 El GP de Azerbaiyán extiende su contrato con el Campeonato Mundial de Fórmula 1
El GP de Azerbaiyán extiende su contrato con el Campeonato Mundial de Fórmula 1
El GP de Azerbaiyán extiende su contrato con el Campeonato Mundial de Fórmula 1
   sep 23 /2025 22:17 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 Fórmula 1

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El Gran Premio de Azerbaiyán firmó una extensión que lo mantendrá en el calendario de la Fórmula 1 hasta, al menos, la temporada 2030 en el Baku City Circuit.

El trazado de seis kilómetros que serpentea entre la modernidad de la ciudad y la histórica muralla de la Ciudad Vieja (Icheri Sheher), se ha ganado a pulso su reputación.


No es un circuito cualquiera. Combina interminables rectas donde los motores rugen al límite, ideales para la succión y los adelantamientos, con sectores angostos y técnicos que exigen una precisión milimétrica.

Su punto más emblemático, el giro alrededor del castillo, es una de las curvas más estrechas del calendario, un auténtico desafío para el valor y la habilidad de los pilotos.

Desde su debut en 2016, Baku se ha caracterizado por su volatilidad. Las estadísticas lo avalan: en sus ocho ediciones, ha tenido siete ganadores diferentes. Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez son los únicos que han logrado doblegar en dos ocasiones este trazado.


En el podio de honor figuran campeones como Lewis Hamilton, y la nueva generación, representada por Oscar Piastri, quien en 2024 se impuso en un duelo épico contra Charles Leclerc.

Stefano Domenicali, máximo responsable de la F1, destacó la "increíble energía" de Bakú y la cálida acogida que siempre ha recibido el deporte motor en Azerbaiyán. Subrayó que la renovación es una muestra de la "fuerte confianza" entre la F1, el gobierno azerbaiyano y los promotores del evento.


Por su parte, el Dr. Farid Gayibov, Ministro de Juventud y Deportes, enfatizó que esta extensión refuerza la posición de Azerbaiyán como un "centro global para eventos deportivos de primer nivel".

El Gran Premio no es solo una carrera; es una vitrina internacional que proyecta la imagen de una capital vibrante y acogedora, atrayendo a aficionados de más de 70 países y captando audiencias televisivas globales que superaron los 66 millones de espectadores en 2024.

