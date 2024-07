Piastri gana por primera vez y Norris completa el doblete para McLaren - Reporte Carrera - GP de Hungría

Posiciones Finales del Gran Premio de Hungría 2024

El piloto australiano Oscar Piastri logró su primera victoria en la Fórmula 1, aunque la obtuvo de forma levemente agridulce ante complicaciones innecesarias del equipo McLaren por la estrategia entre sus pilotos. El podio lo completaron Lando Norris y Lewis Hamilton.El inicio de la carrera fue intenso, con Lando Norris defendiendo la pole position aunque no de forma óptima. Al llegar a la primera curva estaba igualado con Oscar Piastri Allí el joven australiano tomó el liderato, mientras que el tricampeón neerlandés se vio obligado a tomar la parte externa del circuito, pero luego entró de forma abrupta a la pista para colocarse segundo. Red Bull le indicó a su piloto devolver la posición para evitar una penalización.Desde allí, en la vuelta 4, McLaren se fue adelante con sus dos pilotos y manejó el ritmo en la carrera. Las complicaciones llegaron en la segunda detención en pits, en la vuelta 46, cuando el equipo hace entrar a Norris para cubrirse de Lewis Hamilton quien había entrado cinco vueltas antes y que ponía en riesgo su posición según ellos.Pues bien, esta acción favoreció a Norris ya que al entrar Piastri dos vueltas después, salió por delante de su compañero. McLaren desde ese momento le solicitó intercambiar la posición para que Oscar estuviera nuevamente adelante, pero Lando comenzó a resistirse.Allí McLaren comienza a enviarle mensajes como "tenemos que trabajar juntos. Necesitas a Óscar y el a ti". Fue solo hasta la vuelta 68, a 2 del final, en la que Norris dejó pasar a Piastri. De esta forma el piloto australiano de 22 años se llevó el triunfo, aunque con un cierre agridulce. Posteriormente todo cambió con un abrazo con Norris y una suma de puntos bastante generosa para el equipo de Woking. Norris perdió su carrera en la largada.Hamilton obtuvo su podio 200 en la F1 gracias al rendimiento creciente de Mercedes. En esta ocasión no fue tan veloz, pero lo suficiente para mantener la tercera posición. En la vuelta 63 se tocó con Verstappen, luego que el neerlandés frenara tarde y bloqueara. Tras una investigación por parte de los comisarios en contra del piloto de Red Bull, quien terminó quinto, decidieron no tomar acción y conserva su posición.Los pilotos de Ferrari Carlos Sainz , terminaron en el cuarto y sexto lugar, con un buen ritmo aunque lejos de lo que fue el inicio de la temporada.El piloto mexicano Sergio Pérez tuvo una buena carrera al terminar séptimo, recuperando nueve posiciones teniendo en cuenta su posición de partida. Lo negativo son los pocos puntos sumados, los cuales lo relegan al séptimo puesto del campeonato y Red Bull perdiendo unidades de forma importante. George Russell inició decimoquinto y terminó octavo. El top 10 fue completado por Yuki Tsunoda con un largo primer stint de 41 vueltas con duros y Lance Stroll Fernando Alonso quedó a un paso de los puntos, pero lo cierto es que Aston Martin sigue sin ser competitivo y le cuesta mucho estar en zona de sumatoria.Un problema hidráulico dejó fuera de carrera a Pierre Gasly de Alpine , quien había colocado una nueva batería y por ende iniciando desde el pit. Este fue el único retiro de la carrera.Con los resultados finales de este GP de Hungría, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 265 puntos,Lando Norris (189),Charles Leclerc (162),Carlos Sainz (154),Oscar Piastri (149),Lewis Hamilton (125),Sergio Pérez (124),George Russell (116),Fernando Alonso (45) yLance Stroll (24).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 389 puntos,McLaren (295),Ferrari (322),Mercedes (241),Aston Martin (69),RB (33),Haas (27), octavo Alpine (9),Williams (4) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Norris parte bien pero lo hace mejor Piastri, quien toma la punta. Verstappen se sale de pista en la curva 1 y asciende al P2. Lando se queja por hacer pasado fuera del trazado.Pérez pierde dos lugares y está penúltimo. Piastri a 1.4s de Max y Lando a 1.3s de Verstappen.Sainz con medios en el P6 bajo presión de Alonso, Stroll, Albon y Magnussen. Sus rivales con blandos.Bajo investigación Verstappen. De inmediato el equipo le ordena que deje pasar a Norris. Así lo hace y evita la penalización. Piastri a 2.4s de Norris. Pérez pasa a Zhou y es P17.Verstappen presiona a Verstappen por el P2 y comienza a quejarse. Gap de 0.5s. Entretanto Piastri a 2.7s de Lando. Hamilton en P4 a 1.7s de Verstappen.Alonso comienza a generar un tapón en el P7 y Sainz se escapa a 5s..En pits Hülkenberg, Albon, Magnussen y Ocon.Ahora en boxes Alonso, Ricciardo y Zhou. Pérez escala hasta el P12 presionando a Sargeant.Piastri a 2.6s de Norris. Verstappen se aleja a 1.7s de Lando. Entretanto Hamilton se acerca a 1.1s a Max por el P3.Sargeant en pits. Pérez sube al P11. Checo comienza a marcar el mejor ritmo en carrera y se acerca a Russell por el P10. George hace lo propio con Bottas.Piastri estira el gap con Norris a 3.1s. Verstappen toma distancia con Lando y son 2s.Pérez conectado a Russell por el P10 a 0.5s. Checo regenerando la mayor cantidad de energía con el frenado para poder atacar a George en la recta.Stroll el único en pista con blandos se sube en tiempos.Pérez sigue presionando a Russell. Es el único en esta fase de la carrera que está ten cerca de su rival. El resto pensando en la refrigeración de los frenos.Stroll en pits. Sale en el P16 el piloto de Aston Martin.Piastri a 3.4s de Norris. Los pilotos del P7 girando con medios todavía.V17/70: Hamilton y Bottas en pits. Pérez y Russell ascienden al P8 y P9.V18/70: Norris en pits. Sale Lando en el P5 entre Sainz y Hamilton. Pérez no cede la presión sobre Russell por el P8 provisional.Piastri en boxes. Sale en el P4. Verstappen es el líder provisional.Verstappen a 3.4s de Leclerc. Hamilton registra la vuelta más rápida.Piastri a 2.5s de Norris.Verstappen y Sainz en pits. Salen en el P5 y P9 respectivamente. Ambos con duros.Leclerc en el liderato provisional.Leclerc en pits. Sale en el P5 atrás de Verstappen. Piastri retoma el liderato. Max marca la vuelta más rápida. Sainz pasa a Pérez y es P8. Tsunoda en el P6 con medios haciendo un muy buen trabajo.Sainz pasa a Russell y toma el P7. Pérez de nuevo se acerca a George.Ahora Carlos toma el P6 de Tsunoda y queda a 6.4s de su compañero Leclerc. Piastri con un gran ritmo se aleja a 3.6s de Norris.Russell a 0.7s de Tsunoda. Alonso pasa a Hülkenberg y asciende al P11. Ahora lo intenta Stroll.Verstappen aprieta el ritmo y se acerca progresivamente a Hamilton por el P3. Gap de 2.8s.Pérez en pits. Sale en el P15 el piloto de Red Bull. Leclerc con la vuelta rápida.Piastri muy sólido con su ritmo. Gap de 4.3s con Norris. Verstappen a 1.8s de Hamilton.Pérez avanza al P12 tras pasar a Zhou, Sargeant y Bottas.Ahora Pérez supera a Magnussen y asciende al P11. Aprovecha el mexicano el compuesto medio y comienza a recuperar terreno.Pérez ahora P10 tras pasar a Tsunoda. Encuentra un muy buen ritmo el mexicano. Verstappen conectado a Hamilton.Verstappen no deja respirar a Hamilton. Russell en pits y sale en el P11. Pérez en P9.Verstappen pasa a Hamilton luego del bloqueo de Lewis, pero Max se excede en la curva 2, se sale de pista y el británico recupera el P3.Pérez se acerca a Alonso por el P7. Gap de 1.2s. Verstappen intenta volver al ataque sobre Hamilton. Norris a tan solo 1.5s de Piastri por el P1.Checo conectado a Alonso y Verstappen a Hamilton.Verstappen con todo sobre Hamilton. No se le despega. Leclerc se acerca a Max a 1.3s. Alonso en pits y Pérez sube al P7.Piastri a 1.3s de Norris. Pasan el tráfico ambos. Leclerc llega al alerón trasero de Verstappen. Pérez con pista libre marca su mejor vuelta. Tiene a 31s a Sainz por el P6.Verstappen quejándose al no poder pasar a Hamilton.Hamilton y Leclerc en pits. Caer al P5 y P6. Piastri tiene un despiste en la curva 11. Está a 1.9s de Norris.Verstappen se queja por la estrategia y el undercut que le están realizando Hamilton y Leclerc. Max en P3 a 8.3s de Norris. Alonso pasa a Bottas y toma el P11.Pérez lleva un buen ritmo en 1:22 constante. Está en el P7.: Verstappen intenta llevar el mejor ritmo para evitar ser superado por Hamilton y Leclerc.Russell a 2.8s de Pérez le empieza a descontar tiempo.Norris en boxes. Sale con medios usados el británico de McLaren. Está en el P4 a 1s de Sainz por el P3. Lando bloqueó saliendo del pit lane.Piastri a 9.1s de Verstappen en el P1.Piastri en pits. Sale con medios y regresa a la pista en el P3. Verstappen en el liderato a 6.7s de Norris. Piastri comete un error saliendo de la curva 12.Norris a 3.7s de Piastri. Oscar perdió tiempo importante y además entró pronto a pits. Está muy molesto.Verstappen en pits. Sale con medios nuevos en el P5. Tiene a 5.6s a Leclerc. Pérez marca la vuelta más rápida. Está P8 a 14s de Russell, quien aún no se ha tenido.El ingeniero de Piastri le dice que cuando se acerque a Norris intercambiaran posiciones. ¿Permitirá Lando que le llegue?Piastri a 2.9s de Norris. Leclerc presiona a Hamilton por el P3.Verstappen conectado a Leclerc por el P4. Gap de 0.4s.Verstappen muy molesto con Red Bull. Hace todo lo posible para poder pasar a Leclerc por el P4.Norris abre la diferencia con Piastri a 3.6s.Russell marca la vuelta rápida. Pérez en P7. Verstappen sigue la presión sobre Leclerc.: Verstappen pasa a Leclerc y toma el P4. Ahora Max tiene a Hamilton a 2s.¡Los directivos de McLaren con cara de sufrimiento! Están ganando y haciendo el 1-2. Es el reflejo que se les salió de control el liderato que perdió Piastri y que no saben cómo manejarán la situación.Norris a 4.2s de Piastri. Verstappen a 1.6s de Hamilton por el podio.Norris no cede y se aleja de Piastri. Gap de 4.8s sobre Piastri. Verstappen conectado a Hamilton.Verstappen a 0.7s de Hamilton.Con todo Verstappen sobre Hamilton. El siete veces campeón se defiende y Verstappen se queja.Se tocan Hamilton y Verstappen en la curva 1. Max bloqueó y no dobló. El neerlandés cae al P5.Sainz se acerca a Verstappen por el P5.Norris a 6s de Piastri. Pérez está en el P7, tranquilo. Verstappen a 1s de Sainz.Verstappen a 1s de Leclerc por el P4.Le piden a Norris que deje pasar a Piastri.Piastri deja pasar a Norris y el australiano asume el liderato. Hamilton a 13s de Lando.Norris a 0.9s de Piastri.¡Última vuelta en Hungaroring! Norris cede y Piastri se aleja. Verstappen a 1.7s de Leclerc.Oscar Piastri (McLaren) logró laen el GP de Hungría.Lando Norris (McLaren),Lewis Hamilton (Mercedes),Charles Leclerc (Ferrari),Max Verstappen (Red Bull),Carlos Sainz (Ferrari),Sergio Pérez (Red Bull),George Russell (Mercedes),Yuki Tsunoda (RB),Lance Stroll (Aston Martin).George Russell registró la vuelta más rápida con 1:20.305 en el giro 55. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.