McLaren se corona campeón de constructores por décima ocasión en la F1







Gracias a todos los miembros del equipo, tanto en la pista como en Woking, por su increíble esfuerzo. Todos podemos estar muy orgullosos de este logro, el primer Campeonato de Constructores consecutivo para McLaren desde 1991 Por segundo año consecutivo, McLaren se proclama campeón del Mundial de Constructores, ¡una sensación increíble para poner fin a un fin de semana muy competitivo en Singapur! El año pasado, la lucha se prolongó hasta la última vuelta de la última carrera, por lo que poder asegurar el título a falta de seis carreras para el final de la temporada 2025 es un esfuerzo increíble por parte de todo el equipo.Gracias a todos los miembros del equipo, tanto en la pista como en Woking, por su increíble esfuerzo. Todos podemos estar muy orgullosos de este logro, el primer Campeonato de Constructores consecutivo para McLaren desde 1991

El equipo McLaren ha logrado un nuevo hito al conquistar su décimo campeonato mundial de constructores en la Fórmula 1, situándose como la segunda escudería más laureada después de Ferrari. Adicionalmente logra su segundo título consecutivo.La escudería de Woking ha demostrado una evolución extraordinaria en las últimas temporadas, consolidándose como una de las fuerzas dominantes de la parrilla. Este título conseguido esta noche en Singapur se logra seis carreras antes de terminar la temporada, siguiendo los pasos de Red Bull y Mercedes, sus referentes contemporáneos.Bajo el liderazgo Zak Brown y Andrea Stella, el legendario equipo ha logrado encajar perfectamente una filosofía ganadora, que de hecho, tiene a sus dos pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, luchando por el campeonato con una diferencia de tan solo 22 puntos.Esta temporada 2025, hasta el momento, han conseguido 28 podios de 36 posibles, con 12 victorias en 18 Grandes Premios, acumulando 650 puntos, doblando exactamente a su rival inmediato, el equipo Mercedes AMG. Esa cifra ratifica el dominio en la máxima categoría.Tras la carrera, el jefe del equipo, Andrea Stella, comentó: "", indicó el directivo italiano.Ahora es momento de ver qué decisión tomará McLaren sobre sus "Papaya Rules" respecto a los lineamientos de pilotaje entre sus pilotos. Ya con el campeonato de constructores definido, segunda tendrán algo más de libertad para competir.