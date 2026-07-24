 Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría - F1LATAM.COM
  Repetición - P.LIBRES 2 - GP HUNGRÍA F1
                          
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
   jul 24 /26 16:45 GMT
 Budapest, Hungría
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría dejó a Ferrari como la escudería más competitiva del viernes, con Lewis Hamilton al frente de la tabla de tiempos y Charles Leclerc apenas 148 milésimas atrás.

Hamilton registró el mejor tiempo de la sesión con un giro de 1:18.729, completando 26 vueltas en el circuito húngaro. Leclerc, con neumáticos blandos frente a los medios utilizados por su compañero en el giro de referencia, se ubicó segundo. La diferencia entre ambos autos de Maranello fue la más ajustada entre los diez primeros lugares.

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McLaren tuvo a Lando Norris en la tercera posición, a 0.499 segundos de la punta, pese a un error en la curva 6 —la chicana del trazado— que lo sacó momentáneamente de pista sin mayores consecuencias. Max Verstappen, con Red Bull, cerró el top cuatro a 0.692 segundos, tras señalar por radio la falta de adherencia en el eje trasero de su auto.

George Russell ubicó al primer Mercedes en el quinto lugar, a 0.933 segundos de Hamilton. Su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, tuvo una sesión más complicada: un bloqueo en la curva 2 y una salida de pista en la curva 6 le impidieron mejorar su tiempo de referencia, y terminó decimotercero, a 1.964 segundos del mejor registro.

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El episodio más relevante del día se produjo cuando Franco Colapinto perdió el control de su Alpine A526 en la última curva del circuito, impactando la parte trasera del auto. El piloto argentino descendió del auto por sus propios medios y, aunque el incidente lo dejó fuera del resto de la sesión, en la que únicamente había completado 11 vueltas. La bandera roja necesaria para retirar el auto de pista redujo el tiempo disponible para el resto de la parrilla.

En la parte baja de la tabla se ubicaron Alexander Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Sergio Pérez. Colapinto marcó el vigésimo primer tiempo con apenas 11 giros completados, mientras que Stroll no registró un tiempo válido tras los problemas en la suspensión trasera durante la mañana.

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Mañana a las 12:30 hs de Budapest iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Hungría con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1L. HamiltonGBRFerrari1:18.72926
2C. LeclercMONFerrari1:18.877+0.14830
3L. NorrisGBRMcLaren1:19.228+0.49930
4M. VerstappenNEDRed Bull1:19.421+0.69227
5G. RussellGBRMercedes1:19.662+0.93330
6I. HadjarFRARed Bull1:19.800+1.07120
7L. LawsonNZLRB1:20.041+1.31229
8O. PiastriAUSMcLaren1:20.101+1.37228
9N. HülkenbergALEAudi1:20.125+1.39630
10A. LindbladGBRRB1:20.253+1.52429
11G. BortoletoBRAAudi1:20.474+1.74527
12E. OconFRAHaas1:20.557+1.82826
13K. AntonelliITAMercedes1:20.693+1.96430
14P. GaslyFRAAlpine1:20.816+2.08724
15O. BearmanGBRHaas1:20.950+2.22128
16A. AlbonTAIWilliams1:20.973+2.24433
17C. SainzESPWilliams1:21.426+2.69731
18V. BottasFINCadillac1:21.442+2.71331
19F. AlonsoESPAston Martin1:21.719+2.99024
20S. PérezMEXCadillac1:21.792+3.06328
21F. ColapintoARGAlpine1:22.531+3.80211
22L. StrollCANAston Martin?

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