Memo Rojas Jr. anuncia su retiro del automovilismo tras 31 años de exitosa carrera

He decidido retirarme como piloto profesional de autos. Después de 31 años de carrera, después de múltiples éxitos en el automovilismo mundial, seis campeonatos de prototipos, después de haber triunfado en Europa, en Norteamérica, he tomado la decisión de parar en este deporte que tanto quiero, que tanto amo

Ha sido una decisión muy difícil, nada fácil. Tras muchos meses de asimilación, de pensamiento, pero ha llegado un punto en mi vida donde creo que es momento de dar paso a las nuevas generaciones, creo que es momento de un poco de regreso a nuestro amado deporte después de todo lo que me ha dado a mí. Sobre todo, es momento de poner mi energía en otras partes de mi vida que quizá que tenido en pausa durante tantos años. Han sido muchos años de máximo esfuerzo, de máximo sacrificio que evidentemente no me arrepiento de nada.Cada uno de esos sacrificios han valido la pena porque las satisfacciones han sido mucho mayores. Esta noticia más que anunciar mi retiro, quiero que sirva para agradecer a toda la gente que me ha apoyado, a toda mi familia y patrocinadores que ha sido parte de este largo camino. A la prensa. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Seguiré en el automovilismo involucrado de otras formas y espero darles una sorpresa pronto. Quiero agradecer a mis patrocinadores Telmex, Telcel, Mecano, Banorte, Red Bull y Aeroméxico Rewards