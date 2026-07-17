Russell por delante de Leclerc en Monza - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Italia
sep 4 /26 16:22 GMT
Monza, Italia
F1LATAM.COM - Henry Bonilla
George Russell estableció el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, superando a Charles Leclerc (Ferrari) por 120 milésimas y a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, por 141 milésimas. El británico firmó un registro de 1:22.559 en una sesión disputada bajo condiciones de calor extremo en el Autodromo Nazionale Monza.
La sesión comenzó con los pilotos de Audi como los primeros en salir a pista, mientras que Max Verstappen (Red Bull) regresaba al volante tras ceder su monoplaza a Ayumu Iwasa en la primera sesión como parte del requisito de pilotos novatos. Antonelli fue el primero en marcar un tiempo de referencia con el compuesto duro (1:23.417), al que Russell respondió con una vuelta a solo 17 milésimas de su compañero.
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Verstappen, por su parte, atravesó dificultades con el equilibrio de su Red Bull desde el inicio. El neerlandés reportó falta de carga aerodinámica, problemas de manejo general y frenada, lo que llevó al equipo a realizar un cambio en el alerón delantero en un intento por mejorar el comportamiento del auto. A pesar de las dificultades, Verstappen se recuperó hasta la novena posición al final de la sesión.
A medida que los equipos iniciaron las simulaciones de clasificación, el compuesto blando entró en juego. Antonelli marcó 1:22.700, pero Russell mejoró con 1:22.686 a pesar de un deslizamiento en la chicana Ascari. Leclerc se colocó temporalmente al frente con 1:22.679, hasta que Russell, en su siguiente intento, logró el mejor tiempo de la sesión con 1:22.559.
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Lando Norris (McLaren) fue cuarto, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) finalizó quinto, por delante de Oscar Piastri, líder del campeonato, en el segundo McLaren. Arvid Lindblad (RB) impresionó con el séptimo puesto, por delante de Oliver Bearman (Haas). Yuki Tsunoda (RB) completó el top diez.
Una vez finalizadas las simulaciones de clasificación, la atención se centró en los regímenes de carrera con cargas de combustible elevadas. Todos los compuestos de neumáticos fueron utilizados mientras los equipos recopilaban datos para la carrera del domingo. Leclerc, que realizó un stint prolongado con el compuesto blando, protagonizó un trompo en la Variante della Roggia, aunque logró recuperarse sin incidentes. Franco Colapinto (Alpine) también vivió un momento de tensión al salirse de pista en la gravilla de Ascari antes de reincorporarse.
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Verstappen continuó reportando problemas en los compases finales, quejándose de un rebote más severo y especulando sobre un posible daño en el eje delantero. Antonelli, por su parte, se quejó de un subviraje significativo durante su simulación de carrera.
Russell se mantuvo imbatible al frente de la tabla hasta el final de la sesión, completando un viernes prometedor para Mercedes en un circuito donde la clasificación y la estrategia serán determinantes para el domingo.
Mañana a las 12:30 hs de Monza iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos de la sesión:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:22.559
|—
|31
|2
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:22.679
|+0.120
|29
|3
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:22.700
|+0.141
|32
|4
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:22.943
|+0.384
|25
|5
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:23.016
|+0.457
|27
|6
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:23.028
|+0.469
|26
|7
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:23.349
|+0.790
|26
|8
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:23.370
|+0.811
|29
|9
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:23.377
|+0.818
|30
|10
|Y. Tsunoda
|JAP
|RB
|1:23.455
|+0.896
|29
|11
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:23.619
|+1.060
|28
|12
|L. Lawson
|NZL
|Red Bull
|1:23.660
|+1.101
|37
|13
|N. Hulkenberg
|ALE
|Audi
|1:23.732
|+1.173
|28
|14
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:23.773
|+1.214
|27
|15
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:23.776
|+1.217
|22
|16
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:23.853
|+1.294
|31
|17
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:23.900
|+1.341
|30
|18
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:24.407
|+1.848
|30
|19
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:25.027
|+2.468
|18
|20
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:25.082
|+2.523
|28
|21
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:25.149
|+2.590
|28
|22
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:25.253
|+2.694
|27