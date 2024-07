Hamilton vuelve a la victoria tras dos años y medio - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Posiciones Finales del Gran Premio de Gran Bretaña 2024

Sin duda el GP de Gran Bretaña 2024 estará en la mente de todos por mucho tiempo gracias a una carrera emotiva y muy luchada. Allí el triunfo fue para el local Lewis Hamilton, quien no vencía en la F1 desde el GP de Arabia Saudita 2021. El podio lo completaron Max Verstappen y Lando Norris.Sin duda para que una carrera tenga drama, el clima es parte fundamental. Pues eso pasó esta tarde en Silverstone, aunque no de forma importante la cantidad de lluvia que cayó en la pista, pero sí generando expectativa y sobre todo, la toma de decisiones en el momento oportuno.En el inicio de la carrera casi todos los pilotos salieron con el compuesto medio. El poleman George Russell mantuvo el primer lugar en la partida y rápidamente quien hizo la movida para ascender fue Max Verstappen , quien superó a Lando Norris . Entretanto Lewis Hamilton se mantuvo segundo.Posteriormente los Mercedes en los dos primeros lugares presionaron para evitar que Verstappen activara el DRS y para que los McLaren de Norris y Piastri lo pudieran alcanzar.Efectivamente Norris pasó a Verstappen en la vuelta 15 y dos giros después lo hizo Piastri. En el 18 fue el momento para atacar por parte de Hamilton a su compañero de equipo. En aquel momento comenzó a llover y la pista no estaba en las mejores condiciones, tanto así que Lewis y George se salieron de pista en la curva 2, y esto lo aprovechó Norris para colocarse primero tras pasar a Hamilton y Russell. Una vuelta después lo haría Piastri con George.Mientras todo esto sucedía, el ingeniero de Max Verstappen le pedía que resistiera en pista ante las difíciles condiciones de pista. En la vuelta 27 el neerlandés de Red Bull entró a boxes para cambiar al compuesto intermedio de lluvia para aprovechar al máximo la pista húmeda. Una vuelta después lo hicieron el resto del grupo de adelante, excepto Piastri, quien fue el sacrificado con slicks en la pista húmeda. Esto relegó al australiano al sexto puesto.Rápidamente la lluvia se dispersó y la pista se fue secando rápidamente. Un nuevo ingreso a boxes se tuvo que realizar para volver a los slicks. Esta Hamilton (vuelta 39) y Norris (vuelta 40) salieron con blandos mientras que Verstappen (vuelta 39) lo hizo con duros. De esta forma Max pudo atacar al máximo y en la vuelta 48 pasó a Norris y tomó el segundo puesto. En el caso de Lando fue decisión suya colocar este compuesto.Ya en el cierre de la carrera Verstappen presionó al máximo para ir por Hamilton, pero el británico pudo ir a fondo para mantener la ventaja. Al final 1.4 segundos los separaron y Lewis volvió a lo más alto del podio tras el GP de Arabia Saudita 2021, junto antes de la carrera donde perdió su octavo título en Abu Dhabi.Además Hamilton registró un nuevo récord en la F1. Se convirtió en el piloto que más carreras ha ganado en un solo circuito, en este caso Silverstone, con nueve triunfos.En el caso de Verstappen un buen negocio haber terminado segundo, mientras que para Norris queda el sinsabor de no ganar en casa y por no superar a su rival por el título, Max Verstappen. Asumió la responsabilidad de su decisión con el compuesto blando.Entretanto Oscar Piastri fue cuarto, seguido por Carlos Sainz quien llevó al Ferrari SF-24 al mejor lugar posible de acuerdo a su rendimiento. Su compañero Charles Leclerc inició undécimo, venía recuperando, pero una decisión del equipo de colocar intermedios unos minutos antes de la lluvia lo afectó. Al final fue decimocuarto.Buena carrera de Nico Hülkenberg con las actualizaciones del Haas VF-24. Alcanzó el sexto lugar por segunda carrera consecutiva y el equipo estadounidense sigue sumando puntos importantes, quedando a cuatro unidades del sexto lugar en el campeonato de constructores.Los Aston Martin de Lance Stroll Fernando Alonso sumaron al quedar en el séptimo y octavo lugar, luego de no haberlo hecho en las dos últimas carreras en Barcelona y Red Bull Ring.El top 10 lo completaron Alex Albon de Williams Yuki Tsunoda de Racing Bulls . Buena carrera de ambos para brindarles a sus equipos algunos puntos que son vitales para las finanzas.Carrera para el olvido tuvo el piloto mexicano Sergio Pérez . Ayer en clasificación había obtenido el penúltimo lugar y hoy terminó decimoséptimo. Al igual que Leclerc, también lo llamaron temprano para colocar el compuesto intermedio y allí se perdieron todas las opciones para avanzar. En el campeonato cayó al sexto lugar y sus puntos están haciendo falta en el de constructores para Red Bull para ampliar la ventaja. George Russell no pudo terminar la carrera por un problema en el sistema de refrigeración. Una pena porque venía bien en su carrera en casa y podía haber luchado por la victoria.Entretanto Pierre Gasly no inició la competencia. Luego que el equipo cambiar en su auto casi todos los elementos de la unidad de potencia, detectaron una anomalía y entró al garaje.Con los resultados finales de este GP de Gran Bretaña, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 255 puntos,Lando Norris (171),Charles Leclerc (150),Carlos Sainz (146),Oscar Piastri (124),Sergio Pérez (118),George Russell (118),Lewis Hamilton (110),Fernando Alonso (45) yLance Stroll (23).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 373 puntos,Ferrari (302),McLaren (295),Mercedes (221),Aston Martin (68),RB (31),Haas (27), octavo Alpine (9),Williams (4) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Russell mantiene la pole. Verstappen pasa a Norris y sube al P3. Pérez sale desde el fondo. Gasly en pits. Hülkenberg cae al P9, perdiendo tres lugaresSe activa el DRS. Todos los activan ya que la diferencia es corta. Verstappen no le da opción a Norris de acercarse. Buen ritmo de los Mercedes adelante.Pérez en P19 a 2s de Bottas. Russell con la vuelta rápida. Se aleja a 1s de Hamilton. Lewis hace lo propio con Verstappen pero a 1.5s. Norris se conecta a Verstappen a 0.7s con DRS.La idea de los Mercedes es dejar sin DRS a Verstappen para que los McLaren lo puedan alcanzar. Gap de 1.4s entre Lewis y Max. Se acerca la lluvia.Verstappen en el P3 no logra zafarse de Norris, Piastri y Sainz. Todos conectados con DRS. Russell a 1.5s de Hamilton. Lewis a 1.5s de Max.Lambiase le dice a Verstappen que va a llover en 10 vueltas aproximadamente. Sainz trata de no desconectarse del DRS de los McLaren. Leclerc presiona a Stroll por el P7.Verstappen intenta alejarse para que Norris no active el DRS pero no lo consigue. Gap de 0.9s Pérez pasa a Bottas y ahora va por Ocon por el P17. Por delante tiene cerca a Magnussen y Zhou.Ricciardo pasa a Zhou. Magnussen está atrás de ellos en el P16. Alerta de lluvia en 10 minutos. Piastri con DRS con Norris. Lando no logra activarlo con Max por está a 1.1s.Russell a 1.6s de Hamilton. Ocon pasa a Zhou y es P17. Ahora Checo presionando a Magnussen por el P15. Verstappen a 1.2s de Norris no le deja abrir DRS.Leclerc sigue insistiendo con Stroll y el P7. Gap de 0.7s. El canadiense resiste. También al grupo se une Hülkenberg.Se ve el chaparrón que caerá en el Circuito de Silverstone en unos minutos. ¡Atentos! Verstappen a 2.6s de Hamilton. Los Mercedes van muy bien en este trazado. Piastri con DRS se acerca a Norris.Hamilton se acerca a 1.3s de Russell. Mientras tanto ambos se siguen alejando de Verstappen a 4.4s George y 3.1s Lewis.Pérez no logra pasar a Magnussen. Gap de 0.5s en el P16. Zhou en pits sale con medios, cambiando los blandos.Leclerc pasa a Stroll y toma el P7. Charles está a 4.2s de su compañero Sainz. Norris se acerca a Verstappen y activa el DRS. Piastri se aleja de Lando a 1.5s.Se viene un nuevo duelo Verstappen-Norris. La lluvia se aproxima a Silverstone. Concentración total. Lando lo pasa y asciende al P3 con DRS y además marca la vuelta más rápida.Norris se va alejando de Verstappen y lo deja fuera de DRS. Piastri aprovecha y se acerca a Max. Llueve en Silverstone. Los aficionados comienzan a protegerse. Magnussen es P14 tras superar a Ricciardo.Ahora es Piastri quien pasa a Verstappen. P4 para Oscar. Sigue lloviendo. Momento clave de la carrera de acuerdo a la intensidad de la lluvia. El ingeniero de Verstappen le pide que se quede lo que más pueda en pista.Hamilton se conecta a Russell, lo pasa con DRS y es nuevo líder. Norris también se acerca a los Mercedes.Hamilton y Russell se salen de la pista en la curva 2. Norris aprovecha y pasa a George. Tiene a Hamilton ahora a 1.2s. Verstappen baja el ritmo y queda a 5.5s de la puntaPiastri pasa a Russell y es P3. Casi pierde el auto Oscar saliendo de la 3. Ahora el de McLaren pasa a Hamilton y es P2.Sainz presiona a Verstappen por el P5. Los McLaren mandan en casa con Norris y Piastri. Lando se aleja a 1.5s de Oscar. Verstappen aumenta el ritmo y se aleja a 1.1s de Sainz.Con intermedios de lluvia están Leclerc, Pérez, Ocon y Zhou. Se quejan porque la pista está muy seca. Norris marca la vuelta más rápida y se aleja a 1.9s de Piastri.Hamilton cerca de Piastri por el P2. Se acerca un aguacero.Se habilita el DRS. Norris se sigue a 1.6s de Piastri. Stroll bajo presión de Tsunoda y Albon por el P9. Magnussen pasa a Sargeant y es P12.Leclerc P16 y Pérez P17 pierden la vuelta con los líderes. Tienen la desventaja de rodar con intermedios de lluvia. Charles se sale de pista pero puede regresar.Se deshabilita el DRS. Sainz muy cerca de Verstappen por el P5. Por lluvia casi Sainz pierde el auto.Llueve con mayor intensidad. Piastri se acerca a Norris. En pits Verstappen, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Ricciardo y Bottas. Es inminente el ingreso a boxes para no perder tiempo.Norris, Hamilton, Russell, Alonso, Tsunoda, Albon, Magnussen, Sargeant y Ocon en pits. Piastri sigue y asume el liderato. Oscar va lento y pierde toda la ventaja.Piastri y Leclerc en pits. En el P6 sale el australiano tras Sainz. Verstappen en el P3 está a 4s de Verstappen.Norris a 3.3.s de Hamilton. Lewis amplia la diferencia sobre Verstappen a 5s.Norris a 3.2s de Hamilton. Russell se va acercando a 1.7s de Verstappen. Piastri mejora su ritmo y se coloca a 1.3s de Sainz por el P5.Piastri a 1s de Sainz por el P5. El compuesto intermedio se está destruyendo porque la pista se está secando.Norris a 3.2s de Hamilton. Mantienen el ritmo.Mercedes le ordena retirar el auto a Russell. Mucho enfado del piloto británico en su carrera en casa. Venía en el P4. Le indican a Hamilton que el retiro de George es por una falla en el sistema de refrigeración del auto.Magnussen casi pierde su auto saliendo de Stowe. Está en el P11 a 5.6s de Albon por los puntos.Hamilton se acerca a 1.9s de Norris por el liderato. Pérez en el P16 y Leclerc P15. Gap de 14s entre ambos.Sol en una parte del circuito y algo de lluvia en otro. ¡Gran carrera! Piastri a 1.5s de Sainz por el P4. Norris a 2.1s de Hamilton.Verstappen marca un fuerte ritmo y se acerca a 5.9s a Hamilton. Magnussen y Ricciardo en pits.Hamilton, Verstappen y Piastri en pits. Salen con blandos, duros y medios respectivamente. Los tres compuestos en esta parte final de la carrera. Sainz en el P2 y Norris sigue en pista. También entraron Alonso, Tsunoda, Albon y Sargeant.Norris y Sainz en pits. Hamilton asume el liderato de la carrera, ganándole la posición a Lando. Verstappen a 4.1s de Norris y cayendo la diferencia.Hamilton marca la vuelta más rápida. Está a 2.5s de Norris. Verstappen fuerte también reduce la diferencia a 3.3s sobre Norris. Vuelta rápida a Piastri con medios. Gap de 10.8s con Verstappen.Norris aprieta y se coloca a 2.6s de Hamilton por el liderato. La última victoria de Lewis fue el GP de Arabia Saudita en 2021.Verstappen con vuelta rápida se acerca a 2.7s de Norris por el P2. Entretanto Hamilton a 2.4s de Lando.Muy bien el C3 que para esta carrera es el duro en el auto de Verstappen. Se sigue acercando a Norris por el P2..Albon presiona a Tsunoda por el P9. Sargeant pasa a Magnussen por el P11 y queda a un paso de los puntos. Su compañero Albon en P10 está a 10s.Verstappen a 1.4s de Norris. Atención a Max porque tiene un compuesto duro y veloz respecto a Hamilton y Norris.Piastri marca la vuelta rápida. Sin embargo lejos de Verstappen a 10s.Verstappen conectado al DRS de Norris y lo pasa. Toma el P2 el neerlandés y va por Hamilton.El gap entre Hamilton y Verstappen es de 3.2s Norris se aleja a 1.4s de Verstappen.Hamilton tiene muy buen ritmo en sus neumáticos. Le responde a Verstappen y no pierde tiempo. Gap de 3s. Ocon presiona Pérez por el P16 y lo pasa.Verstappen aprieta y baja a 2.7s. Sainz en pits va a buscar la vuelta rápida.¡Última vuelta en Silverstone! Hamilton dándolo todo para volver a lo más alto tras dos años y medio. Verstappen se acerca a 1.4s. Stroll cerca de Hülkenberg por el P6 a 0.8s.Lewis Hamilton (Mercedes) logró laen el GP de Gran Bretaña.Max Verstappen (Red Bull),Lando Norris (McLaren),Oscar Piastri (McLaren),Carlos Sainz (Ferrari),Nico Hülkenberg (Haas),Lance Stroll (Aston Martin),Fernando Alonso (Aston Martin),Alex Albon (Williams),Yuki Tsunoda (RB).Carlos Sainz registró la vuelta más rápida con 1:28.293 en el giro 52. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.