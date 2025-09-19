 Hamilton y Leclerc lideran la sesión. Colisión de Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán - F1LATAM.COM
Hamilton y Leclerc lideran la sesión. Colisión de Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán
   sep 19 /2025 18:50 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los pilotos de la Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, fueron los más veloces en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán. La mala fortuna estuvo por el lado de Lando Norris quien no pudo terminar la sesión.

Un golpe contra el muro de contención de la curva 4 terminó prematuramente el programa del piloto británico en esta sesión, dando tan solo siete vueltas, una tercera parte de lo que giraron sus rivales.

Lewis Hamilton aprovechó la succión brindada por su compañero de equipo Charles Leclerc y con un tiempo de 1:41.293, superó a su compañero en Ferrari.

La dupla de Mercedes AMG conformada por George Russell y Kimi Antonelli, fueron los escoltas de Mercedes seguidos por el joven Oliver Bearman, quien está a tan solo dos puntos en el carnet de perderse la siguiente carrera.

Max Verstappen sacó la cara por Red Bull al terminar en el sexto lugar, seguido por su ex compañero Liam Lawson. El top 10 fue cerrado por Esteban Ocon, Alex Albon y Lando Norris de McLaren.

El equipo británico no tuvo la mejor jornada, con los dos toques de Lando Norris y otro más ligero por parte de Oscar Piastri, quien al final terminó decimosegundo.

Fueron reiteradas las salidas de pista con fue el caso de Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Oliver Bearman, Alex Albon y George Russell.

Mañana a las 12:30 hs de Baku iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap V.
1 L. Hamilton Ferrari GBR 1:41.293 -.--- 21
2 C. Leclerc Ferrari MON 1:41.367 +0.074 23
3 G. Russell Mercedes GBR 1:41.770 +0.477 19
4 K. Antonelli Mercedes ITA 1:41.779 +0.486 22
5 O. Bearman Haas GBR 1:41.891 +0.598 23
6 M. Verstappen Red Bull NLD 1:41.902 +0.609 22
7 L. Lawson RB NZL 1:41.989 +0.696 22
8 E. Ocon Haas FRA 1:42.167 +0.874 23
9 A. Albon Williams TAI 1:42.177 +0.884 24
10 L. Norris McLaren GBR 1:42.199 +0.906 7
11 C. Sainz Williams ESP 1:42.255 +0.962 24
12 O. Piastri McLaren AUS 1:42.295 +1.002 23
13 I. Hadjar RB FRA 1:42.443 +1.150 23
14 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:42.444 +1.151 22
15 G. Bortoleto Sauber BRA 1:42.561 +1.268 22
16 P. Gasly Alpine FRA 1:42.674 +1.381 22
17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:42.771 +1.478 24
18 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:42.820 +1.527 22
19 F. Alonso Aston Martin ESP 1:42.967 +1.674 24
20 F. Colapinto Alpine ARG 1:43.322 +2.029 22

