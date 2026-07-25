Parrilla de salida del GP de Hungría tras penalizaciones para Hamilton y Antonelli
Los comisarios del Gran Premio de Hungría 2026 han publicado la parrilla de salida provisional de la undécima carrera de la temporada, la cual se realizará en el Circuito de Hungaroring.
Los resultados de la clasificación presentan modificaciones debido a que dos pilotos fueron penalizados.
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En el caso de Lewis Hamilton se produce por bloquear a Oscar Piastri. Esto le genera una sanción de tres lugares, luego de haber clasificado segundo el piloto británico de Ferrari.
En cuanto a Kimi Antonelli, los comisarios evidenciaron que no redujo la suficiente velocidad bajo bandera amarilla, generada por una salida de pista de Max Verstappen al llegar a la última curva. También tiene tres lugares de penalización y además un punto en el carnet, acumulando cuatro. También recibió un warning
por rodar lento de forma innecesaria en otra maniobra.
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A continuación la grilla de partida:
1. Lando Norris (McLaren)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Max Verstappen (Red Bull)
5. Lewis Hamilton (Ferrari)
6. George Russell (Mercedes)
7. Kimi Antonelli (Mercedes)
8. Isack Hadjar (Red Bull)
9. Arvid Lindblad (RB)
10. Nico Hülkenberg (Audi)
11. Liam Lawson (RB)
12. Pierre Gasly (Alpine)
13. Franco Colapinto (Alpine)
14. Gabriel Bortoleto (Audi)
15. Esteban Ocon (Haas)
16. Fernando Alonso (Aston Martin)
17. Oliver Bearman (Haas)
18. Carlos Sainz (Williams)
19. Alex Albon (Williams)
20. Lance Stroll (Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (Cadillac)
22. Sergio Pérez (Cadillac)
A las 15:00 hs de Budapest comenzará la carrera del Gran Premio de Hungría con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
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