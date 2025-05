Piastri se lleva la pole position. Colisiones de Tsunoda y Colapinto - Reporte Clasificación - GP de Emilia Romaña

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 O. Piastri McLaren AUS 1:14.670 -.--- Q3 2 M. Verstappen Red Bull NLD 1:14.704 +0.034 Q3 3 G. Russell Mercedes GBR 1:14.807 +0.137 Q3 4 L. Norris McLaren GBR 1:14.962 +0.292 Q3 5 F. Alonso Aston Martin ESP 1:15.431 +0.761 Q3 6 C. Sainz Williams ESP 1:15.432 +0.762 Q3 7 A. Albon Williams TAI 1:15.473 +0.803 Q3 8 L. Stroll Aston Martin CAN 1:15.581 +0.911 Q3 9 I. Hadjar RB FRA 1:15.746 +1.076 Q3 10 P. Gasly Alpine FRA 1:15.787 +1.117 Q3 11 C. Leclerc Ferrari MON 1:15.604 +0.934 Q2 12 L. Hamilton Ferrari GBR 1:15.765 +1.095 Q2 13 A. Antonelli Mercedes ITA 1:15.772 +1.102 Q2 14 G. Bortoleto Sauber BRA 1:16.620 +1.950 Q2 15 F. Colapinto Alpine ARG 1:16.256 +1.586 Q1 16 L. Lawson RB NZL 1:16.379 +1.709 Q1 17 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:16.518 +1.848 Q1 18 E. Ocon Haas FRA 1:16.613 +1.943 Q1 19 O. Bearman Haas GBR 1:16.918 +2.248 Q1 - Y. Tsunoda Red Bull JAP -:--.--- -:--.--- Q1

El piloto australiano Oscar Piastri se impuso a Max Verstappen por tan solo 0.034s en la lucha por la pole position del GP de Emilia Romaña. Sesión ajetreada tras una fuerte colisión de Yuki Tsunoda y otra de menor intensidad por parte de Franco Colapinto.En el caso del piloto japonés perdió el control del auto saliendo de la Variante Villeneuve. Primero tuvo un trompo, se salió de la pista y posteriormente al entrar en la gravilla dio una vuelta de campana, terminando contra las barreras de contención.Afortunadamente Yuki Tsunoda salió ileso y abandonó el auto por sus propios medios. El Red Bull RB21 quedó bastante averiado. Lo positivo es que protegió al piloto nipón al 100%, gracias a las exigencias en los protocolos de seguridad por parte de la FIA en la construcción de los auto. El asiático no alcanzó a registrar tiempo y saldrá último.En el caso de Franco Colapinto, perdió el control del Alpine a A525 saliendo de la Variante Tamburello y terminó contra las barreras de contención. También salió ileso afortunadamente pero con una enorme tristeza porque tenía un muy buen auto para buscar una mejor posición en Q2. Al final terminó decimoquinto.Regresando a las primeras posiciones, el tiempo de Oscar Piastri fue de 1:14.670. El de Max Verstappen 1:14.704. Solo 34 milésimas que deparan un gran duelo mañana. Tras ellos se ubicó George Russell de Mercedes, gracias principalmente a que eligió el compuesto medio sobre el blando C6. Esto le dio una ventaja y pudo ubicarse en el top 3.Lando Norris ocupó la cuarta posición y de nuevo tuvo una sesión complicada. En el primer sector tuvo que soltar levemente ante una salida de pista de un rival y luego tomó fuerte el bordillo de la Variante Alta. Esto le generó quedar cuarto a 0.292s de su compañero de equipo. Mañana tendrá un gran reto para intentar no seguir perdiendo puntos respecto a sus rivales inmediatos por el campeonato.En Aston Martin sucedió una situación similar a la de George Russell. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll salieron con el compuesto medio, priorizando la clasificación. Finalizaron quinto y octavo. Mañana en carrera se verá si valió la pena esta decisión estratégica.Los Williams volvieron a demostrar que tienen muy buen auto para este fin de semana. Con el sexto y séptimo lugar, Carlos Sainz y Alex Albon tienen una gran oportunidad para sumar puntos de forma importante.El top 10 fue completado por los franceses Isack Hadjar de RB y Pierre Gasly de Alpine. En el caso de este último, el tráfico afectó su vuelta y no pudo demostrar el nivel que tiene el A525 en este trazado.Ferrari tuvo una tarde negativa en casa al tener sus pilotos eliminados en Q2. Charles Leclerc terminó undécimo y Lewis Hamilton una posición más atrás. Tratándose del equipo italiano en su casa, sin duda una situación muy incómoda y preocupante.Andrea Kimi Antonelli, también en casa, no logró el resultado esperado en esta clasificación al terminar decimotercero. Comentó que tuvo problemas con el compuesto blando para lograr el máximo rendimiento.El brasilero Gabriel Bortoleto de Sauber fue decimocuarto, seguido por Franco Colapinto, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Yuki Tsunoda, cerrando la clasificaciónMañana a las 15:00 hs de Imola iniciará la carrera del Gran Premio de Emilia Romaña con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: