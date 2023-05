Verstappen gana tras manejo impecable en seco y lluvia - Reporte Carrera - GP de Mónaco

Posiciones Finales del Gran Premio de Mónaco 2023



Vuelta Rápida: Hamilton - 1:15.650 - V. 33

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:48:51.980 25 - 25 2. Fernando Alonso Alpine +27.9 18 - 18 3. Esteban Ocon Alpine +36.9 15 - 15 4. Lewis Hamilton Mercedes +39.0 12 1 13 5. George Russell Mercedes +56.2 10 - 10 6. Charles Leclerc Ferrari +61.8 8 - 8 7. Pierre Gasly Alpine +62.3 6 - 6 8. Carlos Sainz Ferrari +63.3 4 - 4 9. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 2 - 2 10. Oscar Piastri McLaren + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 vuelta 12. Nyck de Vries AlphaTauri + 1 vuelta 13. Guanyu Zhou Alfa Romeo + 1 vuelta 14. Alex Albon Williams + 1 vuelta 15. Yuki Tsunoda AlphaTauri + 2 vueltas 16. Sergio Pérez Red Bull + 2 vueltas 17. Nico Hülkenberg Haas + 2 vueltas 18. Logan Sargeant Williams + 2 vueltas 19. Kevin Magnussen Haas - No terminó: - Lance Stroll Aston Martin -

El piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria en las calles del Principado de Mónaco sin pasar mayores apuros. Tanto en seco como en lluvia, se impuso y de paso extendió su liderato en el campeonato. El podio lo completaron Fernando Alonso y Esteban Ocon.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Mónaco 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen con medios mantiene el P1 y Alonso el P2 con duros. Partida limpia. Pérez en P20 muy conservadorPérez en pits. Cambia blandos por duros y puede ir hasta el final de la carrera. Le gana la posición a Zhou y Hülkenberg en boxes.Alonso hace todo lo posible para no despegarse de Verstappen. Gap de 1.3s. Leclerc presiona a Hamilton por el P5.Verstappen mejora y se distancia a 2s de Alonso. Pérez con la vuelta más rápida. Está a 10s de Stroll por el P17.De Vries en el P12 contiene a Albon, Sargeant, Magnussen y Stroll.Penalización para Hülkenberg de 5s para Hülkenberg por causar colisión con Sargeant en la vuelta 1. No hay sanción para Russell por posición incorrecta en el cajón de salida.Verstappen a 2.2s de Alonso. Pérez se conecta a Stroll. Gap de 1.3s. Mucho tráfico ahora para Checho.Pérez marca nuevamente la vuelta rápida. El gap con su compañero Verstappen es de 30s.Leclerc presionando nuevamente a Hamilton por el P5.Verstappen a 3.4s de Alonso.Sainz toca a Ocon en la frenada a la salida de la chicana. Daña el endplate izquierdo del alerón delantero.Se desprende el endplate de Sainz. Ferrari le iba cambiar el alerón, pero sigue en pista el español. Una detención en pits genera una pérdida de 19s.Alonso reporta un pinchazo en la izquierda delantera, pero luego dice que todo está OK.Verstappen a 5.8s de Alonso.Magnussen contiene a Stroll, Pérez y Zhou. El danés está en el P16.Ocon se va despegando de Sainz por el P3. Gap de 1.5s.Bandera negra y blanca para Sainz por colisión con Ocon. Magnussen, Stroll y Pérez pasan a Sargeant. El joven estadounidense cae al P167.Verstappen a 8.5s de Alonso.Zhou no puede tomar la curva 1 de forma correcta y pierde el P17 con Hülkenberg.Verstappen aumenta el ritmo y está a 9.7s de Alonso. Sainz se conecta nuevamente a Ocon.Hamilton en el P5 por delante de Leclerc. Pérez en P16 a 0.7s de Stroll..Pérez esperan un poco alguna situación entre Stroll y Magnussen.Verstappen a 11.7s de Alonso. Ocon se aleja de Sainz a 1.6s.Sainz y Alonso reportan graining en los neumáticos traseros duros.A varios pilotos les indican que podría llover.Alonso lleva el mismo ritmo de Verstappen. Gap de 11.4s.Los neumáticos de Verstappen no se ven tan bien, en especial el delantero izquierdo.Alonso le va descontando tiempo a Verstappen. Gap de 10.5s.Verstappen con tráfico. Tiene a Checo por delante precisamente.Le dicen a Alonso que los neumáticos se ven bien. Gap de 8.4s por el tráfico de Verstappen.De Vries en el P12 sigue conteniendo a Bottas, Magnussen, Stroll y Pérez.Hamilton en pits. Pérez pasa a Stroll y es P15.Ocon en pits. La maniobra de Pérez a Stroll es anotada por los comisarios. Se produjo al llegar a la chicana.Sainz en pits. Pérez toca a Hülkenberg y daña su alerón delantero.Pérez en pits. Larga detención. Sale P19. Sainz muy molesto con su equipos por el pit stop.Gap de 7.4s de Verstappen a Alonso. Sainz en P7 por delante de Hamilton.Stroll se toca con Magnussen. Reporta daños en el auto. Alonso y Verstappen con un ritmo similar.Pérez en P19 a 19s de Albon. Carrera totalmente arruinada.Leclerc en P3 a 18s de Alonso.Verstappen se distancia de Alonso. Ahora a 9.3s.Bandera blanca y negra para Stroll por toque a Hülkenberg en la última curva.Ocon se acerca a Russell por el P5. El británico aún no ha hecho su detención.Russell reporta que Gasly lo está frenando. Gap de 1.2s. Todo esto para que Ocon se siga acercando.Alonso intenta mantener el ritmo con este compuesto duro usado. Está a 9.2s de Verstappen.Leclerc en pista. Sale en P8 con medios nuevos.Alonso al equipo: "Vamos a preparar una súper detención segura".Norris roza el guardarriel a la salida de 'La Piscina'.Gasly en pits. Sale con medios nuevos. Russell asciende al P3.Roza Magnussen el guardarriel en Sainte Devote. Le reportan a Verstappen algunas gotas de lluvia de la curva 6 a la 8.Russell reporta llovizna en la curva 3.Verstappen sigue con medios en un muy buen ritmo. Reportan llovizna en diferentes sectores.Baja el ritmo de los pilotos por la llovizna.Momento clave de la carrera. Incertidumbre por la condición de la pista. Verstappen a 10s de Alonso. Dice Max que tiene que manejar lento por sus neumáticos.Los equipos se alistan para cambio de neumáticos.Alonso en pits y sale con medios. Error del equipo británico. Ocon, Hamilton, Russell, Gasly, Tsunoda, De Vries, Bottas, Zhou, Albon, Pérez, Stroll y Sargeant con intermedios de lluvia.Verstappen, Alonso, Leclerc, Sainz y Hülkenberg en pits para colocar intermedios. Fernando sigue P2 pero con una diferencia de 22s.Stroll toca el auto y daña el alerón delantero. Queda fuera-Magnussen golpea el guardarriel en La Rascasse. Logra colocar reversa y entrar a pits. Verstappen a 21s de Alonso. Hamilton se acerca a 1.5s de Ocon por el P3.Sargeant se sale pero puede continuar. Pérez en pits. Sale con neumáticos de lluvia extrema. Es el primero en hacerlo.Cinco segundo de penalización para Russell por ingresar de forma insegura a la pista frente a Pérez.Pérez casi pierde el auto en 'La Piscina'. Alonso a 16s de Verstappen. Le va descontando una segundo por vuelta al neerlandés.Verstappen aprieta y se distancia a 20s de Alonso.Gasly se acerca a Leclerc a 1.1s por el P6.Hülkenberg con 10 segundos de penalización por no cumplir correctamente la sanción anterior de 5 segundos.La pista se está secando progresivamente. Hamilton a 1.2s de Ocon por el P3. Verstappen a 20s de AlonsoBandera blanca y negra para Pérez por exceder los límites de la pista.Gasly se salta la chicana. Sainz se queja.Restan 10 vueltas. Norris pasa a Tsunoda por el P9.Piastri pasa a Tsunoda. Problemas de frenos para el japonés. Se sale en Mirabeau. Va lento el japonés.Verstappen a 24s de Alonso.Verstappen roza el guardarriel a la salida de 'La Piscina'.Pérez pierde dos vueltas con Verstappen. ¿Es el peor fin de semana de Checo en F1?.Pérez en pits. Quinta detención del día para el mexicano.Verstappen a 26s de Alonso.Hamilton a 1s de Ocon por el P3.Ocon en el P3 tranquilo, controlando la situación.Hamilton se aleja un poco de Ocon por el P3.Max Verstappen se alista para ocupar el lugar más alto del podio. Manejo impecable del neerlandés.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Mónaco. 2º Fernando Alonso (Aston Martin), 3º Esteban Ocon (Alpine), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º George Russell (Mercedes), 6º Charles Leclerc (Ferrari), 7º Pierre Gasly (Alpine), 8º Carlos Sainz (Ferrari), 9º Lando Norris (McLaren), 10º Oscar Piastri (McLaren).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:15:650 en el giro 33, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Mónaco, Max Verstappen sigue al comando con 144 puntos,Sergio Pérez (105),Fernando Alonso (93),Lewis Hamilton (69),George Russell (50),Carlos Sainz (48),Charles Leclerc (42),Lance Stroll (27),Esteban Ocon (21) yPierre Gasly (14).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 249 puntos,Aston Martin (120),Mercedes (119),Ferrari (90),Alpine (35),McLaren (17),Haas (8), octavo Alfa Romeo (6),AlphaTauri (2) yWilliams (1).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elcon motivo del