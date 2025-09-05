Norris supera por muy poco a Leclerc y Sainz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Italia

La sesión comenzó con Oscar Piastri, líder del campeonato, marcando un temprano ritmo contundente tras ceder su autos en los primeros libres a Ale Dunne. El australiano, sin embargo, lo hizo con una adversidad inusual: un espejo retrovisor agrietado.



Su registro de 1:21.212 fue rápidamente superado por su compañero de equipo y rival directo, Lando Norris, quien se instaló en lo más alto con un 1:21.012.



La sesión se cortó abruptamente a los nueve minutos cuando el joven italiano Kimi Antonelli, ante su público local, perdió el control de su Mercedes en Lesmo 2, terminando su sesión prematuramente en la grava y provocando la salida de las banderas rojas.



Tras la reanudación, Leclerc, con neumáticos duros, se colocó primero con 1:20.957. Inmediatamente después, Max Verstappen lo superó con 1:20.710. Pero la respuesta llegó de la mano de Carlos Sainz, quien, con compuestos medios, voló en el primer sector para quitarle el primer puesto al neerlandés por algo más de una décima.



La definición llegó con la montura de neumáticos blandos. Norris, en un alarde de ritmo puro, registro 1:19.878 que resultó ser imbatible. Leclerc, con los suyos, se acercó hasta un meritorio segundo puesto, a tan sólo 0.083s, demostrando que la Ferrari tiene ritmo para luchar por la pole en casa.



Sainz consolidó un excelente tercer puesto para Williams, mientras que Piastri, con un rendimiento algo más contenido, tuvo que conformarse con la cuarta posición, por delante de Lewis Hamilton y Max Verstappen que se quejó amargamente de un RB21 "saltarín" e impredecible.



El top lo completaron Alex Albon de Williams, Nico Hülkenberg de Sauber, Yuki Tsunoda de Red Bull y George Russell de Mercedes. El argentino Franco Colapinto regresó al volante de su auto tras cederlo a Paul Aron, quedando en la última posición.



Las salidas de pista fueron recurrentes en Lesmo 2, dejando la pista con bastante grava. También se presentaron algunos despistes en la Variante della Roggia y en la Ascari.



Mañana a las 12:30 hs de Monza iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Italia con



Estos fueron los tiempos de la sesión:



