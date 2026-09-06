 Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP ITALIA F1
                          
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
   sep 6 /26 13:45 GMT
 Monza, Italia
 Juan Iribarren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Enviado Especial a Monza
El piloto paraguayo Joshua Duerksen se adjudicó la victoria en la carrera principal de Fórmula 2 en Monza, completando un fin de semana perfecto al sumar su cuarto triunfo de la temporada 2026 y el octavo de su carrera en la categoría, igualando el récord histórico de victorias. Ayer también se impuso en la Sprint. Éxito total de la Escudería Telmex Telcel.

El piloto de Invicta Racing tomó el liderato en la primera vuelta y, tras un intercambio de posiciones con su compañero Rafael Câmara, controló la carrera tras las paradas obligatorias para cruzar la línea de meta en primer lugar.

Câmara finalizó segundo, sumando puntos valiosos para el campeonato, mientras que Noel León (Campos Racing) completó el podio en tercera posición, continuando con su excelente racha de resultados.


Como dato curioso, este podría ser el primer top 3 latinoamericano en la historia de la categoría.

La carrera arrancó con Câmara logrando una buena salida, pero su compañero Duerksen fue aún mejor y se colocó al frente después de que el brasileño se pasara de frenada en la primera curva y tuviera que cortar la chicana.

Tasanapol Inthraphuvasak ascendió al tercer puesto al superar a los dos autos de Rodin Motorsport en la curva 1, con Alexander Dunne en cuarta posición. León, por su parte, superó a Martinius Stenshorne para colocarse quinto al final del primer sector.

En la vuelta 4, Câmara, con DRS activado, se colocó en el interior de su compañero en la curva 1 para recuperar el liderato. Sin embargo, en la vuelta siguiente, Duerksen devolvió la maniobra y recuperó la primera posición. En la vuelta 6, Câmara volvió a superar a Duerksen en la curva 1, mientras los pilotos de Invicta Racing protegían sus posiciones del grupo perseguidor.


Duerksen fue el primero en realizar su parada obligatoria al abrirse la ventana de boxes, dejando a Câmara con más de un segundo de ventaja sobre Inthraphuvasak, que heredó la segunda posición. Dunne entró a boxes en la vuelta siguiente, pero sufrió un fuerte bloqueo al intentar detener su monoplaza, lo que le hizo perder tiempo. Duerksen, tras su parada, se reincorporó por delante de Dunne, ganando la posición en pista.

Câmara realizó su parada al final de la vuelta 8, con la mayor parte del top 10 siguiéndole. El piloto de la Academia Ferrari se reincorporó detrás de su compañero, pero por delante de Dunne, que había superado a Inthraphuvasak tras la parada de este. León relegó a Inthraphuvasak una posición más al superarlo por el interior en la primera curva de Lesmo en la vuelta 9.

En las vueltas siguientes, John Bennett, Ritomo Miyata, Nikola Tsolov y Stenshorne superaron a Inthraphuvasak en vueltas consecutivas, relegándolo a la undécima posición. Sin embargo, el tailandés reaccionó con un doble adelantamiento en la curva 1 en la vuelta 12 para recuperar la octava plaza. Poco después, el Safety Car fue desplegado debido a un trompo de Colton Herta, que quedó atrapado en la grava de Parabolica.

La carrera se reanudó en la vuelta 17, con Duerksen manteniendo el liderato tras una buena salida. Câmara se vio presionado por Dunne en la curva 1, pero el irlandés se pasó de frenada y tuvo que usar la zona de escape, cayendo detrás de León y a la cuarta posición. En la vuelta 19, Miyata utilizó el DRS para superar a Inthraphuvasak en la curva 1 y colocarse sexto.

En la vuelta 20, Tsolov y Stenshorne protagonizaron un ligero contacto a la salida de la segunda chicana, que dejó al noruego sin el endplate del alerón delantero. Duerksen se había escapado a más de un segundo tras la reanudación, pero en la vuelta 23, Câmara redujo la distancia a medio segundo, entrando en zona de DRS. Además, se llevaba a León consigo, que rodaba a una distancia similar en tercera posición.

Bennett superó a Dunne con DRS en la vuelta 25 para colocarse cuarto en la curva 1. En las últimas tres vueltas, la lucha por la cuarta posición continuó, con Dunne atacando a Bennett en la curva 1, mientras Miyata y Tsolov se unían a la batalla.

En la penúltima vuelta, Câmara forzó una defensa de Duerksen en la curva 1, reduciendo la distancia a solo 0.5 segundos. En Parabolica, el brasileño logró acercarse a 0.3 segundos, pero no encontró un hueco para superar a su compañero. Duerksen cruzó la línea de meta en primer lugar, asegurando su doblete en Monza.

León completó el podio, seguido de Bennett y Miyata, que finalizaron cuarto y quinto. Dunne contuvo a Tsolov en las últimas vueltas para mantener la sexta posición, mientras que Inthraphuvasak, Oliver Goethe y Nico Varrone completaron los puntos hasta la décima posición.

Nikola Tsolov sigue liderando el campeonato de pilotos con 177 puntos, aunque Câmara ascendió a la segunda posición con 166 puntos, a solo 11 de distancia. Gabriele Minì es tercero con 147, Alexander Dunne cuarto con 118 y Noel León quinto con 114.

En el campeonato de equipos, Campos Racing lidera con 291 puntos, seguido de Invicta Racing (244), MP Motorsport (184), Rodin Motorsport (180) y ART Grand Prix (151).

La Fórmula 2 se dirige ahora a Madrid y al nuevo circuito de Madring para la décima ronda de la temporada 2026, que se disputará del 11 al 13 de septiembre.

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