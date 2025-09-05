Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia

sep 5 /2025 13:53 GMT Monza, Italia Ferrari S.p.A.



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





La pista se abrió con un inmediato 1-2 de los autos rojos, pero la lucha por la punta fue un constante vaivén. Max Verstappen (Red Bull) pareció tomar el control a medio sesión, marcando un 1:20.751 con los neumáticos medios y quejándose por radio de una falta de adherencia.



Sin embargo, la verdadera batalla se dio en los en la parte final. Tras una interrupción por un gravilla en la pista, Charles Leclerc lanzó un primer aviso: una vuelta de 1:20.286 con los blandos que le colocó primero.



Pero no sería el monegasco, sino su compañero británico quien robaría el protagonismo. Hamilton registró 1:20.117 que desató el éxtasis en las tribunas, asegurándose la primera posición con una ventaja de casi dos décimas sobre Leclerc.



Te podría interesar:

Horarios F1 en todos los países Calendario Temporada F1 2025

La gran sorpresa la puso Williams, con Carlos Sainz mostrando una excelente competitividad. El madrileño, con un meritorio 1:20.650, se interpuso entre Leclerc y Verstappen para arañar un brillante tercer puesto, demostrando que el equipo de Grove será un rival a vigilar de cerca este fin de semana.



El joven prodigio italiano Kimi Antonelli, en su primera participación en casa como piloto oficial de Mercedes, no defraudó. Un quinto puesto, por delante de Lando Norris (McLaren).



Como manda la normativa, dos pilotos novatos tuvieron su oportunidad en esta sesión. El irlandés Alex Dunne ocupó el asiento de Oscar Piastri en McLaren, finalizando decimosexto, mientras que el estonio Paul Aron rodó en el Alpine de Franco Colapinto, cerrando la tabla en la vigésima posición.



Te podría interesar:

Pilotos y Equipos F1 2025 Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

A las 17:00 hs de Monza comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia con



Aquí los horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos:



Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 L. Hamilton Ferrari GBR 1:20.117 -.--- 20 2 C. Leclerc Ferrari MON 1:20.286 +0.169 24 3 C. Sainz Williams ESP 1:20.650 +0.533 25 4 M. Verstappen Red Bull NLD 1:20.692 +0.575 22 5 K. Antonelli Mercedes ITA 1:20.940 +0.823 25 6 L. Norris McLaren GBR 1:21.021 +0.904 28 7 A. Albon Williams TAI 1:21.073 +0.956 25 8 G. Russell Mercedes GBR 1:21.110 +0.993 20 9 F. Alonso Aston Martin ESP 1:21.114 +0.997 20 10 I. Hadjar RB FRA 1:21.158 +1.041 25 11 G. Bortoleto Sauber BRA 1:21.172 +1.055 24 12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:21.179 +1.062 26 13 L. Lawson RB NZL 1:21.201 +1.084 27 14 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:21.292 +1.175 24 15 L. Stroll Aston Martin CAN 1:21.295 +1.178 26 16 A. Dunne McLaren GBR 1:21.606 +1.489 26 17 E. Ocon Haas FRA 1:21.642 +1.525 22 18 P. Gasly Alpine FRA 1:21.653 +1.536 26 19 O. Bearman Haas GBR 1:22.058 +1.941 23 20 P. Aron Alpine EST 1:22.153 +2.036 23 El Autodromo Nazionale Monza, templo de la velocidad y santuario de la Scuderia Ferrari, fue testigo de un primer entrenamiento libre del Gran Premio de Italia favorable para el equipo de Maranello. Lewis Hamilton fue el más veloz seguido por su compañero de equipo, Charles Leclerc.La pista se abrió con un inmediato 1-2 de los autos rojos, pero la lucha por la punta fue un constante vaivén. Max Verstappen (Red Bull) pareció tomar el control a medio sesión, marcando un 1:20.751 con los neumáticos medios y quejándose por radio de una falta de adherencia.Sin embargo, la verdadera batalla se dio en los en la parte final. Tras una interrupción por un gravilla en la pista, Charles Leclerc lanzó un primer aviso: una vuelta de 1:20.286 con los blandos que le colocó primero.Pero no sería el monegasco, sino su compañero británico quien robaría el protagonismo. Hamilton registró 1:20.117 que desató el éxtasis en las tribunas, asegurándose la primera posición con una ventaja de casi dos décimas sobre Leclerc.La gran sorpresa la puso Williams, con Carlos Sainz mostrando una excelente competitividad. El madrileño, con un meritorio 1:20.650, se interpuso entre Leclerc y Verstappen para arañar un brillante tercer puesto, demostrando que el equipo de Grove será un rival a vigilar de cerca este fin de semana.El joven prodigio italiano Kimi Antonelli, en su primera participación en casa como piloto oficial de Mercedes, no defraudó. Un quinto puesto, por delante de Lando Norris (McLaren).Como manda la normativa, dos pilotos novatos tuvieron su oportunidad en esta sesión. El irlandés Alex Dunne ocupó el asiento de Oscar Piastri en McLaren, finalizando decimosexto, mientras que el estonio Paul Aron rodó en el Alpine de Franco Colapinto, cerrando la tabla en la vigésima posición.A las 17:00 hs de Monza comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos:

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias