Verstappen se impone en territorio nipón - Reporte Carrera - GP de Japón

Posiciones Finales del Gran Premio de Japón 2024

Luego de quedar fuera de carrera en el pasado GP de Australia, el piloto neerlandés Max Verstappen regresó a lo suyo: la victoria. El tricampeón se impuso sin mayores complicaciones en Suzuka. Sergio Pérez y Charles Leclerc completaron el podio.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Japón 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen mantiene el P1. Colisión de Ricciardo y Albon en la curva 2. Bandera roja. Se detiene la carrera. Destrozos en la pista. Ricciardo y Albon salen OK del auto.Luego de 32 minutos de detención, salen los autos a la pista nuevamente. Se formarán en la parrilla para salida estática como lo indica el reglamento.Se apagan los semáforos. ¡Se reanuda la carrera del GP de Japón! Partida limpia. Verstappen sigue en el P1. Pérez a 0.7s intentando que no crezca la diferencia para poder utilizar DRS en la siguiente vuelta.Verstappen hace todo lo posible para que no active Pérez el DRS. Gap de 0.9s.Norris se aleja de Pérez a 1.5s. Gasly cierra a Ocon en la segunda partida. Molesto Esteban.Verstappen vuelta rápida y se aleja a 1.2s de Pérez. Alonso a 1.1s de Sainz por el P4.Pérez se sale en Degner 2 y pierde contacto con Verstappen. Gap de 1.9s. Ocon y Gasly de Alpine girando en P12 y P13.Tsunoda y Zhou en pits. Caen al P16 y P18. Magnussen pasa a Gasly y es P12.Verstappen a 2.8s de Pérez. El mismo gap tiene Checo sobre Norris por el P2.Russell presiona a Hamilton por el P8.Sargeant pasa a Gasly y es P13. El francés con muchos problemas de adherencia en el tren trasero.Verstappen sigue alejándose de Pérez. Gap de 3.8s. En pits Norris y sale en el P10 con duros. También entra Zhou quien cae al último lugar.Piastri y Stroll en pits. Salen en P12 y P17. Duros y medios respectivamente. Le ordenan a Hamilton cederle la posición a Russell.Alonso en pits. Sale con medios. Retiro de Zhou por problema en la caja de velocidades. Tsunoda pasa a Gasly en la última S.Verstappen a 5.4s de Pérez. Sainz y Leclerc llevan el mismo ritmo de Pérez en 1:38.5. Max en 1:37.9.Pérez y Sainz en pits. Bottas pasa a Ocon y es P12. Ahora Tsunoda tiene en la mira al francés. Hamilton presionado por Norris.Verstappen en pits. Sale en P2 tras Leclerc. Tsunoda pasa a Ocon y es P13. Norris toma el P4 de Hamilton. Pérez ahora va por Lewis y lo pasa en la 130R..Norris supera a Russell y es P3. Pérez se conecta al británico de Mercedes. Leclerc mantiene un buen ritmo en el P1 a 2.6s de Verstappen. Pérez supera a Russell y es P4.Sainz pasa a Hamilton y toma el P6. Casi se tocan los autos.Verstappen se acerca a Leclerc por el P1.Max Verstappen pasa a Charles Leclerc con el DRS y retoma el liderato. Sainz presiona a Russell por el P5. Con un radio diferente en la horquilla, Carlos tiene mayor tracción y supera a George antes de Spoon. P5 para el español.Alonso es P7 tras superar a Hamilton. Pérez se acerca a Norris por el P3. Gap de 0.4s. Checo es P3 tras pasar a Norris antes de la chicana.Russell en pits. Sale en el P9 el británico con duros. También entraron Tsunoda, Stroll, Magnussen, Bottas y Sargeant.Tsunoda en P11 tras el pit stop masivo. Gran detención de Racing Bulls. Pérez presiona a Leclerc por el P2. Charles aún no se detiene.Muy buena tracción tiene el Ferrari SF-24 a la salida de las curvas lentas. Le cuesta a Pérez conectarse a Leclerc a pesar que tiene un compuesto más nuevo.Leclerc se sale en Degner 2 y permite el paso de Pérez al P2.Leclerc y Norris en pits. Russell queda en medio de ambos en el P7. Verstappen a 10s de Pérez.Norris pasa a Russell por fuera en la curva 1 y sube al P7. Buena maniobra del piloto de McLaren.Stroll se acerca a Tsunoda por el P11.Alonso en el P4 a 8.2s de Sainz por el P3 y a 3.7s de Piastri por el P5.Verstappen a 11.1s de Pérez. Norris se acerca a Leclerc por el P6. Gap de 1.5s. Piastri se pasa en la chicana. El australiano en P5.Piastri ve cómo se acerca Leclerc a 0.9s. Oscar lleva un compuesto duro 14 vueltas de mayor rodaje.Piastri en pits. Cae al P9 el australiano. Bajo investigación Stroll por infracción en el pit lane. Tsunoda pasa a Hülkenberg y sube al P10. Stroll también pasa al alemán.Pérez y Alonso en boxes. Caen al P5 y P8 respectivamente.Verstappen en pits. Pérez pasa a Norris con DRS y sube al P4. Sainz lidera provisionalmente la carrera.Pérez pasa a Leclerc y es P3. El mexicano marca la vuelta rápida. Sainz se pasa en la chicana.Sainz en pits. Sale en el P7 el español tras los Mercedes. Verstappen recupera el liderato. Está a 7.5s de Pérez.Russell en pits. Sale con medios. Verstappen aprieta de nuevo y se aleja de Pérez.Piastri presiona a Alonso por el P7Hamilton en pits. Sale en el P9 tras su compañero Russell. Sainz con todo va a la caza de Norris por el P4. Gap de 3.2s.Sainz ahora a 2.4s de Norris. Verstappen marca su mejor vuelta y se aleja a 9.6s de Pérez.Sargeant se sale en Degner 2 y regresa a pista colocando reversa. Maniobra peligrosa.Sargeant en pits. Sainz a 0.9s de Norris por el P4. Bloquea Lando en la horquilla.Sainz pasa a Norris y es P4. Ahora el objetivo de Carlos es su compañero Leclerc a 1.1s por el podio.Le indican a Leclerc que no luche con Sainz y que el reto es con Norris por el P4.Sainz pasa a Leclerc con DRS y es P3. Gran adelantamiento de Stroll a Bottas en la última S para subir al P12.Otro gran sobrepaso de Stroll, en el mismo lugar, esta vez a Kevin Magnussen. P11 para el canadiense. Vuelta rápida para Sainz.Verstappen a 11.2 s de Pérez. Sainz girando en 1:34 altos y es el más rápido en pista. Alonso en P6 es presionado por Piastri y Russell. Hülkenberg pasa a Magnussen por el P12.Sainz en el P3 a 8.1s de Pérez. Piastri se sale de pista luego que Russell lo forzara a dejarla.Vuelta rápida de Max Verstappen.Piastri a 0.6s de Alonso por el P6.Russell se acerca a Piastri por el P7. Hülkenberg a 0.5s de Stroll por el P11.Piastri sale mal en la chicana y Russell aprovecha para pasarlo en la recta principalMax Verstappen (Red Bull) logró laen el GP de Japón.Sergio Pérez (Red Bull),Carlos Sainz (Ferrari),Charles Leclerc (Ferrari),Lando Norris (McLaren),Fernando Alonso (Aston Martin),George Russell (Mercedes),Oscar Piastri (McLaren),Lewis Hamilton (Mercedes),Yuki Tsunoda (RB).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:33.706 en el giro 50. Se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Japón, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 77 puntos,Sergio Pérez (64),Charles Leclerc (59),Carlos Sainz (55),Lando Norris (37),Oscar Piastri (32),George Russell (24),Fernando Alonso (24),Lewis Hamilton (10) yLance Stroll (9).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 141 puntos,Ferrari (120),McLaren (69),Mercedes (34),Aston Martin (33),RB (7),Haas (4), octavo Williams (0),Kick Sauber (0) yAlpine (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen el