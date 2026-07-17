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Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras decisión final de la Corte Internacional de Apelación de FIA
Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras decisión final de la Corte Internacional de Apelación de FIA
   sep 5 /26 06:21 GMT
 Monza, Italia
 Alpine F1 Team

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
La Corte Internacional de Apelación de FIA ha dictaminado a favor de los recursos presentados por McLaren y Red Bull, anulando la decisión de los comisarios del Gran Premio de Mónaco que había rescindido dos sanciones de cinco segundos impuestas al piloto de Alpine, Pierre Gasly, por exceso de velocidad en el pit lane durante la carrera.

El caso, registrado bajo la referencia ICA-2026-06-07-08-09, se remonta al 7 de junio de 2026, cuando los comisarios del GP de Mónaco impusieron dos penalizaciones de cinco segundos al piloto francés (Documentos 73 y 75) por infringir el artículo B1.6.3a del Reglamento de Fórmula 1, relativo al límite de velocidad en el carril de boxes.

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Ese mismo día, BWT Alpine F1 Team presentó dos solicitudes de revisión al amparo del artículo 14 del Código Deportivo Internacional de la FIA. El 12 de junio, los comisarios determinaron que existía un elemento nuevo, significativo y relevante que no había estado disponible en el momento de las decisiones originales, y resolvieron rescindir ambas penalizaciones (Documento 99), modificar la clasificación final de la carrera (Documento 100) y recalcular los puntos del campeonato de pilotos y constructores (Documento 101).

Sin embargo, el 16 de junio, McLaren y Red Bull presentaron sendos recursos ante la ICA contra esas decisiones. Tras examinar las alegaciones de las partes, la Corte ha fallado declarando admisibles los recursos, concediéndolos y dejando sin efecto las Decisiones Nº 1 y Nº 2 del 12 de junio.

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En su resolución, la Corta ha declarado que las penalizaciones de cinco segundos impuestas a Gasly en los Documentos 73 y 75 se mantienen y, ejerciendo las facultades conferidas por los artículos 14.12.1 y 14.12.2 de las Normas Judiciales y Disciplinarias, las ha reimpuesto.

Como consecuencia, la Corte ha ordenado a la autoridad deportiva competente que extraiga las conclusiones oportunas de este fallo, incluyendo la modificación de los Documentos 100 (Clasificación Final Revisada) y 101 (Puntos del Campeonato Revisados).

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La resolución, que afecta directamente a la clasificación del GP de Mónaco y a la distribución de puntos, supone un revés para Alpine y un respaldo a las posiciones de McLaren y Red Bull.

La Corte Internacional de Apelación estuvo presidida por Michael Grech (Malta), e integrada por Tomas Borec (Eslovaquia), Luigi Fumagalli (Italia) y Filippo Marchino (EE.UU./Italia).

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