta 41: Antonelli a 2.3s de Verstappen.

Vuelta 42: Verstappen en pits. Sale con blandos usados en el P5 por delante de Leclerc. Norris se alejó de Piastri a 4.9s.

Vuelta 43: Norris con un fuerte ritmo a 1.6s de Antonelli por el liderato. Kimi aun no se detiene.

Vuelta 44: Penalización de 5s para Sainz por el incidente con Piastri.

Vuelta 45: Norris se acerca a Antonelli y el líder del campeonato resiste.

Vuelta 46: Norris se arriesga en la curva 1 y pasa a Antonelli con neumáticos más frescos. Verstappen se aleja a 1.5s de Leclerc por el P5.

Vuelta 47: Norris a 3.9s de Antonelli, quien realiza un stint largo con este compuesto duro. Atrás Piastri en el P3 a 4.4s.

Vuelta 48: Alonso y Stroll de Aston Martin en el P14 y P15. Gap de 2.3s entre ellos. Gran evolución del renovado AMR26.

Vuelta 49: Norris a 5.1s de Antonelli. El italiano gira más rápido que Piastri. Gap de 4.2s. Pérez reporta problemas en la suspensión del Cadillac.

Vuelta 50: Norris sigue con paso firme. Gap de 7.2 con Antonelli.

Vuelta 51: Hamilton acelera y está a 2.1s de Piastri por el P3 y cayendo.

Vuelta 52: Stroll hace todo lo posible para acercarse a Alonso por el P14. El canadiense tuvo muchos problemas este fin de semana..

Vuelta 53: Hülkenberg presiona a Lawson por el P11. Entretanto Bortoleto en el P10 a 5.8s de Liam.

Vuelta 54: Antonelli en pits. El joven italiano cae al P6. Está a 15.4s de su compañero Russell en el P7.

Vuelta 55: Norris a 12.3s de Piastri. Russell en pits. Cae al P8.

Vuelta 56: Problemas en la caja de velocidades para Piastri. Deja su auto entre las curvas 3 y 4. Virtual Safety car.

Vuelta 57: Norris, Hamilton, Leclerc, Gasly y Alonso en pits. Lewis sale por delante de Kimi tras la detención. Se reanuda la carrera.

Vuelta 58: Hamilton le devuelve la posición a Antonelli porque en la vuelta anterior lo pasó al encontrarse atrás de la línea del Safety Car.

Vuelta 59: Fuerte presión de Hamilton a Antonelli por el P3. Es la lucha por el podio y también por el campeonato. Leclerc marca la vuelta rápida aunque está a 8.3s de su compañero Hamilton..

Vuelta 60: Antonelli se despega de Hamilton a 1.7s. Norris a 6.2s de Verstappen en el liderato.

Vuelta 61: Los RB de Lindblad y Lawson en duelo por el P8. Atrás espera Hülkenberg en el P10. Stroll por delante de Alonso está presionando a Gasly por el P12 a 1.2s.

Vuelta 62: Hamilton bajo investigación por exceder la velocidad en el pitlane.

Vuelta 63: Bortoleto complicó con el tráfico a Antonelli y Hamilton. Lindblad pasa del P8 al P10. Bortoleto se le acerca a 1.3s por el último punto.

Vuelta 64: Hamilton a 0.5s de Antonelli por el P3.

Vuelta 65: Penalización de 5s para Hamilton por exceso de velocidad en el pit lane..

Vuelta 66: Leclerc presiona para intentar ganarle la posición a Hamilton, quedando por debajo de los 5s de penalización que tiene el británico. Está en 4.5s.

Vuelta 67: Bortoleto a 0.5s de Lindblad por el P10. Norris en el P1 a 13s de Verstappen..

Vuelta 68: Hamilton a 1.2s de Antonelli.

Vuelta 69: Los Williams de Albon y Sainz conectados a Bearman por el P17.

Vuelta 70: ¡Última vuelta en el Circuito de Hungaroring! Lindblad sigue resistiendo el ataque de Bortoleto por el último punto. Por 0.700s, Leclerc se queda con el P4 de Hamilton tras la penalización de 5s para el británico.

¡Lando Norris gana el GP de HUNGRÍA! El podio lo completan Max Verstappen y Kimi Antonelli.

Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:22.000 en el giro 58. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

Posiciones del Gran Premio de Hungría 2026

P Piloto País Equipo Gap Puntos
1 Lando Norris GBR McLaren - 25
2 Max Verstappen NED Red Bull 15.080 18
3 Kimi Antonelli ITA Mercedes 18.728 15
4 Charles Leclerc MON Ferrari 23.840 12
5 Lewis Hamilton GBR Ferrari 24.540 10
6 Isack Hadjar FRA Red Bull 55.488 8
7 George Russell GBR Mercedes 57.503 6
8 Liam Lawson NZL RB 1 vuelta 4
9 Nico Hulkenberg ALE Audi 1 vuelta 2
10 Arvid Lindblad GBR RB 1 vuelta 1
Pilotos sin puntos
11 Gabriel Bortoleto BRA Audi 1 vuelta
12 Pierre Gasly FRA Alpine 1 vuelta
13 Lance Stroll CAN Aston Martin 1 vuelta
14 Fernando Alonso ESP Aston Martin 1 vuelta
15 Franco Colapinto ARG Alpine 2 vueltas
16 Esteban Ocon FRA Haas 2 vueltas
17 Alexander Albon TAI Williams 2 vueltas
18 Carlos Sainz ESP Williams 2 vueltas
19 Oliver Bearman GBR Haas 2 vueltas
No terminaron
20 Oscar Piastri AUS McLaren -
21 Sergio Pérez MEX Cadillac -
22 Valtteri Bottas FIN Cadillac -

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