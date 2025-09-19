 Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán - F1LATAM.COM
    EN VIVO - P.LIBRES 3 - GP AZERBAIYÁN

                          

Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán
Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán
   sep 19 /2025 10:27 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto británico Lando Norris comenzó de muy buena manera su participación en el GP de Azerbaiyán al lograr el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres en el Baku City Circuit.

Durante toda la sesión se probó el compuesto blando C6 de Pirelli, todo esto bajo un asfalto que se ajusta sus características. Sin embargo las pruebas no fueron fluidas debido a una interrupción causada por un problema en pista y fue por el desprendimiento de una unión a la salida de la curva 16. Esto tardó cerca de 20 minutos.

Una vez reanudada la sesión, Lando Norris registró un tiempo de 1:42.704, siendo 0.310s más veloz que su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien en el inicio de la sesión tuvo un toque contra la barrera de protección en la curva 16, causando algunos daños en la suspensión trasera. Sin embargo pudo regresar tras las reparaciones.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

Charles Leclerc escoltó a los McLaren, aunque lejos, a más de medio segundo. Tras él finalizaron los pilotos de Williams y Red Bull, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Max Verstappen y Carlos Sainz. El top 10 lo completaron los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron en el fondo de la tabla, a una distancia considerable de Lando Norris, a 2.5s y 2.7s respectivamente.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

A las 16:00 hs de Baku comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 L. Norris McLaren GBR 1:42.704 -.--- 19
2 O. Piastri McLaren AUS 1:43.014 +0.310 14
3 C. Leclerc Ferrari MON 1:43.256 +0.552 17
4 G. Russell Mercedes GBR 1:43.257 +0.553 16
5 A. Albon Williams TAI 1:43.563 +0.859 17
6 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:43.738 +1.034 16
7 M. Verstappen Red Bull NLD 1:43.790 +1.086 15
8 C. Sainz Williams ESP 1:43.859 +1.155 17
9 L. Lawson RB NZL 1:43.903 +1.199 17
10 I. Hadjar RB FRA 1:43.975 +1.271 17
11 K. Antonelli Mercedes ITA 1:43.985 +1.281 17
12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:43.986 +1.282 18
13 L. Hamilton Ferrari GBR 1:44.087 +1.383 14
14 G. Bortoleto Sauber BRA 1:44.087 +1.383 18
15 F. Alonso Aston Martin ESP 1:44.139 +1.435 15
16 O. Bearman Haas GBR 1:44.151 +1.447 17
17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:44.329 +1.625 15
18 E. Ocon Haas FRA 1:44.439 +1.735 15
19 F. Colapinto Alpine ARG 1:45.299 +2.595 14
20 P. Gasly Alpine FRA 1:45.418 +2.714 17

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Hamilton y Leclerc lideran la sesión. Colisión de Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán Hamilton y Leclerc lideran la sesión. Colisión de Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán Lando Norris inicia fuerte en Baku - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán
Adidas será nuevo socio oficial del futuro equipo Audi de Fórmula 1 Adidas será nuevo socio oficial del futuro equipo Audi de Fórmula 1
Paliza de Max Verstappen a los McLaren en Monza - Reporte Carrera - GP de Italia Paliza de Max Verstappen a los McLaren en Monza - Reporte Carrera - GP de Italia
Carrera del Gran Premio de Italia F1 - EN VIVO Carrera del Gran Premio de Italia F1 - EN VIVO
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalización para Hamilton Parrilla de salida del GP de Italia tras penalización para Hamilton
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de Italia Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de Italia
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas
Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65'' Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65''
Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina
Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años
La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring
Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX
La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos
Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid
Cyber Tyre: la avanzada tecnología de Pirelli que equipará los futuros modelos Aston Martin Cyber Tyre: la avanzada tecnología de Pirelli que equipará los futuros modelos Aston Martin
Renault Clio Full Hybrid E-Tech: el icónico modelo llega con un diseño impactante Renault Clio Full Hybrid E-Tech: el icónico modelo llega con un diseño impactante
Nissan presentó importante avance tecnológico en la nueva generación del sistema e-POWER Nissan presentó importante avance tecnológico en la nueva generación del sistema e-POWER
Nissan Colombia busca su auto más icónico en el país: ya están listos los 12 finalistas Nissan Colombia busca su auto más icónico en el país: ya están listos los 12 finalistas
+ Ver más noticias +