Paliza de Lando Norris y se acerca en la lucha por el campeonato - Reporte Carrera - GP de Singapur

Posiciones Finales del Gran Premio de Singapur 2024

El piloto británico Lando Norris ganó de forma contundente el Gran Premio de Singapur y dio un paso importante para acercarse a Max Verstappen por el campeonato de pilotos. Ahora la diferencia cae a 52 puntos. El neerlandés finalizó segundo y Oscar Piastri tercero.Desde la primera edición de esta carrera en 2008, el Safety Car siempre ingresó a la pista por algún incidente. En esta ocasión se quebró esta tendencia y la competencia no tuvo ninguna interrupción.Antes de esta carrera nocturna toda la presión estaba sobre Lando Norris , debido a que su gran debilidad es iniciar primero y los errores se han vuelto un común denominador en esta situación.Sin embargo tuvo una partida impecable y exprimió el ritmo del auto vuelta a vuelta, tanto así que alcanzó a tener una diferencia de 30 segundos sobre Max Verstappen Al igual que la mayoría de los pilotos, inició con el compuesto medio y terminó con el duro. Solo tuvo un susto y fue en la vuelta 32, cuando casi impacta el muro de la curva 14. Allí el equipo le pidió más concentración y de inmediato entro a pits para el cambio de neumáticos.Luego se dedicó a administrar la carrera y al final ganó por 21 segundos sobre Max Verstappen. Tras ellos terminó Oscar Piastri , quien se recuperó tras iniciar quinto.Los Mercedes de George Russell Lewis Hamilton tuvieron un decrecimiento en su ritmo respecto a clasificación y no lograron luchar por el podio. Al final terminaron cuarto y sexto. Lewis inició con blandos y terminó con medios. El ingreso temprano a pits lo afectó para atacar al final. Carlos Sainz se recuperaron en buena medida de los desaciertos de ayer con la salida de pista en la última vuelta y la colisión respectivamente em clasificación. Hoy avanzaron y terminaron quinto y séptimo. El español entró temprano a pits y tuvo un último stint complicado.El otro piloto ibérico, Fernando Alonso , se llevó el octavo lugar en una carrera intensa y en la que estuvo presionando a Nico Hülkenberg . Lo pudo superar y se lo dejó al mexicano Sergio Pérez , quien terminó décimo, cerrando los puntos.Tras ellos quedó a tan solo 1.6s el argentino Franco Colapinto , quien terminó sin recompensa una gran carrera, debutando en este exigente trazado. Tuvo un gran manejo, pero al final comentó que la parada tardía del equipo generó que 'Checo' lo pasara. Sin embargo dejó una muy buena imagen en la F1 gracias a su importante progresión. Su compañero de equipo Alex Albon quedó fuera de carrera.En los entrenamientos Racing Bulls mostró un gran auto con Yuki Tsunoda Daniel Ricciardo , pero en carrera no fue igual. El japonés terminó decimosegundo y Daniel Ricciardo último. Sin embargo el australiano se sacrificó entrando a pits y registrando la vuelta rápida, quitándole el punto a Lando Norris para favorecer a Max Verstappen. Se rumora que esta puede ser la última carrera de Daniel en F1. Pierre Gasly terminaron en el decimotercer y decimoséptimo lugar y en medio de ellos finalizaron Lance Stroll Ahora la F1 entra a un receso de tres semanas. Con los resultados finales de este GP de Singapur, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 331 puntos,Lando Norris (279),Charles Leclerc (245),Oscar Piastri (237),Carlos Sainz (190),Lewis Hamilton (174),George Russell (155),Sergio Pérez (144),Fernando Alonso (62) yNico Hülkenberg (24).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 516 puntos,Red Bull (475),Ferrari (441),Mercedes (329),Aston Martin (86),RB (34),Haas (31), octavo Williams (16),Alpine (13) yKick Sauber (0).A continuación el vuelta a vuelta del GP de Singapur 2024: Colapinto presiona a Leclerc por el P8. Lo propio hace Checo Pérez con el argentino.Sainz en el P12 presionando a Tsunoda. Norris a 1.6s de Verstappen lo sigue alejando de DRS.Hülkenberg en el P6 contiene a Alonso, Leclerc, Colapinto, Pérez, Tsunoda, Sainz, Ocon, Magnussen y Albon. Es un tren DRS en las cuatro zonas que hay en este circuitoColapinto se desconecta del DRS con Leclerc al igual que Checo de Franco.Hülkenberg mantiene la presión de Alonso. El español atascado en el P7 con el alemán.Norris a 2.7s de Verstappen. Fuerte ritmo de Lando. El top 13 con medios, excepto Hamilton con blandos en el P3.Norris sigue imponiendo el mejor ritmo. Gap de 4.4s sobre Verstappen.Colapinto bajo presión de Pérez. Toca ligeramente el muro saliendo de la curva 14. Sus neumáticos no están en el mejor momento.Alonso cerca de Hülkenberg por el P6. Leclerc cerca de Fernando.Albon en pits. Cae al P19 el piloto de Williams. Colapinto sigue perdiendo tiempo. Está a 1.6s de Leclerc.Norris a 7.7s de Verstappen. Muy fuerte el británico de McLaren con el MCL38. Max no tiene cómo responder.Sainz en boxes y sale con duros. Cae al P18 el español por delante de Albon.Hülkenberg sigue manteniendo a raya a Alonso y Leclerc. Colapinto a 2.8s de Leclerc y Pérez se despega a 1.5s del argentino.Gap de 10s de Norris sobre Verstappen. Albon rodando lento en el último lugar.Norris a 12.3s de Verstappen. Piastri se acerca a Russell por el P3. Gap de 0.8s. Retiro de Albon.Hamilton en pits. Cambia blandos por duros. Sale en el P13.Colapinto encuentra un mejor ritmo en sus neumáticos. Lo mismo le pasó en Bakú. Marca su mejor S3. Está a 3s de Leclerc y se aleja a 2.8s de Pérez.Norris a 14.1s de Verstappen. Es una paliza el ritmo del McLaren MCL38 sobre el RB20. Recordemos que el Safety Car ha salido en todas las ediciones de este GP, desde 2008.Colapinto logra su mejor vuelta, encontrando el momento ideal de sus neumáticos. Gap de 2.6s con Leclerc y cayendo la diferencia. Pérez a 3.2s del argentino.Hülkenberg sigue conteniendo a Alonso y Leclerc. Charles se acerca a Fernando, mostrándole el auto.Alonso ya se sabe de memoria la parte trasera del Haas de Hülkenberg. Lo propio Leclerc con el Aston Martin del español. Norris a 18s de Verstappen.Nadie más quiere ingresar a pits, esperando un eventual Safety Car y que les brinde una detención gratis. Norris tritura a Verstappen en los sectores 2 y 3. Allí es 0.8s más veloz entre los dos.Hülkenberg no comete errores. Hace perfecto su trabajo como piloto de la locomotora, llevando la cabeza del tren DRS.Norris a 20.5s de Verstappen. Hamilton intenta pasar a Tsunoda y se sale de pista. P10 para el británico y P9 para el japonés.Alonso en pits. Cae al P15 el español. Leclerc ahora a 1s de Hülkenberg.Piastri sobre Russell por el P3. Stroll y Russell en pits.Leclerc pasa a Hülkenberg y asciende al P4. Ahora Colapinto tiene a 2.1s a Nico. Pérez en pits. Undercut del mexicano esperando pasar a Colapinto cuando este ingrese.Verstappen, Hülkenberg, Colapinto y Ocon en pits. Sale en el P3. Piastri sube al P2. Gap de 31s de Norris sobre su compañero. Pérez sale por delante de Colapinto en el P12.Norris en pits. Mantiene el P1 y queda por delante de Piastri a 3s quien aún no se ha detenido. Verstappen pensó que Leclerc le había hecho el undercut, pero lo cierto es que el monegasco no se ha detenido.Norris bloquea y casi impacta el muro de la curva 14. Fue antes de su detención con los medios. Colapinto en el P12 a 2.4s de Pérez.Norris a 5.7s de Piastri. Oscar aún no se detiene. Lando en otra liga. Verstappen en P3 a 21s de Lando. Paliza.Russell se acerca a Leclerc por el P4. Tsunoda en pits y sale en el P15. Pérez y Colapinto ascienden al P10 y P11.Hülkenberg por delante de Pérez. El gap entre los excompañeros en Force India es de 0.8s. Colapinto aprovecha esto para acercarse. Gap de 2.3s.Norris con la vuelta rápida. Gap de 11s sobre Piastri.Leclerc en pits. Sale en el P8. Colapinto a 1.5s de Pérez. Norris a 13.1s de Piastri.Verstappen se acerca a Piastri a 8.7s.Piastri en pits. Medios por duros. El australiano de McLaren sale en el P5.Piastri pasa a Hamilton y es P4. Oscar va con un fuerte ritmo aprovechando los duros nuevos.Leclerc toma el P7 de Alonso. Ahora está atrás de su compañero Sainz a 2.6s.Tsunoda pasa a Ricciardo por el P12. Colapinto se sigue acercando a Pérez por el P10. Gap de 1.6s y cayendo. Leclerc marca la vuelta más rápida.Sainz deja pasar a Leclerc y el monegasco avanza al P6. El Safety Car sigue sin salir.Norris a 24s de Verstappen. Piastri persigue a Russell por el último lugar del podio. Gap de 0.5s. Leclerc sigue marcando la vuelta más rápida. Pérez en DRS con Hülkenberg.Piastri pasa a Russell por el P3. Pérez a 0.6s de Hülkenberg. Colapinto a 1.9s de Checo en el P11.Leclerc presiona para alcanzar a Hamilton por el P5. Gap de 7.5s y cayendo. Norris a 24.5s de Verstappen.Norris golpea levemente el muro en la parte trasera de su auto. ¡Tiene una ventaja de 24.7s sobre Verstappen! No puede cometer errores el británico si quiere seguir soñando con el campeonato.Colapinto presiona y se acerca a 1s a Checo. Franco comienza a encontrar mejor ritmo en sus neumáticos en la parte media de su rango de vida.Leclerc a 0.9s de Hamilton por el P5. Colapinto ya entra en el DRS de Pérez y Hülkenberg.Leclerc pasa a Hamilton y asciende al P5. Lewis se detuvo muy temprano en la carrera y ahora paga el precio. Pérez con todo sobre Hülkenberg.Magnussen en pits. Estaba pinchado. Bottas a 0.6s de su compañero Zhou, lejos de los puntos por el P15.Norris a 28s de Verstappen. Qué paliza. Restan 11 vueltas.Colapinto se sube en tiempos. Está a 2.1s de Pérez.Russell afeitando el muro en la curva 13. Está en el P4 y Leclerc se le va acercando a 3.6s.Pérez sigue presionando a Hülkenberg. Gap de 0.4s. Colapinto se acerca de nuevo. Está a 1.4s del mexicano.Pérez buscando meterse en el hueco que dejó Hülkenberg.Norris se acerca a Colapinto, Pérez y Hülkenberg para sacarles vuelta. Volando, Lando.Colapinto se desconecta de Pérez a 3.3s. Le dicen a Pérez que atrás tiene a Norris para que lo deje pasar.Verstappen con un mejor ritmo y Norris con tráfico, el gap cae a 23.4s entre los líderes. Leclerc presiona a Russell por el P4. Gap de 0.5s.Retiro de Kevin Magnussen. Bottas sigue presionando a Zhou por el P15. Duelo entre los Sauber.Russell sigue aguantando la presión de Leclerc por el P4.¡Última vuelta en el Marina Bay! ¡Victoria de Lando Norris en el GP de Singapur! Paliza del británico sobre Max Verstappen. Oscar Piastri completan el podio.Lando Norris (McLaren) logró laen el GP de Singapur.Max Verstappen (Red Bull),Oscar Piastri (McLaren),George Russell (Mercedes),Charles Leclerc (Ferrari),Lewis Hamilton (Mercedes),Carlos Sainz (Ferrari),Fernando Alonso (Aston Martin),Nico Hülkenberg (Haas),Sergio Pérez (Red Bull).Daniel Ricciardo registró la vuelta más rápida con 1:34.486 en el giro 61. No se lleva el punto adicional por terminar fuera del top 10.