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Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia
   sep 2 /26 05:44 GMT
 Monza, Italia
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La decimotercera válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2026 se realizará este fin de semana en el Autodromo Nazionale Monza, sede del Gran Premio de Italia. Aquí todos los detalles del tiempo.

Según Weather Channel el viernes en las dos sesiones de entrenamientos libres, la temperatura ambiente máxima será de 34 ºC y 1% de probabilidad de precipitación.

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Para el sábado en la última sesión de entrenamientos libres y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 34 ºC y 2% de probabilidad de precipitación.

El domingo día de la carrera, la temperatura ambiente será de 33 ºC y 2% de posibilidad de lluvia.

Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.

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En F1LATAM.COM estaremos realizando la cobertura EN DIRECTO desde Monza y Madrid, en los Grandes Premios de Italia y España respectivamente. ¡Los esperamos!

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