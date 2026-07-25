Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría
Lando Norris aseguró la pole position para el Gran Premio de Hungría al registrar un tiempo de 1:17.207 en la última tanda de la clasificación, resultado que le permite superar por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton en un intenso y cerrado duelo.
La sesión, disputada en el trazado húngaro que forma parte del calendario de Fórmula 1 desde 1986, terminó marcada por un incidente que ahora es objeto de revisión por parte de los comisarios deportivos: se investiga a Kimi Antonelli por una posible infracción bajo régimen de bandera amarilla, luego de que el piloto de Mercedes completara su vuelta de forma casi simultánea al trompo de Max Verstappen en la curva final.
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En la Q1, con 18 minutos de duración, quedaron eliminados Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, este último con el peor registro del grupo.
El tiempo de referencia lo estableció Norris con 1:18.277, quedando 0.379 segundos por delante de Verstappen. Un dato relevante de este primer tramo fue el avance de Fernando Alonso, que logró meterse en zona de paso a Q2 gracias a las mejoras incorporadas al AMR26, un paquete de actualizaciones que Aston Martin describe como el más amplio de la temporada, con dieciséis modificaciones aerodinámicas y mecánicas.
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En la Q2, disputada en 15 minutos, la eliminación incluyó a Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y al propio Alonso, quien no logró sostener el ritmo mostrado en el primer segmento. Norris volvió a marcar el mejor tiempo, con 1:17.456, una mejora de 0.821 segundos respecto a su registro anterior, reflejo de la evolución de la pista y del nivel de agarre disponible conforme avanzaba la sesión.
La Q3, con 12 minutos para los diez pilotos más rápidos, concentró la mayor parte de la incertidumbre. George Russell quedó fuera de competencia tras detener su auto en la curva 1, un problema que le impidió disputar su opción a la pole y que finalmente lo dejó en la séptima posición.
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Sobre el final, con varios pilotos intentando mejorar simultáneamente, Verstappen perdió el control de su Red Bull en la última curva y realizó un trompo. En ese mismo instante, Antonelli cruzaba la línea de meta completando el giro que le permitió colocarse en la cuarta posición, a 0.272 segundos de Hamilton.
La parrilla de salida quedó encabezada por Norris, Hamilton y Charles Leclerc, este último a 0.238 segundos del líder. Antonelli se ubicó cuarto, por delante de Oscar Piastri, Verstappen, Russell, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg, que completó el top diez.
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La resolución sobre la maniobra de Antonelli podría modificar la parrilla de salida antes del inicio de la carrera, en un fin de semana donde adelantar resulta particularmente complejo debido a las características del trazado húngaro.
Mañana a las 15:00 hs de Budapest iniciará la carrera del Gran Premio de Hungría con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:17.207
|—
|Q3
|2
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:17.219
|+0.012
|Q3
|3
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:17.445
|+0.238
|Q3
|4
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:17.479
|+0.272
|Q3
|5
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:17.684
|+0.477
|Q3
|6
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:17.725
|+0.518
|Q3
|7
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:17.760
|+0.553
|Q3
|8
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:17.856
|+0.649
|Q3
|9
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:18.281
|+1.074
|Q3
|10
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:18.686
|+1.479
|Q3
|11
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:18.765
|—
|Q2
|12
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:18.844
|—
|Q2
|13
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:19.027
|—
|Q2
|14
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:19.105
|—
|Q2
|15
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:19.734
|—
|Q2
|16
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:19.808
|—
|Q2
|17
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:20.233
|—
|Q1
|18
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:20.621
|—
|Q1
|19
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:20.658
|—
|Q1
|20
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:20.659
|—
|Q1
|21
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:20.886
|—
|Q1
|22
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:21.322
|—
|Q1