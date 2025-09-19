Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán

sep 19 /2025 10:27 GMT Baku, Azerbaiyán McLaren



Durante toda la sesión se probó el compuesto blando C6 de Pirelli, todo esto bajo un asfalto que se ajusta sus características. Sin embargo las pruebas no fueron fluidas debido a una interrupción causada por un problema en pista y fue por el desprendimiento de una unión a la salida de la curva 16. Esto tardó cerca de 20 minutos.



Una vez reanudada la sesión, Lando Norris registró un tiempo de 1:42.704, siendo 0.310s más veloz que su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien en el inicio de la sesión tuvo un toque contra la barrera de protección en la curva 16, causando algunos daños en la suspensión trasera. Sin embargo pudo regresar tras las reparaciones.



Charles Leclerc escoltó a los McLaren, aunque lejos, a más de medio segundo. Tras él finalizaron los pilotos de Williams y Red Bull, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Max Verstappen y Carlos Sainz. El top 10 lo completaron los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson e Isack Hadjar.



Los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron en el fondo de la tabla, a una distancia considerable de Lando Norris, a 2.5s y 2.7s respectivamente.



A las 16:00 hs de Baku comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.



Aquí los horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos:



