 Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP ITALIA F1
                          
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
   sep 6 /26 16:20 GMT
 Monza, Italia
 Juan Iribarren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Enviado Especial a Monza
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia Kimi Antonelli logró una victoria épica en el Gran Premio de Italia, convirtiéndose en el primer piloto italiano en ganar en Monza desde Ludovico Scarfiotti en 1966.

El joven de Mercedes, que partió desde el penúltimo lugar de la parrilla debido a una penalización por cambio de elementos en la unidad de potencia, completó una remontada espectacular para superar a su compañero George Russell y al neerlandés Max Verstappen, que completaron el podio en segunda y tercera posición.


La carrera, disputada ante una multitud entregada en el Autodromo Nazionale Monza, estuvo marcada por momentos de alta tensión, incidentes y una estrategia de neumáticos que resultó decisiva en el desenlace final.

La salida fue accidentada. Pierre Gasly (Alpine), que partía desde la pole position, mantuvo el liderato en la primera curva, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) se vio involucrado en un toque con su compañero Charles Leclerc en la curva 1, lo que relegó al británico a la décima posición.

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En la segunda vuelta, Russell superó a Gasly para colocarse líder, pero Leclerc, tras un contacto con Verstappen y Norris, perdió el control de su monoplaza en la curva Parabólica y terminó contra las barreras de contención. El monegasco resultó ileso, pero el incidente obligó a desplegar la bandera roja y detener la carrera durante aproximadamente 25 minutos para reparar las barreras.


Tras la reanudación con una salida estática, Russell atacó de inmediato a Gasly y tomó el liderato. Verstappen, por su parte, ascendió al segundo puesto, mientras que Antonelli, que había iniciado en la decimonovena posición, continuaba su escalada imparable: en la vuelta 8 ya era sexto.

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La estrategia de neumáticos fue clave. Russell optó por el compuesto duro, mientras que Antonelli montó el medio. Verstappen, que también utilizaba el compuesto duro, se mantuvo en la pelea por el podio. En la vuelta 18, Antonelli superó a Russell en la curva 1 y se colocó líder, desatando la euforia en las tribunas. Sin embargo, Russell recuperó la posición en la vuelta 20, aunque el italiano la recuperó nuevamente en la curva 4.


Verstappen, que reportó problemas en la parte trasera del auto, no pudo seguir el ritmo de los Mercedes. En la vuelta 35, Antonelli superó a Hamilton para colocarse tercero, y en la vuelta 37, superó a Oscar Piastri (McLaren) para colocarse segundo. Finalmente, en la vuelta 50, Antonelli arrebató el liderato a Russell en la Variante Ascari y se mantuvo firme hasta la bandera a cuadros.

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Russell finalizó segundo a 3.857 segundos, mientras que Verstappen completó el podio en tercera posición, resistiendo la presión de Lando Norris (McLaren), que finalizó cuarto por delante de su compañero Piastri.

Hamilton, que logró recuperarse hasta la sexta posición, se llevó ocho puntos para Ferrari. Pierre Gasly, que lideró las primeras vueltas, finalizó séptimo, seguido de Arvid Lindblad (RB), Franco Colapinto (Alpine) y Yuki Tsunoda (RB), que completaron los puntos.


La carrera también dejó varios incidentes destacados. Además del fuerte accidente de Leclerc, Lance Stroll (Aston Martin) se retiró por un problema hidráulico en la vuelta 27, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) también abandonó. Colapinto sufrió un toque con Hamilton que lo relegó al decimoquinto lugar, aunque logró recuperarse hasta la novena posición.

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Sergio Pérez (Cadillac) fue penalizado con cinco segundos por no regresar a la pista en la curva 1 de forma segura, tal como lo indicó el director de carrera.

La decimocuarta válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará del 11 al 13 de septiembre con motivo del GP de España en el Circuito de Madring. Allí estaremos acreditados EN VIVO y DIRECTO realizando una cobertura especial. ¡Los esperamos!

Con los resultados de este GP de Italia el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 267 puntos, segundo George Russell (201), tercero Lewis Hamilton (191), cuarto Lando Norris (171), quinto Charles Leclerc (155), sexto Max Verstappen (127), séptimo Oscar Piastri (116), octavo Isack Hadjar (68), noveno Liam Lawson (51) y décimo Pierre Gasly (41).

En equipos, Mercedes es líder con 468 puntos, segundo Ferrari (346), tercero McLaren (287), cuarto Red Bull (204), quinto Racing Bulls (75), sexto Alpine (62), séptimo Haas (21), octavo Audi (16), noveno Williams (11), décimo Aston Martin (3) y último Cadillac (0).

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La decimocuarta válida del campeonato mundial de F1 2026 se realizará la próxima semana del 11 al 13 de septiembre, con motivo del GP de Italia en el Autodromo Nazionale Monza.

Vuelta a vuelta del GP de Italia 2026:


Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.

Vuelta 1: Gasly mantiene el P1. Hamilton se toca con Leclerc y cae hasta el P10. Russell presiona a Gasly pero el francés aguanta.

Vuelta 2: Russell pasa a Gasly. Leclerc luego pasa a Pierre pero luego el francés la recupera. Charles pierde un lugar con Verstappen y posteriormente Norris. Se tocan levemente y Charles termina contra las barreras de contención al acelerar. Fuerte golpe. Sale sin problemas del auto afortunadamente.

Vuelta 3: Los pilotos proceden a entrar a pits. Carrera detenida. bandera roja.

Vuelta 4: Todos los autos en el pit lane. Los asistentes de pista removiendo el auto de Leclerc y acomodando nuevamente las barreras de contención en la Parabólica. Sergio Pérez y Franco Colapinto serán investigados tras la carrera por una infracción al practicar largada. Salen los autos de nuevo a la pista tras 25 minutos. Dirección de partida informa que será partida estática.

Vuelta 5: Se aborta la vuelta de formación. Tsunoda no dejó si auto bien colocado debido a que se equivocó en su cajón. Fuera de posición.

Vuelta 6: Llegan nuevamente los autos a sus posiciones de partida.

Vuelta 7: Russell ataca de inmediato a Gasly y toma el P1 antes de la curva 1. Verstappen en duelo con Colapinto. Luego el argentino se sale de la pista tras un aparente toque de Hamilton. Cae al P15 el argentino.

Vuelta 8: Ahora Verstappen sube al P2 tras pasar a Gasly. Hamilton se acerca al francés de Alpine. Antonelli sigue en ascenso. Del P19 ya está P6.

Vuelta 9: Hamilton se conecta a Gasly. El francés se defiende.

Vuelta 10: Hamilton pasa a Gasly y es P3. Aprovecha el DRS en la recta. Colapinto presiona a Bortoleto por el P15. Piastri y Antonelli pasan a Gasly y el francés cae al P6.

Vuelta 11: Hamilton pasa a Piastri y es P3. Entretanto Antonelli en el P3 con todo sobre Lewis.

Vuelta 12: Verstappen pasa a Russell al final de la recta y es P1. Los siete primeros están encerrados en tan solo 3.9s.

Vuelta 13: Antonelli pasa a Piastri y Hamilton para subir al P3. Entretanto duelo entre Oscar y Lewis en duelo por el P4.

Vuelta 14: Norris presiona a Gasly por el P6.

Vuelta 15: Russell recupera el P1 con Verstappen tras pasarlo en la Variante della Roggia.

Vuelta 16: Hamilton pasa a Piastri pero luego Oscar recupera el P4. Antonelli pasa a Verstappen y asciende al P2. Kimi con medios ya está conectado a su compañero Russell con duros.

Vuelta 17: Verstappen reporta que tiene problemas en un eje.

Vuelta 18: Antonelli pasa a Russell y es el nuevo líder. El italiano inició desde el penúltimo lugar.

Vuelta 19: Verstappen se acerca a Russell por el P2. Atención. Llegan juntos a la curva 1. Piastri pasa en la recta a Hamilton y es P4.

Vuelta 20: Russell pasa a Antonelli pero luego el italiano la recupera en la curva 4.

Vuelta 21: Los Mercedes tirando al máximo para alejar a Verstappen con DRS.

Vuelta 22: Russell de nuevo pasa a Antonelli y Kimi recupera con todo en la curva 4, con bastante riesgo.

Vuelta 23: Russell vuelve al P1 y cubre el lugar para que Antonelli no lo pase. Verstappen hace todo lo posible para no desconectarse.

Vuelta 24: Russell se mantiene P1. Verstappen a 0.9s de Antonelli por el P2.

Vuelta 25: Hamilton conectado a Piastri por el P4. Antonelli a 0.5s de Russell por el P1.

Vuelta 26: Colapinto en el P12 presionando a Bortoleto.

Vuelta 27: Stroll detiene el auto por cuenta de un problema hidráulico. Virtual Safety Car.

Vuelta 28: Alonso también fuera de carrera.

Vuelta 29: Antonelli y Verstappen en pits. Salen en el P6 y P7 con medios y duros respectivamente. Se reanuda la carrera unos segundos después.

Vuelta 30: Gasly pasa a Verstappen y es P6 el francés. Russell en el P1 a 5.8s de Russell.

Vuelta 31: Penalización de 5 segundos para Sergio Pérez por no seguir las indicaciones de la dirección de carrera en la vía de escape.

Vuelta 32: Antonelli pasa a Norris y es P4. Verstappen hace lo propio Gasly para subir al P5.

Vuelta 33: Russell girando en 1:25.3, perdiendo tiempo con Antonelli y Verstappen.

Vuelta 34: Antonelli pasa a Hamilton y es P3. Está a 9.4s de Russell.

Vuelta 35: Kimi presionando al máximo y marca la vuelta más rápida. Tiene en la mira a Piastri.

Vuelta 36: Colapinto en el P10 a 4.1s de Tsunoda:

Vuelta 37: Antonelli toma el P2 de Piastri tras pasarlo en la recta principal.

Vuelta 38: Russell bajo investigación por infracción bajo bandera amarilla.

Vuelta 39: Verstappen se acerca a Piastri. Lo tiene a 0.4s por el P3. Ambos con neumáticos duros. Lo pasa en la Variante della Roggia.

Vuelta 40: Colapinto se acerca a Tsunoda por el P9. Gap de 0.9s.

Vuelta 41: No hay acción sobre Russel por parte de los comisarios. Norris presiona a Hamilton por el P5. Entretanto Piastri pasa a Hamilton y es P3.

Vuelta 42: Verstappen bloquea en la curva 1 y pasa derecho en la curva 1. Norris pasa a Hamilton y es P5.

Vuelta 43: Max pasa a Piastri y es P3 nuevamente. Russell a 5s de Antonelli en el P1.

Vuelta 44: Antonelli ahora a 4s de Russell por el P1.

Vuelta 45: Kimi va con absolutamente todo por la victoria. Gap de 2.7s con Russell. George lleva un compuesto duro de 42 vueltas y Kimi 17 con medios.

Vuelta 46: Verstappen en el P3 tiene la presión de los McLaren de Piastri y Norris.

Vuelta 47: Antonelli volando. Marca de nuevo la vuelta rápida y ya tiene a Russell a 1.1s.

Vuelta 48: Antonelli tiene a Russell en la mira. Se le conecta en la Variante Ascari.

Vuelta 49: Kimi se le puso a la par de George en la curva 1 y luego cubre la posición. Antonelli se pasa y se sale de la pista. Pierde un poco la paciencia el italiano en casa.

Vuelta 50: Antonelli pasa a Russell al llegar a la Variante Ascari y es líder en casa.

Vuelta 51: Duelo entre los McLaren. Norris intento pasar por dentro a Piastri pero no lo logra.

Vuelta 52: Antonelli se aleja a 1.6s de Russell. ¡Las tribunas se encienden en Monza!

Vuelta 53: ¡Última vuelta en el Autodromo Nazionale Monza! Norris conectado a Piastri por el P4.

Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:23.504 en el giro 53. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

Posiciones del Gran Premio de Italia 2026

P Piloto País Equipo Gap Puntos
1 Kimi Antonelli ITA Mercedes - 25
2 George Russell GBR Mercedes 3.857 18
3 Max Verstappen NED Red Bull 14.718 15
4 Lando Norris GBR McLaren 19.056 12
5 Oscar Piastri AUS McLaren 19.253 10
6 Lewis Hamilton GBR Ferrari 24.655 8
7 Pierre Gasly FRA Alpine 27.351 6
8 Arvid Lindblad GBR RB 45.136 4
9 Franco Colapinto ARG Alpine 47.353 2
10 Yuki Tsunoda JAP RB 58.187 1
Pilotos sin puntos
11 Gabriel Bortoleto BRA Audi 65.187
12 Nico Hulkenberg ALE Audi 66.187
13 Carlos Sainz ESP Williams 74.117
14 Liam Lawson NZL RB 75.609
15 Oliver Bearman GBR Haas 78.958
16 Esteban Ocon FRA Haas 1 vuelta
17 Alexander Albon TAI Williams 1 vuelta
18 Sergio Pérez MEX Cadillac 1 vuelta
19 Valtteri Bottas FIN Cadillac 2 vueltas
No terminaron
20 Lance Stroll CAN Aston Martin 27 vueltas
21 Fernando Alonso ESP Aston Martin 30 vueltas
22 Charles Leclerc MON Ferrari 52 vueltas

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