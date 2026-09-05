 Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia - F1LATAM.COM
  Repetición - CLASIFICACIÓN - GP ITALIA F1
                          
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
   sep 5 /26 12:35 GMT
 Monza, Italia
 Juan Iribarren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Enviado Especial a Monza
George Russell mantuvo a Mercedes adelante en Monza al establecer el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres para el GP de Italia, superando a Lewis Hamilton (Ferrari) por 226 milésimas y a Max Verstappen (Red Bull) por 350 milésimas.

El británico firmó un registro de 1:22.219 en una sesión de una hora que transcurrió sin incidentes mayores, pero con varios momentos de tensión para algunos pilotos.

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La sesión comenzó de manera tranquila, con los pilotos de Audi, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, entre los primeros en salir a pista. Alpine también se incorporó rápidamente, con Franco Colapinto y Pierre Gasly marcando los primeros tiempos de referencia con el compuesto medio.

Sin embargo, hubo una preocupación temprana para Alex Albon (Williams), que reportó un problema con el volante y regresó al garaje. El problema fue resuelto y el tailandés pudo reanudar su programa.

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Kimi Antonelli (Mercedes), que partirá desde el fondo de la parrilla el domingo debido a una penalización por cambio de motor, se colocó al frente con un tiempo de 1:23.032 con neumático blando.

El italiano parecía tener margen para mejorar en su siguiente intento, pero se salió de pista en la última curva y tuvo que abandonar la vuelta. Poco después, Liam Lawson (Red Bull) provocó banderas amarillas al trompear en la primera chicana, reportando dificultades con la estabilidad trasera en las curvas lentas.

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El ritmo se intensificó tras la mitad de la sesión. Verstappen se acercó al tiempo de Antonelli antes de que los pilotos de Mercedes comenzaran a imponer su ritmo. Russell rebajó el mejor tiempo a 1:22.687 y mejoró nuevamente en los compases finales. Con neumáticos blandos nuevos para las últimas tandas, los tiempos siguieron cayendo, y Russell estableció su mejor vuelta a falta de cinco minutos.

Hamilton, beneficiado por la estela de Lando Norris (McLaren), ascendió a la segunda posición, mientras que Verstappen aseguró el tercer puesto por delante de Antonelli, que finalizó a solo 361 milésimas de su compañero.

McLaren, por su parte, parece afrontar un fin de semana más complicado: Norris fue quinto y Oscar Piastri octavo, después de que el australiano sufriera varios bloqueos en la primera chicana. Charles Leclerc (Ferrari) finalizó sexto.

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Arvid Lindblad (RB) continuó con su impresionante actuación en Monza, logrando el séptimo puesto, a poco más de medio segundo del tiempo de Russell.

Gasly y Colapinto completaron el top diez para Alpine. Colapinto, que durante la sesión mostró un ritmo sólido, se mantuvo en la décima posición, confirmando el buen momento de la escudería francesa. Por detrás, Hülkenberg lideró al grupo formado por Lawson y Bortoleto, mientras que Oliver Bearman fue decimocuarto. Carlos Sainz finalizó decimosexto, por delante de su compañero Albon, aunque ambos pilotos de Williams serán objeto de investigaciones tras la sesión. En la parte baja de la tabla, Fernando Alonso (Aston Martin) encabezó a los dos Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez, mientras que Lance Stroll (Aston Martin) cerró la clasificación.

A las 16:00 hs de Monza comenzará la clasificación del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1G. RussellGBRMercedes1:22.21914
2L. HamiltonGBRFerrari1:22.445+0.22621
3M. VerstappenNEDRed Bull1:22.569+0.35024
4K. AntonelliITAMercedes1:22.580+0.36118
5L. NorrisGBRMcLaren1:22.625+0.40618
6C. LeclercMONFerrari1:22.708+0.48921
7A. LindbladGBRRB1:22.724+0.50521
8O. PiastriAUSMcLaren1:22.773+0.55421
9P. GaslyFRAAlpine1:22.898+0.67924
10F. ColapintoARGAlpine1:23.101+0.88223
11N. HulkenbergALEAudi1:23.126+0.90722
12L. LawsonNZLRed Bull1:23.203+0.98423
13G. BortoletoBRAAudi1:23.298+1.07921
14O. BearmanGBRHaas1:23.585+1.36623
15Y. TsunodaJAPRed Bull1:23.817+1.59816
16C. SainzESPWilliams1:23.875+1.65628
17E. OconFRAHaas1:24.020+1.80125
18A. AlbonTAIWilliams1:24.437+2.21829
19F. AlonsoESPAston Martin1:24.919+2.70020
20V. BottasFINCadillac1:25.004+2.78520
21S. PérezMEXCadillac1:25.031+2.81220
22L. StrollCANAston Martin1:25.555+3.33620

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