Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia
El Autodromo Nazionale Monza, templo de la velocidad y santuario de la Scuderia Ferrari, fue testigo de un primer entrenamiento libre del Gran Premio de Italia favorable para el equipo de Maranello. Lewis Hamilton fue el más veloz seguido por su compañero de equipo, Charles Leclerc.
La pista se abrió con un inmediato 1-2 de los autos rojos, pero la lucha por la punta fue un constante vaivén. Max Verstappen (Red Bull) pareció tomar el control a medio sesión, marcando un 1:20.751 con los neumáticos medios y quejándose por radio de una falta de adherencia.
Sin embargo, la verdadera batalla se dio en los en la parte final. Tras una interrupción por un gravilla en la pista, Charles Leclerc lanzó un primer aviso: una vuelta de 1:20.286 con los blandos que le colocó primero.
Pero no sería el monegasco, sino su compañero británico quien robaría el protagonismo. Hamilton registró 1:20.117 que desató el éxtasis en las tribunas, asegurándose la primera posición con una ventaja de casi dos décimas sobre Leclerc.
La gran sorpresa la puso Williams, con Carlos Sainz mostrando una excelente competitividad. El madrileño, con un meritorio 1:20.650, se interpuso entre Leclerc y Verstappen para arañar un brillante tercer puesto, demostrando que el equipo de Grove será un rival a vigilar de cerca este fin de semana.
El joven prodigio italiano Kimi Antonelli, en su primera participación en casa como piloto oficial de Mercedes, no defraudó. Un quinto puesto, por delante de Lando Norris (McLaren).
Como manda la normativa, dos pilotos novatos tuvieron su oportunidad en esta sesión. El irlandés Alex Dunne ocupó el asiento de Oscar Piastri en McLaren, finalizando decimosexto, mientras que el estonio Paul Aron rodó en el Alpine de Franco Colapinto, cerrando la tabla en la vigésima posición.
A las 17:00 hs de Monza comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:20.117
|-.---
|
20
|2
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:20.286
|+0.169
|
24
|3
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:20.650
|+0.533
|
25
|4
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:20.692
|+0.575
|
22
|5
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:20.940
|+0.823
|
25
|6
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:21.021
|+0.904
|
28
|7
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:21.073
|+0.956
|
25
|8
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:21.110
|+0.993
|
20
|9
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:21.114
|+0.997
|
20
|10
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:21.158
|+1.041
|
25
|11
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:21.172
|+1.055
|
24
|12
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:21.179
|+1.062
|
26
|13
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:21.201
|+1.084
|
27
|14
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:21.292
|+1.175
|
24
|15
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:21.295
|+1.178
|
26
|16
|A. Dunne
|McLaren
|GBR
|1:21.606
|+1.489
|
26
|17
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:21.642
|+1.525
|
22
|18
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:21.653
|+1.536
|
26
|19
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:22.058
|+1.941
|
23
|20
|P. Aron
|Alpine
|EST
|1:22.153
|+2.036
|
23