Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría
El piloto monegasco Charles Leclerc fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos en el Circuito de Hungaroring. Sin embargo la jornada no terminó de la mejor forma para el de Ferrari debido a problemas técnicos en su auto.
Charles marcó un tiempo de 1:19.075 en el renovado Hungaroring, aventajando en 0.484 segundos al campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que finalizó segundo con 1:19.559 tras completar 25 vueltas.
Te podría interesar:
El rendimiento del auto rojo no se limitó a Leclerc. Su compañero Lewis Hamilton se situó tercero a solo 0.543 décimas del líder, confirmando que el SF-26 ha llegado a Hungría con un paquete competitivo.
Isack Hadjar (Red Bull) cerró la cuarta posición con 1:19.997, mientras que George Russell (Mercedes) completó el top 5 con 1:20.066. La sesión también dejó buenas sensaciones para Audi: Gabriel Bortoleto firmó el sexto mejor tiempo (1:20.360) tras 30 giros, el mayor acumulado de la sesión entre los diez primeros.
Te podría interesar:
Aston Martin estrena un auto radicalmente nuevo
Uno de los focos de atención en el garaje de Aston Martin fue el AMR26, que según informó el equipo, presenta cambios profundos respecto a la especificación anterior.
Sin embargo, el estreno no fue sencillo. Lance Stroll quedó detenido en pista por un problema en la suspensión, lo que obligó a interrumpir la sesión con bandera roja. El canadiense apenas pudo completar 11 vueltas y finalizó en el puesto 21.
Te podría interesar:
Su compañero Fernando Alonso tuvo una sesión más tranquila y optimista. El español se ubicó 13° con 1:21.550 a 2.475 segundos de Leclerc, completando 20 giros.
Los pilotos de reserva tomaron protagonismo
La sesión contó con una presencia inusualmente alta de pilotos de reserva. Cinco equipos optaron por ceder el volante a sus talentos jóvenes: Leonardo Fornaroli (McLaren) sustituyó a Oscar Piastri y se ubicó 16° con 1:21.890, probando además el nuevo alerón "Macarena" de McLaren.
Te podría interesar:
Frederik Vesti (Mercedes) ocupó el asiento de Kimi Antonelli y fue séptimo. Paul Aron (Alpine) reemplazó a Franco Colapinto (19°), Colton Herta (Cadillac) tomó el lugar de Valtteri Bottas (20°) y Ryo Hirakawa (Haas) se puso a los mandos del monoplaza de Oliver Bearman (17°).
Carlos Sainz sufrió una fuerte bloqueada en la curva 1 que destruyó su juego de neumáticos blandos. El español de Williams finalizó 22°.
George Russell también reportó un bloqueo severo en la primera curva durante su stint con el compuesto blando.
Sergio Pérez (Cadillac) se ubicó 18° en su primera sesión con el equipo estadounidense, a 3.014 segundos del líder.
A las 17:00 hs de Budapest comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Hungría con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:19.075
|—
|19
|2
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:19.559
|+0.484
|25
|3
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:19.618
|+0.543
|23
|4
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:19.997
|+0.922
|25
|5
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:20.066
|+0.991
|21
|6
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:20.360
|+1.285
|30
|7
|F. Vesti
|DIN
|Mercedes
|1:20.467
|+1.392
|24
|8
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:20.623
|+1.548
|29
|9
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:20.760
|+1.685
|28
|10
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:20.866
|+1.791
|28
|11
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:21.024
|+1.949
|26
|12
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:21.051
|+1.976
|24
|13
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:21.550
|+2.475
|20
|14
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:21.704
|+2.629
|29
|15
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:21.819
|+2.744
|28
|16
|L. Fornaroli
|ITA
|McLaren
|1:21.890
|+2.815
|29
|17
|R. Hirakawa
|JAP
|Haas
|1:22.001
|+2.926
|25
|18
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:22.089
|+3.014
|22
|19
|P. Aron
|EST
|Alpine
|1:22.168
|+3.093
|28
|20
|C. Herta
|USA
|Cadillac
|1:23.118
|+4.043
|28
|21
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:23.471
|+4.396
|11
|22
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:23.734
|+4.659
|23