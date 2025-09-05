 Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia - F1LATAM.COM
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia
   sep 5 /2025 13:53 GMT
 Monza, Italia
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El Autodromo Nazionale Monza, templo de la velocidad y santuario de la Scuderia Ferrari, fue testigo de un primer entrenamiento libre del Gran Premio de Italia favorable para el equipo de Maranello. Lewis Hamilton fue el más veloz seguido por su compañero de equipo, Charles Leclerc.

La pista se abrió con un inmediato 1-2 de los autos rojos, pero la lucha por la punta fue un constante vaivén. Max Verstappen (Red Bull) pareció tomar el control a medio sesión, marcando un 1:20.751 con los neumáticos medios y quejándose por radio de una falta de adherencia.

Sin embargo, la verdadera batalla se dio en los en la parte final. Tras una interrupción por un gravilla en la pista, Charles Leclerc lanzó un primer aviso: una vuelta de 1:20.286 con los blandos que le colocó primero.

Pero no sería el monegasco, sino su compañero británico quien robaría el protagonismo. Hamilton registró 1:20.117 que desató el éxtasis en las tribunas, asegurándose la primera posición con una ventaja de casi dos décimas sobre Leclerc.

La gran sorpresa la puso Williams, con Carlos Sainz mostrando una excelente competitividad. El madrileño, con un meritorio 1:20.650, se interpuso entre Leclerc y Verstappen para arañar un brillante tercer puesto, demostrando que el equipo de Grove será un rival a vigilar de cerca este fin de semana.

El joven prodigio italiano Kimi Antonelli, en su primera participación en casa como piloto oficial de Mercedes, no defraudó. Un quinto puesto, por delante de Lando Norris (McLaren).

Como manda la normativa, dos pilotos novatos tuvieron su oportunidad en esta sesión. El irlandés Alex Dunne ocupó el asiento de Oscar Piastri en McLaren, finalizando decimosexto, mientras que el estonio Paul Aron rodó en el Alpine de Franco Colapinto, cerrando la tabla en la vigésima posición.

A las 17:00 hs de Monza comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 L. Hamilton Ferrari GBR 1:20.117 -.--- 20
2 C. Leclerc Ferrari MON 1:20.286 +0.169 24
3 C. Sainz Williams ESP 1:20.650 +0.533 25
4 M. Verstappen Red Bull NLD 1:20.692 +0.575 22
5 K. Antonelli Mercedes ITA 1:20.940 +0.823 25
6 L. Norris McLaren GBR 1:21.021 +0.904 28
7 A. Albon Williams TAI 1:21.073 +0.956 25
8 G. Russell Mercedes GBR 1:21.110 +0.993 20
9 F. Alonso Aston Martin ESP 1:21.114 +0.997 20
10 I. Hadjar RB FRA 1:21.158 +1.041 25
11 G. Bortoleto Sauber BRA 1:21.172 +1.055 24
12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:21.179 +1.062 26
13 L. Lawson RB NZL 1:21.201 +1.084 27
14 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:21.292 +1.175 24
15 L. Stroll Aston Martin CAN 1:21.295 +1.178 26
16 A. Dunne McLaren GBR 1:21.606 +1.489 26
17 E. Ocon Haas FRA 1:21.642 +1.525 22
18 P. Gasly Alpine FRA 1:21.653 +1.536 26
19 O. Bearman Haas GBR 1:22.058 +1.941 23
20 P. Aron Alpine EST 1:22.153 +2.036 23

