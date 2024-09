Piastri gana en Bakú. Polémica colisión entre Sainz y Pérez al final - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán

Posiciones Finales del Gran Premio de Azerbaiyán 2024

El piloto australiano Oscar Piastri logró su segunda victoria en la F1 al imponerse esta tarde en el GP de Azerbaiyán, superando un intenso duelo con Charles Leclerc. Tras una carrera emocionante, el final fue dramático debido a una colisión entre Carlos Sainz y Sergio Pérez, definiendo el podio.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Azerbaiyán 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Leclerc mantiene el P1. Leve bloqueo de Pérez en la curva 1 y luego en la dos pasa a Sainz y es P4. Verstappen pasa a Russell y es P5. Norris sube al P13. Stroll reporta un pinchazo.Colapinto se mantiene en el P8 presionado por su compañero Albon. Piastri intenta no alejarse de Leclerc para poder activar DRS. Oscar en P2. Norris pasa a Hülkenberg y es P12.Stroll en pits. Cae al P20. Pérez se despega de Sainz a 1.2s y le evita activar DRS. Tsunoda pierde el lugar con Norris y Hülkenberg. Cae al P13.Buen ritmo de Colapinto. Tienen en el P7 a Alonso a 1.7s. Verstappen se acerca a Sainz y entra en DRS. Max en P5.Piastri se acerca de nuevo a Leclerc a 0.7s y activa DRS. Pérez en P3 a 1.8s de Oscar y a 2.1s de Sainz. Russell conectado a Verstappen por el P5.Leclerc aprieta el ritmo ante la vuelta rápida anterior de Piastri y se aleja a 1.5s. Verstappen hace lo propio con Russell. Ambos buscan cortar el DRS de sus rivales.Colapinto con medios y Albon con duros. Estrategia diferente en Williams. Franco entra en el DRS de Alonso.Norris pasa a Bearman y entra de momento en los puntos. Verstappen a 2s de Sainz, desconectado. Se aleja a 2.4s de Russell.Fuerte ritmo de Leclerc deja a 2.5s a Piastri, marcando la vuelta más rápida. Pérez se acerca a Oscar. Gap de 1.3s. Albon a 0.9s de Colapinto. Los dos Williams y Norris en el mismo ritmo de 1:49.2.Hülkenberg pasa a Bearman y es P11. Zhou supera a Bottas y sube al P17.Colapinto en pits. Cambia medios por duros y cae al P15 el argentino. Albon sube al P8 y está en medio de Alonso y Norris. Leclerc a 3.5s.Alonso reacciona al undercut de Colapinto y va a pits. Sale en el P14 a 2.3s del argentino. Leclerc sigue ampliando la ventaja sobre Piastri. Gap de 4.6s. Checo a 2s de Oscar.Verstappen y Russell en pits. Cambian medios por duros. Salen en el P10 y P12. Leclerc se sigue alejando.Pérez en boxes. Medios por duros. Salen en el P6 el mexicano. Albon con buen ritmo por delante de Norris a 2.4s.Leclerc a 6s de Piastri. Sainz aprieta y se va acercando a Oscar con gap de 2.9s. Pérez presiona a Norris por el P5. Lando aun no ingresa.Pérez pasa con DRS a Norris y sube al P5. Piastri en pits y sale justo por delante de Checo. Gap de 0.7s. Tsunoda abandona. En la primera vuelta tuvo toque con Stroll. Su pontón derecho estaba destruido.Leclerc en pits. Medios por duros. Sainz lidera. Albon con buen ritmo con duros usados, estirando este stint. Tiene la presión de Piastri y Pérez quienes llevan duros nuevos.Sainz en pits. Sale en el P6 atrás de Pérez y Norris, y por delante de Verstappen. Pérez intentando pasar a Albon para que Piastri no se aleje.Pérez pasa con DRS a Albon. Sube al P3. Perdió Checo tiempo importante. Ahora tiene a Piastri a 2s. Colapinto en P1 presionando a Gasly por el P10. Gap de 0.6s.Piastri pasa a Leclerc por el P1 con DRS al llegar a la curva 1. ¡Muy buena maniobra! Leclerc con sangre en el ojo quiere recuperar el lugar. Pérez se acerca. Charles y Checo con DRS.Piastri a 0.6s de Leclerc y Charles a 0.7s de Pérez. ¡Tenemos carrera! Hamilton en el P15 intentando pasar a Bearman pero no lo logra. Colapinto pasa a Gasly y es P10.Piastri a 0.6s de Leclerc. Sainz pasa a Norris y es P5.Albon P4 se mantiene por delante de Sainz, Norris y Verstappen. Colapinto mantiene un muy buen ritmo y está acercándose a Alonso a 1.8s.Sainz pasa a Albon con DRS y es P4. Fuerte presión de Verstappen a Norris por el P6. Lando está con los neumáticos con los que inició la carrera. Pérez con la vuelta más rápida.Leclerc a 0.9s de Piastri. Pérez a 1.1s de Charles. Albon sigue por delante de Norris y Verstappen. Colapinto a 1.5s de Alonso por el P9.Pérez cuidando los neumáticos y observa lo que pasa adelante entre Piastri y Leclerc. Checo tiene la ventaja en esta posición pensando en ganar la carrera.Albon sigue en el P5 conteniendo a Norris y Verstappen. El Williams del tailandés muy fuerte en las rectas.Leclerc se acerca a Piastri. Pérez espera a 1.1s.Leclerc intenta pasar a Piastri con DRS en la recta, pero Oscar se cubre en la curva 1. Albon sigue aguantando en el P5. Colapinto se sube en tiempo y está a 2.6s de Alonso.Franco se nuevo aprieta y se acerca a 1.8s de Alonso. Leclerc vuelve a intentar pasar a Piastri, pero el australiano se mantiene adelante.Pérez esperando a 1s lo que suceda entre Piastri y Leclerc. Se favorece con la succión en la larga recta.Albon en pits. Car al P10. Colapinto entra en el DRS de Alonso. Gap de 0.8s.Piastri se defiende del ataque de Leclerc en la curva 1. Se acerca Pérez. Los tres en DRS. Alonso se sube a los 1:50.Russell pasa con DRS a Verstappen y Max cae al P7.Colapinto en el P9 es presionado por Hülkenberg y Albon. Los dos con DRS. Piastri sigue llevando un muy buen ritmo a pesar de no tener DRS de ningún rezagado. Zhou está a dos curvas.Hülkenberg y Albon pasan a Colapinto. Baja al P11 el argentino. El top 13 el único que no se ha detenido es Norris. Marcha en el P5. Inició P15.Ahora Franco bajo presión de Bearman y Hamilton. Sufre el argentino con los neumáticos en su segunda carrera en la F1.Norris en pits. Sale en el P7 atrás de Verstappen a 15s. Pérez se desconecta a 2.2s de Leclerc.Verstappen a 1.1s de Russell por el P5. Piastri se mantiene por delante de Leclerc a 0.7s. Pérez a 2.1s de Charles. ¿Está preservando neumáticos Checo para el final?.Leclerc rozando el muro. Sainz se acerva progresivamente a Pérez. Gap de 2.8s. Norris volando con medios nuevos. Está a 12s de Verstappen y cayendo.Hamilton pasa a Bearman en la curva 1 y sube al P12. Ahora el próximo del heptacampeón es Colapinto. Norris a 10.8s de Verstappen.Pérez se acerca a Leclerc. Gap de 0.9s y activa DRS. Se deslizan Piastri y Leclerc en la curva 16. ¡Qué final de carrera tenemos, atentos!Piastri a 0.8s de Leclerc. Sainz a 2.4s de Pérez. Norris con la vuelta rápida a 7.8s de Verstappen.Pérez haciendo lift and coast para regenerar la mayor cantidad de energía en la batería. Está a 1.2s de Leclerc. Sainz se le acerca a 2s.Sainz a 1.7s de Pérez. Checo a 1.2s de Leclerc. Charles a 0.7s de Piastri. ¡Qué final tendremos, mamma mia!Colapinto en P11 a 2s de Hamilton en P12. Piastri pasando cerca del muro en la curva 15.Sainz a 1.4s de Pérez. El mexicano comienza a presionar para acercarse a Leclerc. Retiro de Lance Stroll. Norris a 2.9 de Verstappen por el P6.Piastri se aleja a 2.4s de Leclerc. En DRS Pérez y Sainz. Charles se queda sin neumáticos.Norris pasa con DRS a Verstappen y es P6. Leclerc conteniendo a Pérez y Sainz. Colapinto pasa a Hülkenberg y entra en los puntos el argentino de momento.Pérez presiona a Leclerc y Charles alarga la frenada. Sainz pasa a Checo y luego saliendo de la curva 2 el español cierra al mexicano y se chocan. Verstappen en pits. Virtual Safety Car.Última vuelta en Bakú con Virtual Safety CarOscar Piastri (McLaren) logró laen el GP de Azerbaiyán.Charles Leclerc (Ferrari),George Russell (Mercedes),Lando Norris (McLaren),Max Verstappen (Red Bull),Fernando Alonso (Aston Martin),Alex Albon (Williams),Franco Colapinto (Williams),Lewis Hamilton (Mercedes),Oliver Bearman (Haas).Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:45.255 en el giro 42. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Azerbaiyán, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 313 puntos,Lando Norris (254),Charles Leclerc (235),Oscar Piastri (222),Carlos Sainz (184),Lewis Hamilton (166),George Russell (143),Sergio Pérez (143),Fernando Alonso (58) yLance Stroll (24).En el campeonato de equipos , McLaren asume el primer lugar con 476 puntos,Red Bull (456),Ferrari (425),Mercedes (309),Aston Martin (82),RB (34),Haas (29), octavo Williams (16),Alpine (13) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen el