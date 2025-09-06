 Parrilla de salida del GP de Italia tras penalización para Hamilton - F1LATAM.COM
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalización para Hamilton
   sep 6 /2025 16:14 GMT
 Monza, Italia
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Italia 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la decimosexta carrera de la temporada, la cual se realizará en el Autodromo Nazionale Monza.


Los resultados de la clasificación presentan una modificación debido a que un piloto fue penalizado.

Se trata de Lewis Hamilton quien arrastra una sanción de cinco posiciones por ignorar banderas amarillas dobles en el pasado GP de Países Bajos. El británico clasificó hace instantes en el quinto lugar.

A continuación la grilla de partida:

1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. George Russell (Mercedes)
6. Kimi Antonelli (Mercedes)
7. Gabriel Bortoleto (Sauber)
8. Fernando Alonso (Aston Martin)
9. Yuki Tsunoda (Red Bull)
10. Lewis Hamilton (Ferrari) *
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Nico Hülkenberg (Sauber)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Alex Albon (Williams)
15. Esteban Ocon (Haas)
16. Isack Hadjar (RB)
17. Lance Stroll (Aston Martin)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Pierre Gasly (Alpine)
20. Liam Lawson (RB)

Penalizaciones:

*. 3 lugares (ignorar banderas amarillas dobles - GP de Países Bajos)

Mañana a las 15:00 hs de Monza comenzará la carrera del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

