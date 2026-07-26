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Malasia rescata el GP de Bahrein: Sepang será sede en octubre de 2026
Malasia rescata el GP de Bahrein: Sepang será sede en octubre de 2026
   jul 26 /26 17:50 GMT
 Sepang, Malasia
 Red Bull Content Pool

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y Formula One Management (FOM) confirmaron un acuerdo que traslada el Gran Premio de Bahrein del calendario 2026 al Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

El anuncio, si bien ya fue comunicado públicamente por las partes involucradas, todavía está sujeto a los acuerdos finales y a la aprobación oficial del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA. Una vez ratificado, el evento mantendrá su identidad comercial original y se disputará bajo el nombre de Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, aunque se corra en territorio malayo.


Según explicaron los organismos rectores de la categoría, la decisión responde a la necesidad de sostener un calendario de 2026 que ya había sido cerrado y comunicado a equipos, patrocinadores y aficionados. El resto de las fechas y sedes de la temporada permanece sin modificaciones.

La carrera se disputará entre el 2 y el 4 de octubre, ubicándose en el calendario entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur.

Debido al conflicto bélico en el Golfo Pérsico, tanto el GP de Bahrein como el de Arabia Saudita no se pudieron disputar en sus fechas iniciales. Este último sigue aún en el aire.

El comunicado conjunto se limitó a señalar que la solución adoptada permite preservar en el calendario una fecha que, de otro modo, se habría perdido, y reconoce tanto el lugar histórico de Bahrein en la Fórmula 1 como la disposición de Malasia para asumir la organización en un plazo acotado.


El entendimiento fue alcanzado entre la FIA, la FOM, el príncipe heredero y primer ministro de Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, el rey de Malasia, Sultan Ibrahim, y los respectivos gobiernos de ambos países.

El Circuito Internacional de Sepang albergó el Gran Premio de Malasia entre 2016 y 1999, con una interrupción en el calendario tras la edición de 1999 hasta su regreso posterior, siendo una de las pistas más exigentes del calendario histórico de la Fórmula 1.

El trazado, de 5.543 kilómetros, es reconocido por sus curvas de radio largo, sus prolongadas rectas y un clima tropical que ha generado carreras con condiciones cambiantes de lluvia y humedad extrema.


Para la organización de la Fórmula 1, la elección de Sepang no es solo una salida operativa ante la ausencia forzada de Bahein, sino también una oportunidad de reactivar un escenario con infraestructura ya probada para eventos internacionales de primer nivel.

Con el Consejo Mundial del Deporte Motor aún pendiente de pronunciarse formalmente, la confirmación definitiva del evento en Sepang se espera en las próximas semanas. De aprobarse, equipos y pilotos deberán ajustar su planificación logística para una fecha que, hasta hace poco, no figuraba en sus previsiones para el cierre de la temporada 2026.

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