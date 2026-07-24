Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría

jul 24 /26 13:35 GMT Budapest, Hungría Ferrari S.p.A.



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





Charles marcó un tiempo de 1:19.075 en el renovado Hungaroring, aventajando en 0.484 segundos al campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que finalizó segundo con 1:19.559 tras completar 25 vueltas.



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El rendimiento del auto rojo no se limitó a Leclerc. Su compañero Lewis Hamilton se situó tercero a solo 0.543 décimas del líder, confirmando que el SF-26 ha llegado a Hungría con un paquete competitivo.



Isack Hadjar (Red Bull) cerró la cuarta posición con 1:19.997, mientras que George Russell (Mercedes) completó el top 5 con 1:20.066. La sesión también dejó buenas sensaciones para Audi: Gabriel Bortoleto firmó el sexto mejor tiempo (1:20.360) tras 30 giros, el mayor acumulado de la sesión entre los diez primeros.



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Calendario Temporada F1 2026

Aston Martin estrena un auto radicalmente nuevo Uno de los focos de atención en el garaje de Aston Martin fue el AMR26, que según informó el equipo, presenta cambios profundos respecto a la especificación anterior.



Sin embargo, el estreno no fue sencillo. Lance Stroll quedó detenido en pista por un problema en la suspensión, lo que obligó a interrumpir la sesión con bandera roja. El canadiense apenas pudo completar 11 vueltas y finalizó en el puesto 21.



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Pilotos y Equipos F1 2026

Su compañero Fernando Alonso tuvo una sesión más tranquila y optimista. El español se ubicó 13° con 1:21.550 a 2.475 segundos de Leclerc, completando 20 giros.



Los pilotos de reserva tomaron protagonismo La sesión contó con una presencia inusualmente alta de pilotos de reserva. Cinco equipos optaron por ceder el volante a sus talentos jóvenes: Leonardo Fornaroli (McLaren) sustituyó a Oscar Piastri y se ubicó 16° con 1:21.890, probando además el nuevo alerón "Macarena" de McLaren.



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Frederik Vesti (Mercedes) ocupó el asiento de Kimi Antonelli y fue séptimo. Paul Aron (Alpine) reemplazó a Franco Colapinto (19°), Colton Herta (Cadillac) tomó el lugar de Valtteri Bottas (20°) y Ryo Hirakawa (Haas) se puso a los mandos del monoplaza de Oliver Bearman (17°).



Carlos Sainz sufrió una fuerte bloqueada en la curva 1 que destruyó su juego de neumáticos blandos. El español de Williams finalizó 22°. George Russell también reportó un bloqueo severo en la primera curva durante su stint con el compuesto blando.



Sergio Pérez (Cadillac) se ubicó 18° en su primera sesión con el equipo estadounidense, a 3.014 segundos del líder.



A las 17:00 hs de Budapest comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Hungría con Aquí los horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 C. Leclerc MON Ferrari 1:19.075 — 19 2 M. Verstappen NED Red Bull 1:19.559 +0.484 25 3 L. Hamilton GBR Ferrari 1:19.618 +0.543 23 4 I. Hadjar FRA Red Bull 1:19.997 +0.922 25 5 G. Russell GBR Mercedes 1:20.066 +0.991 21 6 G. Bortoleto BRA Audi 1:20.360 +1.285 30 7 F. Vesti DIN Mercedes 1:20.467 +1.392 24 8 N. Hülkenberg ALE Audi 1:20.623 +1.548 29 9 A. Lindblad GBR RB 1:20.760 +1.685 28 10 L. Lawson NZL RB 1:20.866 +1.791 28 11 L. Norris GBR McLaren 1:21.024 +1.949 26 12 E. Ocon FRA Haas 1:21.051 +1.976 24 13 F. Alonso ESP Aston Martin 1:21.550 +2.475 20 14 P. Gasly FRA Alpine 1:21.704 +2.629 29 15 A. Albon TAI Williams 1:21.819 +2.744 28 16 L. Fornaroli ITA McLaren 1:21.890 +2.815 29 17 R. Hirakawa JAP Haas 1:22.001 +2.926 25 18 S. Pérez MEX Cadillac 1:22.089 +3.014 22 19 P. Aron EST Alpine 1:22.168 +3.093 28 20 C. Herta USA Cadillac 1:23.118 +4.043 28 21 L. Stroll CAN Aston Martin 1:23.471 +4.396 11 22 C. Sainz ESP Williams 1:23.734 +4.659 23 El piloto monegasco Charles Leclerc fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos en el Circuito de Hungaroring. Sin embargo la jornada no terminó de la mejor forma para el de Ferrari debido a problemas técnicos en su auto.Charles marcó un tiempo de 1:19.075 en el renovado Hungaroring, aventajando en 0.484 segundos al campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que finalizó segundo con 1:19.559 tras completar 25 vueltas.El rendimiento del auto rojo no se limitó a Leclerc. Su compañero Lewis Hamilton se situó tercero a solo 0.543 décimas del líder, confirmando que el SF-26 ha llegado a Hungría con un paquete competitivo.Isack Hadjar (Red Bull) cerró la cuarta posición con 1:19.997, mientras que George Russell (Mercedes) completó el top 5 con 1:20.066. La sesión también dejó buenas sensaciones para Audi: Gabriel Bortoleto firmó el sexto mejor tiempo (1:20.360) tras 30 giros, el mayor acumulado de la sesión entre los diez primeros.Aston Martin estrena un auto radicalmente nuevo Uno de los focos de atención en el garaje de Aston Martin fue el AMR26, que según informó el equipo, presenta cambios profundos respecto a la especificación anterior.Sin embargo, el estreno no fue sencillo. Lance Stroll quedó detenido en pista por un problema en la suspensión, lo que obligó a interrumpir la sesión con bandera roja. El canadiense apenas pudo completar 11 vueltas y finalizó en el puesto 21.Su compañero Fernando Alonso tuvo una sesión más tranquila y optimista. El español se ubicó 13° con 1:21.550 a 2.475 segundos de Leclerc, completando 20 giros.Los pilotos de reserva tomaron protagonismo La sesión contó con una presencia inusualmente alta de pilotos de reserva. Cinco equipos optaron por ceder el volante a sus talentos jóvenes: Leonardo Fornaroli (McLaren) sustituyó a Oscar Piastri y se ubicó 16° con 1:21.890, probando además el nuevo alerón "Macarena" de McLaren.Frederik Vesti (Mercedes) ocupó el asiento de Kimi Antonelli y fue séptimo. Paul Aron (Alpine) reemplazó a Franco Colapinto (19°), Colton Herta (Cadillac) tomó el lugar de Valtteri Bottas (20°) y Ryo Hirakawa (Haas) se puso a los mandos del monoplaza de Oliver Bearman (17°).Carlos Sainz sufrió una fuerte bloqueada en la curva 1 que destruyó su juego de neumáticos blandos. El español de Williams finalizó 22°. George Russell también reportó un bloqueo severo en la primera curva durante su stint con el compuesto blando.Sergio Pérez (Cadillac) se ubicó 18° en su primera sesión con el equipo estadounidense, a 3.014 segundos del líder.A las 17:00 hs de Budapest comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Hungría con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos:

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