Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría

jul 24 /26 16:45 GMT Budapest, Hungría Ferrari S.p.A.



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@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





Hamilton registró el mejor tiempo de la sesión con un giro de 1:18.729, completando 26 vueltas en el circuito húngaro. Leclerc, con neumáticos blandos frente a los medios utilizados por su compañero en el giro de referencia, se ubicó segundo. La diferencia entre ambos autos de Maranello fue la más ajustada entre los diez primeros lugares.



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McLaren tuvo a Lando Norris en la tercera posición, a 0.499 segundos de la punta, pese a un error en la curva 6 —la chicana del trazado— que lo sacó momentáneamente de pista sin mayores consecuencias. Max Verstappen, con Red Bull, cerró el top cuatro a 0.692 segundos, tras señalar por radio la falta de adherencia en el eje trasero de su auto.



George Russell ubicó al primer Mercedes en el quinto lugar, a 0.933 segundos de Hamilton. Su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, tuvo una sesión más complicada: un bloqueo en la curva 2 y una salida de pista en la curva 6 le impidieron mejorar su tiempo de referencia, y terminó decimotercero, a 1.964 segundos del mejor registro.



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El episodio más relevante del día se produjo cuando Franco Colapinto perdió el control de su Alpine A526 en la última curva del circuito, impactando la parte trasera del auto. El piloto argentino descendió del auto por sus propios medios y, aunque el incidente lo dejó fuera del resto de la sesión, en la que únicamente había completado 11 vueltas. La bandera roja necesaria para retirar el auto de pista redujo el tiempo disponible para el resto de la parrilla.



En la parte baja de la tabla se ubicaron Alexander Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Sergio Pérez. Colapinto marcó el vigésimo primer tiempo con apenas 11 giros completados, mientras que Stroll no registró un tiempo válido tras los problemas en la suspensión trasera durante la mañana.



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Mañana a las 12:30 hs de Budapest iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Hungría con



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Estos fueron los tiempos de la sesión:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 L. Hamilton GBR Ferrari 1:18.729 — 26 2 C. Leclerc MON Ferrari 1:18.877 +0.148 30 3 L. Norris GBR McLaren 1:19.228 +0.499 30 4 M. Verstappen NED Red Bull 1:19.421 +0.692 27 5 G. Russell GBR Mercedes 1:19.662 +0.933 30 6 I. Hadjar FRA Red Bull 1:19.800 +1.071 20 7 L. Lawson NZL RB 1:20.041 +1.312 29 8 O. Piastri AUS McLaren 1:20.101 +1.372 28 9 N. Hülkenberg ALE Audi 1:20.125 +1.396 30 10 A. Lindblad GBR RB 1:20.253 +1.524 29 11 G. Bortoleto BRA Audi 1:20.474 +1.745 27 12 E. Ocon FRA Haas 1:20.557 +1.828 26 13 K. Antonelli ITA Mercedes 1:20.693 +1.964 30 14 P. Gasly FRA Alpine 1:20.816 +2.087 24 15 O. Bearman GBR Haas 1:20.950 +2.221 28 16 A. Albon TAI Williams 1:20.973 +2.244 33 17 C. Sainz ESP Williams 1:21.426 +2.697 31 18 V. Bottas FIN Cadillac 1:21.442 +2.713 31 19 F. Alonso ESP Aston Martin 1:21.719 +2.990 24 20 S. Pérez MEX Cadillac 1:21.792 +3.063 28 21 F. Colapinto ARG Alpine 1:22.531 +3.802 11 22 L. Stroll CAN Aston Martin — — ? La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría dejó a Ferrari como la escudería más competitiva del viernes, con Lewis Hamilton al frente de la tabla de tiempos y Charles Leclerc apenas 148 milésimas atrás.Hamilton registró el mejor tiempo de la sesión con un giro de 1:18.729, completando 26 vueltas en el circuito húngaro. Leclerc, con neumáticos blandos frente a los medios utilizados por su compañero en el giro de referencia, se ubicó segundo. La diferencia entre ambos autos de Maranello fue la más ajustada entre los diez primeros lugares.McLaren tuvo a Lando Norris en la tercera posición, a 0.499 segundos de la punta, pese a un error en la curva 6 —la chicana del trazado— que lo sacó momentáneamente de pista sin mayores consecuencias. Max Verstappen, con Red Bull, cerró el top cuatro a 0.692 segundos, tras señalar por radio la falta de adherencia en el eje trasero de su auto.George Russell ubicó al primer Mercedes en el quinto lugar, a 0.933 segundos de Hamilton. Su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, tuvo una sesión más complicada: un bloqueo en la curva 2 y una salida de pista en la curva 6 le impidieron mejorar su tiempo de referencia, y terminó decimotercero, a 1.964 segundos del mejor registro.El episodio más relevante del día se produjo cuando Franco Colapinto perdió el control de su Alpine A526 en la última curva del circuito, impactando la parte trasera del auto. El piloto argentino descendió del auto por sus propios medios y, aunque el incidente lo dejó fuera del resto de la sesión, en la que únicamente había completado 11 vueltas. La bandera roja necesaria para retirar el auto de pista redujo el tiempo disponible para el resto de la parrilla.En la parte baja de la tabla se ubicaron Alexander Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Sergio Pérez. Colapinto marcó el vigésimo primer tiempo con apenas 11 giros completados, mientras que Stroll no registró un tiempo válido tras los problemas en la suspensión trasera durante la mañana.Mañana a las 12:30 hs de Budapest iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Hungría con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión:

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